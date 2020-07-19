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Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?

19 июля 2020, 16:25  •  277 • В России

Какая же в Хабаровске мучительная жара.

Ни ветерка. Вязкая, тропическая влажность, из-за которой не то что на митинг, на балкон выйти страшно...

А внизу обливаясь потом и водой из бутылок, идут люди. Десятки тысяч. Идут бесконечной рекой. Идут...

К платошкинцам после колебаний примкнули и коммунисты. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

И если кто-то – например, я - сомневался в прочности протеста. То теперь нет.

Хабаровск придется принять таким, какой он есть. Это не общегородская блажь. Не истерика.

Хабаровск упрям, зол и последователен.

Тогда, в субботу 18 июля, люди шли по раскаленным душным улицам к мэрии, вызвать «поговорить по душам» градоначальника Сергея Кравчука.Фото: Борис КОКУРИН

В нем произошел исторический перелом - словно город сам на себя вдруг посмотрел по другому.

С уважением. И спокойной решимостью устроить новую (правда, пока непонятно какую) жизнь.

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Хабаровск придется принять таким, какой он есть. Это не общегородская блажь. Не истерика.Фото: REUTERS

Тогда, в субботу 18 июля, люди шли по раскаленным душным улицам к мэрии, вызвать «поговорить по душам» градоначальника Сергея Кравчука.

Единственного, рискнувшего заявить: «жители Хабаровска принимают участие в акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края за деньги».

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Хабаровск упрям, зол и последователен.Фото: EAST NEWS

Он потом долго оправдывался перед городом. Говорил, что его не так поняли...

А я, наблюдая, как демонстранты обложили мэрию (в тот момент Кравчук покинул ее – официально для объезда города), решил все-таки честно ответить на щекотливый вопрос, который здесь задавать не принято – есть ли у хабаровского протеста организаторы?

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Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?Фото: REUTERS

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Конечно, есть.

В центре города на столбе, например, висит старое объявление (фото) «Я\мы Фургал. 11 июля. В 12.00. Все неравнодушные! Хватит молчать! Хватит сидеть сложа руки! Мы обязаны выйти и отстоять своего губернатора! Кроме нас это никто не сделает!!!»

Я спрашивал митингующих – откуда узнали об акции? Инстаграм – говорила молодежь.

- Телеграм – твердили мужики

- Да, весь город знает – удивляются пенсионеры.

И опять-таки кто-то печатает листовки, кто-то продает майки, наклейки...

Среди протестующих выделялось ядро. Точнее несколько ядер.Фото: EAST NEWS

Сначала встревоженная Москва обвинила в мятеже ЛДПР, а именно пресс-секретаря губернатора Надежду Тимченко. Но жириновцы так старательно дистанцировались от протеста, что предъявить им формально нечего. Они хором твердили: «Мы не поддерживаем несанкционированные митинги, призываем горожан оставаться в рамках закона». И на площади не появлялись.

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Но среди протестующих выделялось ядро. Точнее несколько ядер.

Хабаровск упрям, зол и последователен.Фото: Борис КОКУРИН

Группа № 1. Два-три десятка молодых, крепких голосистых парней, похожих на предводителей футбольных фанатов. Их задача речевки-заряды. Но «заряды» про нехорошего Путина хабаровчанам не понравились. Пришлось сменить репертуар на нейтральный - о Фургале и свободе.

Именно эта группа пареньков ходила по городу в будние дни, поддерживая градус протеста. По словам моего приятеля, местного фоторепортера – на митинги парни выходили посменно. В один день одни, в другой – другие.

Часть группы опознать несложно - местные активисты Навального. Но часть явно не аборигены (в разговорах путались в хабаровской географии).

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В Хабаровске произошел исторический перелом - словно город сам на себя вдруг посмотрел по другому. С уважением. И спокойной решимостью устроить новую (правда, пока непонятно какую) жизнь.Фото: Борис КОКУРИН

Группа №2. Это самая заметная часть митинга – «тетушки Платошкина». Опальный политик Платошкин (сейчас он на домашнем аресте) в 2019-м неудачно баллотировался от Хабаровска в Госдуму (2 место), зато приобрел много сторонников. Они выделяются солидным возрастом и напором. К платошкинцам после колебаний примкнули и коммунисты.

Группа №3. Самая интересная. Ну хотя бы потому, что я в нее... вхожу. Это журналисты, блогеры и другие бродяги, прилетевшие сюда, похоже, со всей России. Со стороны смотримся, как информационная банда циников, которой Хабаровск отдали на разграбление. Вооруженные телескопическими держателями телефонов, с рюкзаками напичканными батареями, проводами, компьютерами, они бродят по городу, пристают к прохожим и беспрестанно говорят сами с собой. Повсеместное бормотание называется репортаж.

