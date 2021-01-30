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Кто взял след "Новичка" у Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии
30 января 2021, 21:50 • 188 • Политика
Кто взял след "Новичка" у Алексея Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии Виталий Козак. Тщательно изучив статью в журнале Lancet, он обратил внимание, что в действительности в клинике "Шарите" в анализах блогера никакого "Новичка" найдено не было.
Врач-невролог Виталий Козак, работающий в Швейцарии, рассказал в интервью для телеканала Царьград, кто на Западе взял след "Новичка" у блогера Алексея Навального.
Ранее специалист публично обращался к главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу инсинуаций в прессе после выхода статьи в журнале Lancet о лечении оппозиционера в "Шарите". Козак подчеркнул, что, будучи практикующим врачом, выявил множество разногласий и неясностей.
В разговоре с корреспондентом "Первого русского" он обратил внимание, что в действительности в берлинской клинике в анализах Навального никакого "Новичка" найдено не было.
Врач также добавил, что в публикации Lancet, однако, также говорится о заключении технического секретариата ОЗХО. Но всё дело в том, что в тексте отчёта организации нигде не упоминается термин "Новичок".
Царьград благодарит за помощь в подготовке интервью журналиста и политолога Александра Сосновского.
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