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Кто выманил "33 богатырей" в Минск: "Консул" связалась с военкором и разрушила украинский план

08 августа 2020, 11:15  •  147 • Политика
Следком России проверяет факт задержания 33 российских граждан в Белоруссии. А журналисты уже нашли "консула", который якобы пригласил "наёмников ЧВК" в Минск. "Это абсолютно почерк украинских товарищей", - рассказала невольная участница провокации.
Следственный комитет России проверит данные о задержании "наёмников ЧВК" в Минске после откровений главы Белоруссии Александра Лукашенко. Тем временем журналисты уже раскопали кое-что интересное.
По белорусской версии, размещением "российских наёмников" в Минске занималась некая Лариса Николаевна Самарина, "сотрудница российского посольства в Стамбуле" и по совместительству "специалист Роснефти". Эта женщина сама связалась с журналистами и рассказала, как её подставили с этим делом.
Настоящее имя "консула" и "специалиста Роснефти" - Лариса Паренчук. О своём "участии" в деле "российских наёмников" она узнала благодаря Facebook. Соцсеть проинформировала женщину, что её фотография была использована без разрешения. Пройдя по ссылке, Лариса едва не лишилась дара речи. Оказывается, она теперь "сотрудница российского посольства в Стамбуле" да ещё и "специалист Роснефти.
На самом же деле Лариса Паренчук является жительницей Донецка. До войны в Донбассе у неё была своя турфирма на Украине. Однако с 2014 года по понятным причинам фирма свою деятельность не ведёт.
Фотография Ларисы, растиражированная в СМИ, взята с её украинского загранпаспорта. По мнению женщины, её фото было использовано украинскими спецслужбами для организации подставы, так как им был нужен человек, занятый в туризме с локацией в Донецке.
"То есть это явно носит провокативный характер, я теперь это вижу очевидно. И это омерзительно. Потому что это абсолютно почерк украинских товарищей, которые сначала используют людей вслепую, а потом лицемерно им же, как говорится, воткнут нож и наблюдают, как кровоточит рана", - сказала Лариса Паренчук в интервью "КП".

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