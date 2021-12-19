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Кто является президентом США? Камалу Харрис разозлил неудобный вопрос

19 декабря 2021, 15:05  •  136 • Политика
Вице-президенту США Камале Харрис пришлось отвечать на неудобный вопрос о том, кто в реальности является президентом страны. И это её разозлило.
Вице-президента США Камалу Харрис разозлил вопрос журналистов о том, кто в реальности возглавляет страну. Инцидент произошёл в рамках шоу Charlamagne Tha God Comedy Central.
Глава государства Джо Байден регулярно допускает ошибки во время выступлений. В частности, он несколько раз называл Камалу Харрис президентом.
При этом СМИ сообщали о конфликте между Байденом и Харрис. Якобы глава США не допускает к обсуждению важных вопросов вице-президента, поступки которой поставили под сомнение её компетентность.
Когда Харрис спросили, кто является американским президентом, она пришла в ярость.
"Им является Джо Байден. Прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет", - возмутилась вице-президент.
Как заявил американский политолог Дмитрий Саймс, Россия больше не будет терпеть невежество со стороны США на политической арене. Москва сознательно продемонстрировала оппонентам не только свои внушительные военные возможности, но и готовность воспользоваться этим потенциалом в случае необходимости.
Подобный грозный шаг вынудил Вашингтон проявить гибкость во внешней политике.
"Я считаю, что этот шаг больше всего и повлиял на нынешнюю непривычную для американцев гибкость Вашингтона", - цитирует его слова РИА ФАН.

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