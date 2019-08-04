Кто выиграл и кто проиграл на Украине • 292 • Аналитика









Что показали выборы

Выборы показали, каких результатов добились внутренние и внешние силы в борьбе за власть на Украине. Формально Зеленский и его партия «Слуга народа» завоевали неоспоримое большинство, у него карт-бланш на всю полноту власти в стране и самостоятельное формирование государственных структур управления. Внешне это выглядит именно так, но не надо забывать, что к власти он пришел не самостоятельно. За его спиной стоит «крестный отец» Коломойский, а также люди Трампа, которые вели и ведут его, начиная с предвыборной кампании. Сейчас на политическом олимпе действуют три центра силы: Зеленский с ближайшим окружением и люди Трампа и Коломойского в его команде. Новый президент и хотел бы быть самостоятельной фигурой и проводить свою политику, но кто же ему это позволит! Два других центра расставили вокруг него смотрящих и четко обозначают коридор его возможностей.



В связи с этим Зеленский далеко не самостоятелен в принятии решений, вся его деятельность будет носить поиск компромиссов между этими центрами силы, и кем он станет, самостоятельным государственным деятелем или марионеткой в руках американцев или Коломойского, зависит от многих факторов. Пока что он не проявил своей воли, попытки его окружения представить его президентом Зе не имеют успеха, в массах его уже за бесхребетность уже нарекли Зелей. Выданный населением кредитом доверия он пока не воспользовался, другие центры силы его обыгрывают.



Примерно такая же ситуация в конце 90-х была в России, когда окружение Ельцина приводило к власти Путина. Тогда президент нашел силы и отстоял государственные интересы, хотя остатки ельцинизма до сих пор пристроены во власти.



США на Украине главный бенефициар

Главным бенефициаром на Украине, конечно же, являются США, для них эта партия изначально была беспроигрышной. Кто бы ни выиграл выборы, он будет проводить на Украине проамериканскую политику, другого здесь не дано. Спровоцировав переворот на Украине США преследовали цель создать из Украины антироссийский плацдарм для давления на Россию. Развязывание войны на Донбассе и нацистский террор, организованный режимом Порошенко, превратили Украину в русофобское государство, и вернуть его в довоенное состояние будет очень сложно. Украина стала другой, и концепция действий США по сравнению с 2014 годом стала меняться. Военные действия на Донбассе требуют от США только расходов, а бизнес хочет зарабатывать деньги на этой территории.



Западные корпорации хотели бы вложить деньги в пахотную землю, порты, железную дорогу и банковскую сферу и зарабатывать на этом. Поэтому Зеле вбили в голову, что приватизация земли неизбежна, и он уже неоднократно об этом заявлял. Как известно, «деньги любят тишину», и для того чтобы они заходили на Украину, стране нужен мир, и прекращение войны на этом этапе может работать на интересы США. Стремление подавляющей части населения к миру и заявления Зели хорошо вписываются в эту концепцию. Война на Донбассе может быть остановлена не потому, что этого хочет население Украины, а потому, что это может быть выгодно США, они теперь хотят не тратиться на Украину, а зарабатывать на этой территории, и война только мешает этому.



Прекращение войны и установление торговых, но не дружественных и тем более союзнических, отношений Украины с Россией уменьшит расходы американцев на содержание вороватой украинской власти, и они могут здесь зарабатывать. Тем более что все это вписывается в стратегию Трампа по экономической окупаемости политических действий за рубежом. В этом направлении США могут взаимодействовать и с Россией, но Украина должна оставаться русофобским государством и при новой власти. Эти тенденции давно уже уловил Коломойский, и его «миролюбивая» риторика и попытки понравиться России говорит о проницательности этого циника.



Перспективы олигархии

Украинская олигархия (кроме Коломойского) на этих выборах понесла серьезные потери, почти все прикормленные политические тяжеловесы, на которых олигархи всегда ставили, пролетели. Олигархам удалось все-таки завести своих людей в парламент по партийным спискам, но большинство из них далеко не из первого эшелона политиков, им предстоит еще набирать политический вес для решения задач, на которые они туда делегированы.



Самые серьезные потери понес Ахметов, впервые у него не будет своих фракций в парламенте и, по всей видимости, не будет и влиятельных фигур во власти. Пинчук в этой кампании ориентировался на Сороса и американских демократов с их выкормышем Вакарчуком и партией «Голос», которую американцы с трудом пропихнули в парламент. Эта партия получила менее шести процентов голосов и не будет иметь никакого влияния в парламенте. Тем более что позиции Пинчука не так устойчивы в свете непримиримой вражды Трампа с демократами. Фирташа американцы заблаговременно исключили из игры, обвинив его в финансовых махинациях и добившись экстрадиции в США, где его ждет американский суд. Этим ходом США лишили партию ОПЗЖ Медведчука – Бойко главного «финансового мешка».