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Какая же в Хабаровске мучительная жара. Ни ветерка. Вязкая, тропическая влажность, из-за которой не то что на митинг, на балкон выйти страшно...Фото: Борис КОКУРИН

Но все это, конечно, песчинка в хабаровском людском море, которое выплеснулась на главные улицы и площади в субботу.

И этот феномен Жириновский в нашем разговоре на радио «КП» называл народной самоорганизацией. Мол, люди просто сами творят историю. Без партий, и только «на свои»

- Кстати, ты заметил, что на площади людей всегда меньше, чем на марше, - смеялся над моей печалью приятель (я бился над загадкой – почему в субботу с площади стартовало и финишировало меньше 10 тысяч, а на середине маршрута митинг вдруг вырос раза в три, а потом снова скукожился)

– А все потому хабаровчане хитрые, - говорил он, - Они не хотят стоять под видеокамерами на главной площади и портить биографию. Они прошлись, показали свою дулю властям с безопасного расстояния и ушли...

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Обливаясь потом и водой из бутылок, идут люди. Десятки тысяч. Идут бесконечной рекой. Идут...Фото: Борис КОКУРИН

С НАРОДОМ НАДО ГОВОРИТЬ... ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

Везет мне на трагикомедии.

Сначала глава местных коммунистов Петр Перевезенцев после спора в студии местного радио «КП» (Перевезенцев призвал слушателей не выходить на улицы, а я поинтересовался: «Точно ли он коммунист?», мол, Ленин сейчас перевернулся в гробу) вдруг очнулся и вывел соратников на митинг со словами: «власти в городе все равно нет».

Ну а мой радийный разговор с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком вообще закончился престранно.

Через неделю в Хабаровске проснулись коммунисты

Первая попытка властей поговорить с народом вышла комом.Фото: Борис КОКУРИН

Мэр долго уверял, что не уклоняется от встречи с протестующими. Просто график, мол, не совпадает. Занят очень Кравчук. Да не известно, дескать, где эти бузотеры...

- Приходите в 21.00 на площадь – советую, - они в это время всегда там.

- Вы предлагаете на ступеньках с ними говорить? – затосковал Кравчук, - Нет, я не работаю в правительстве. Зачем мне туда ехать.

- Но с людьми надо кому-то поговорить? – удивляюсь я, - Давайте, прямо в эфире назначайте встречу у мэрии, мы все придем.

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Это не общегородская блажь. Не истерика.Фото: Борис КОКУРИН

Мэр замял тему...

Проходит два часа. И по какому-то смешному совпадению - ну нельзя же всерьез представить, чтоб пристыженный Кравчук бросил в пекло своего однопартийца – к протестующим вышел министр здравоохранения края Александр Витько.

Витько, чью кандидатуру в губернаторы политологи всерьез рассматривали, осторожно встал на ступени и его тут же проглотила толпа.

Послышались сдавленые звуки.

- Я предлагаю всем надеть маски – прошептал министр.

- Чего?! – закричали все.

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Но все это, конечно, песчинка в хабаровском людском море, которое выплеснулась на главные улицы и площади в субботу.Фото: Борис КОКУРИН

И посыпалось:

- Что вы сделали, чтобы освободить Фургала?

- У меня зарплата 20 тысяч, а у вас?

- Да вам выгодно, чтоб мы тут передохли!

- Вот вышел к нам министр, ни «а» ни «б», зачем вышел?

- Подумайте о себе и о своих родителях – тихо говорил министр, который похоже глубоко внутри уже проклял того, кто вытолкнул его в народ.

- Что?! Да мы ради этого сюда пришли! – заорала площадь.

- Слюни у вас летят – неуклюже заметил министр. И все.

Он был обречен.

Митинг взорвался злым гоготом

- Я учился не на оратора, а на врача, - вздохнул Витько. И ретировался.

Первая попытка властей поговорить с народом вышла комом.

Ждем понедельник. И попытку номер два.

Явление народу нового губернатора...

Хабаровск снова вышел на улицы.Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровск никогда не станет прежним. Итоговый репортаж Владимира Ворсобина.Владимир ВОРСОБИН

МНЕНИЕ

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Через неделю в Хабаровске проснулись коммунисты

Им тоже захотелось попротестовать. Но власти уже включили политический «креатив». За событиями наблюдает обозреватель "КП" Владимир Ворсобин (подробности)

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