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Кто взял след "Новичка" у Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии

30 января 2021, 21:50  •  188 • Политика
Кто взял след "Новичка" у Алексея Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии Виталий Козак. Тщательно изучив статью в журнале Lancet, он обратил внимание, что в действительности в клинике "Шарите" в анализах блогера никакого "Новичка" найдено не было.
Врач-невролог Виталий Козак, работающий в Швейцарии, рассказал в интервью для телеканала Царьград, кто на Западе взял след "Новичка" у блогера Алексея Навального.
Ранее специалист публично обращался к главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу инсинуаций в прессе после выхода статьи в журнале Lancet о лечении оппозиционера в "Шарите". Козак подчеркнул, что, будучи практикующим врачом, выявил множество разногласий и неясностей.
В разговоре с корреспондентом "Первого русского" он обратил внимание, что в действительности в берлинской клинике в анализах Навального никакого "Новичка" найдено не было.
Единственный источник, позволяющий авторам статьи в Lancet упомянуть данный яд, - это заявление правительства Германии от 2 сентября прошлого года. Именно на него они и ссылаются. Кроме заявления кабмина ФРГ, информации о том, что причиной отравления пациента было нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы "Новичок", не упоминается ни в одном из источников в списке литературы, ни в самой статье, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Врач также добавил, что в публикации Lancet, однако, также говорится о заключении технического секретариата ОЗХО. Но всё дело в том, что в тексте отчёта организации нигде не упоминается термин "Новичок".
В этом заключении сказано, что результаты анализов, проведённых в неких лабораториях, выбранных ОЗХО, показали, что мистер Навальный якобы подвергся воздействию токсического химического вещества со свойствами ингибитора холинэстеразы и что "биомаркеры" этого вещества якобы обладают схожими структурными характеристиками с двумя веществами из списка запрещённых нервно-паралитических отравляющих веществ. Притом само это вещество в данный перечень не входит, - заметил Козак.
Царьград благодарит за помощь в подготовке интервью журналиста и политолога Александра Сосновского.

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