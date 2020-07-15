Кто выиграл и кто проиграл от пенсионной реформы в России • 20 • Аналитика

Пенсионная реформа стала одним из самых знаковых нововведений российской власти в социально-экономической области в последние годы. Кто и что получит от повышения пенсионного возраста?





Бенефициары и проигравшие

Понятно, что главным бенефициаром пенсионной реформы становится государство, которое получает возможность сэкономить колоссальные средства за счет повышения возраста выхода на пенсию на целых пять лет. Если же учитывать продолжительность жизни россиян, особенно мужского пола, то количество доживших до 65-летнего возраста получения пенсии будет значительно меньшим, чем прежде доживало до 60-летнего возраста.



Еще сильнее уменьшится количество тех, кто претендует на социальную пенсию – возраст выхода на нее повышен до 70 лет. Между тем, на социальную пенсию выходят не только тунеядцы, но и те, кто десятилетиями много трудился, но не был оформлен официально, а это значительная часть строителей, работников сельского хозяйства, сферы торговли, услуг и многих других отраслей.



Самой проигравшей категорией оказались россияне предпенсионного возраста, которым «посчастливилось» родиться всего на лет 5 младше, чем те, кто уже вышел на пенсию. Получается, что они выйдут на пенсию на 5 лет позже, чем люди, которые с ними работали и были их чуть-чуть старше. То есть, мужчина 1958 года рождения вышел на пенсию в 60 лет, а мужчина 1963 года рождения выйдет на пенсию в 65 лет. Люди близких возрастных групп поставлены в неравное положение, что способно спровоцировать социальную напряженность.



В то же время, в российском обществе есть категория граждан, и довольно многочисленная, которая от пенсионной реформы скорее выиграла, чем проиграла. Это – те, кто уже находится на пенсии. Для действующих пенсионеров повышение пенсионного возраста даже стало выгодным, поскольку способствовало повышению пенсий, пусть и незначительному. Этим обстоятельством объясняется то, что критиков пенсионной реформы гораздо больше среди лиц среднего и молодого возрастов, чем среди пенсионеров.



Рынок труда отнюдь не выиграл

Необходимость пенсионной реформы объяснялась, в том числе, и потребностями российского рынка труда: якобы не хватает рабочих рук и потребность в них можно покрыть за счет старшей возрастной категории до 60-65 лет. Однако в действительности повышение пенсионного возраста лишь создаст дополнительные проблемы на рынке труда и в социальной сфере в целом.



Во-первых, предстоит обеспечить работой лиц 55-65 лет, которые прежде выходили на пенсию. Это – непростая задача, особенно если говорить не о врачах или учителях, а о работниках физического труда или тех сфер деятельности, в которых все же предпочтительнее молодые ресурсы.







Во-вторых, данные категории лиц превращаются в конкурентов молодых специалистов, что препятствует последним в трудоустройстве. При этом создается двоякая ситуация: в сфере образования, здравоохранения, на административной работе старшие возрастные группы не будут освобождать места для молодых специалистов, а в сфере физического труда и работы, не требующей особой квалификации, руководители предприятий и фирм будут стараться избавиться от пожилых сотрудников под любыми предлогами.



В-третьих, появится новая категория обездоленных безработных людей в возрасте 55-70 лет (до выхода на социальную пенсию), которые не могут найти работу и не имеют средств к существованию. Отдельно стоит отметить вопрос о переквалификации, повышении квалификации, дополнительном образовании лиц старших возрастных групп, которые в силу возраста уже не могут работать по своей специальности.



В целом, пенсионная реформа при сомнительной пользе для государства в целом и рынка труда в частности, стала мощным фактором разочарования российских граждан в политике правительства страны. Можно утверждать, что реформа – один из самых больших просчетов действующего руководства страны, особенно в современной ситуации, когда оптимальные условия для поэтапного повышения пенсионного возраста так и не были созданы. Пенсионная реформа стала одним из самых знаковых нововведений российской власти в социально-экономической области в последние годы. Кто и что получит от повышения пенсионного возраста?Понятно, что главным бенефициаром пенсионной реформы становится государство, которое получает возможность сэкономить колоссальные средства за счет повышения возраста выхода на пенсию на целых пять лет. Если же учитывать продолжительность жизни россиян, особенно мужского пола, то количество доживших до 65-летнего возраста получения пенсии будет значительно меньшим, чем прежде доживало до 60-летнего возраста.Еще сильнее уменьшится количество тех, кто претендует на социальную пенсию – возраст выхода на нее повышен до 70 лет. Между тем, на социальную пенсию выходят не только тунеядцы, но и те, кто десятилетиями много трудился, но не был оформлен официально, а это значительная часть строителей, работников сельского хозяйства, сферы торговли, услуг и многих других отраслей.Самой проигравшей категорией оказались россияне предпенсионного возраста, которым «посчастливилось» родиться всего на лет 5 младше, чем те, кто уже вышел на пенсию. Получается, что они выйдут на пенсию на 5 лет позже, чем люди, которые с ними работали и были их чуть-чуть старше. То есть, мужчина 1958 года рождения вышел на пенсию в 60 лет, а мужчина 1963 года рождения выйдет на пенсию в 65 лет. Люди близких возрастных групп поставлены в неравное положение, что способно спровоцировать социальную напряженность.В то же время, в российском обществе есть категория граждан, и довольно многочисленная, которая от пенсионной реформы скорее выиграла, чем проиграла. Это – те, кто уже находится на пенсии. Для действующих пенсионеров повышение пенсионного возраста даже стало выгодным, поскольку способствовало повышению пенсий, пусть и незначительному. Этим обстоятельством объясняется то, что критиков пенсионной реформы гораздо больше среди лиц среднего и молодого возрастов, чем среди пенсионеров.Необходимость пенсионной реформы объяснялась, в том числе, и потребностями российского рынка труда: якобы не хватает рабочих рук и потребность в них можно покрыть за счет старшей возрастной категории до 60-65 лет. Однако в действительности повышение пенсионного возраста лишь создаст дополнительные проблемы на рынке труда и в социальной сфере в целом.Во-первых, предстоит обеспечить работой лиц 55-65 лет, которые прежде выходили на пенсию. Это – непростая задача, особенно если говорить не о врачах или учителях, а о работниках физического труда или тех сфер деятельности, в которых все же предпочтительнее молодые ресурсы.Во-вторых, данные категории лиц превращаются в конкурентов молодых специалистов, что препятствует последним в трудоустройстве. При этом создается двоякая ситуация: в сфере образования, здравоохранения, на административной работе старшие возрастные группы не будут освобождать места для молодых специалистов, а в сфере физического труда и работы, не требующей особой квалификации, руководители предприятий и фирм будут стараться избавиться от пожилых сотрудников под любыми предлогами.В-третьих, появится новая категория обездоленных безработных людей в возрасте 55-70 лет (до выхода на социальную пенсию), которые не могут найти работу и не имеют средств к существованию. Отдельно стоит отметить вопрос о переквалификации, повышении квалификации, дополнительном образовании лиц старших возрастных групп, которые в силу возраста уже не могут работать по своей специальности.В целом, пенсионная реформа при сомнительной пользе для государства в целом и рынка труда в частности, стала мощным фактором разочарования российских граждан в политике правительства страны. Можно утверждать, что реформа – один из самых больших просчетов действующего руководства страны, особенно в современной ситуации, когда оптимальные условия для поэтапного повышения пенсионного возраста так и не были созданы. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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