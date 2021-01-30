Кто взял след "Новичка" у Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии

Врач-невролог Виталий Козак, работающий в Швейцарии, рассказал в интервью для телеканала Царьград, кто на Западе взял след "Новичка" у блогера Алексея Навального.

Ранее специалист публично обращался к главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу инсинуаций в прессе после выхода статьи в журнале Lancet о лечении оппозиционера в "Шарите". Козак подчеркнул, что, будучи практикующим врачом, выявил множество разногласий и неясностей.

В разговоре с корреспондентом "Первого русского" он обратил внимание, что в действительности в берлинской клинике в анализах Навального никакого "Новичка" найдено не было.

Единственный источник, позволяющий авторам статьи в Lancet упомянуть данный яд, - это заявление правительства Германии от 2 сентября прошлого года. Именно на него они и ссылаются. Кроме заявления кабмина ФРГ, информации о том, что причиной отравления пациента было нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы "Новичок", не упоминается ни в одном из источников в списке литературы, ни в самой статье, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Врач также добавил, что в публикации Lancet, однако, также говорится о заключении технического секретариата ОЗХО. Но всё дело в том, что в тексте отчёта организации нигде не упоминается термин "Новичок".

В этом заключении сказано, что результаты анализов, проведённых в неких лабораториях, выбранных ОЗХО, показали, что мистер Навальный якобы подвергся воздействию токсического химического вещества со свойствами ингибитора холинэстеразы и что "биомаркеры" этого вещества якобы обладают схожими структурными характеристиками с двумя веществами из списка запрещённых нервно-паралитических отравляющих веществ. Притом само это вещество в данный перечень не входит, - заметил Козак.

Царьград благодарит за помощь в подготовке интервью журналиста и политолога Александра Сосновского.