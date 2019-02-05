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Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
05 февраля 2019, 13:09 • 30 • Политика
В Сети оценили заявление президента Украины Петра Порошенко о подготовке новой провокации в Керченском проливе и даже распределили по-своему роли для нее. В том числе указали тех, кто взойдет на борт "судна-камикадзе".
Ранее президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил о подготовке новой провокации в Керченском проливе. По его словам, на этот раз на судах будут и журналисты, и наблюдатели ОБСЕ, и даже первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая "очень просится".
"Идут только добровольцы", - добавил при этом президент.
В Сети, изучив заявление Порошенко, даже распределили роли для новой украинской провокации в Керченском проливе с указанием тех, кто взойдет на борт "судна-камикадзе".
"Томос-тур не возымел должного эффекта и Порошенко решил замутить новое шоу, - иронизирует у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева. - На этот раз Петя анонсирует прорыв через Керченский пролив!"
Интернет-пользователь, с учетом предыдущей украинской провокации в Керчи, даже определила, кто и чем будет заниматься.
"На борт судна-камикадзе приглашаются наблюдатели от ОБСЕ. В качестве аниматора вызвалась Ирина Геращенко, - отметила журналист. - Ответственный за конкурсы - МО РФ".
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