Коломойский со своим проектом «Слуга народа», который он запустил в 2016 году с выпуском одноименного фильма, получил наибольшие дивиденды в этой кампании. Этот циник — самый серьезный игрок на украинском политическом поле, и он постарается по максимуму использовать результаты победы Зели в приумножении своих капиталов. У Коломойского в парламенте по оценке экспертов порядка пятидесяти своих депутатов, и у него может оказаться «золотая акция» при принятии принципиальных решений в парламенте.



Между двумя центрами силы, американцами и Коломойским, есть серьезные противоречия, интересы у них совпадают далеко не во всем. США — более сильный центр влияния, за ними стоит мощь сверхдержавы, поэтому Коломойский вынужден будет действовать только в роли подчиненного в рамках отведенного ему коридора, в котором он может обворовывать государство. Зная его неуемные аппетиты и беспринципность в достижении коммерческих целей, американцы не очень бы хотели видеть его в окружении нового президента, но он уже там, и его люди вошли в ближайший круг значимых фигур, и не так просто даже американцам оттуда его удалить. Тем не менее, между ними может быть достигнут компромисс, к примеру, сейчас руками Коломойского идет процесс «раздевания» Порошенко, на очереди могут оказаться другие олигархи, и прагматичные американцы не брезгуют пользоваться его услугами для развязывания олигархической войны.



Нацистская власть в главе с Порошенко в этом политическом цикле потерпела сокрушительное поражение. С 2014 года президент, парламент с конституционным большинством и государственная вертикаль обеспечивали построение нацистского государства, вся полнота власти была в их руках. Теперь все это потеряно, и они уходят в оппозицию. В парламент прошли только три пронацистских партии с мизерным результатом, все вместе они владеют менее 17% голосов, и в основном это лица не из первого эшелона политиков, они уже ничего не могут решать в парламенте, и их удел устраивать провокации и истерику о предательстве идеалов путчистов.





От населения Юго-востока представительства в парламенте нет, так называемые «пророссийские» силы в лице ОПЖЗ Медведчука — Бойко, заявляющие, что они представляют Юго-восток, никакого отношения к нему не имеют, под этой «крышей» они решают свои чисто коммерческие вопросы. Эта партия будет иметь свою немногочисленную (до 50 депутатов) фракцию, которая будет в оппозиции и также ничего решать не сможет. Польза от этой фракции все-таки будет, на парламентском уровне она может заявлять о необходимости нормализации отношений с Россией и отстаивать свою позицию. О пожарах политических, мифических и экономических



Эта партия особой поддержкой на Украине не пользуется, так как не раз проявила себя предательской сущностью, в ее списках только одиозное окружение бенефициаров этого партийного бизнес-проекта Медведчука и Фирташа, там нет ни одного представителя Юго-востока. На эту группу ориентируется российское руководство, поскольку опереться больше не на кого, как говорится, на безрыбье и рак рыба.



Протест населения и пиррова победа

По всей видимости, самый главный вывод из происшедшего заключается в том, что в обществе стихийно созрел массовый протест против правящей и оппозиционной камарильи. Самое интересное, за это никто практически не агитировал, население массово по всей стране само отказало в доверии правящему режиму. Такого единодушия на Украине еще не было, это было протестное голосование против системы власти, построенной нацистами, и приговор проводимому ими курсу. Остались только островки старой власти, которые ведут арьергардные бои и уходят в маргинальное поле.



Это, несомненно, достижение, общество массово не захотело видеть во власти обанкротившихся нацистов, и это заслуга не Зели, если бы на его месте был кто-то другой, произошло бы то же самое, народ просто устал от военной и нацистской истерии и хочет мира и спокойствия в стране. Общество еще не победило нацизм, оно пассивным голосованием без оружия и баррикад приостановило его эволюцию, но результаты могут быть далеко не те, которых ожидали.



Пришедшая к власти виртуальная партия «Слуга народа» и ее экзотический лидер ничего не говорят конкретного о путях решения стоящих перед страной проблем, но зато уверенно утверждают о реализации идей либертарианства, которые предполагают снятие с государства практически всех социальных обязательств по защите населения. Для поднятия жизненного уровня населения также необходимы громадные инвестиции в разрушенную экономику Украины, но никто пока не собирается туда что либо вкладывать, без этого уровень жизни будет только падать.



Встает естественный вопрос: получит ли население удовлетворение своих запросов, массово проголосовав за Зелю в надежде, что он будет проводить политику в интересах общества? Думаю, что всех ждет полное разочарование, их кумир одержал победу и получил всю полноту власти, но ресурсов для реализации обещанного у него никаких нет. Эта победа может быть пирровой, у него нет настоящей команды и специалистов для проведение преобразований. Отсутствует и программа необходимых действий, в его окружении слишком много людей, мягко говоря, преследующих совершенно другие цели, и главный бенефициар США не ставит цель создания на Украине процветающего государства.



На данном этапе существует серьезное противостояние между тремя центрами силы, между Зелей и его ближайшим окружением, стремящимся сделать его сильным и самостоятельным президентом, между Зелей и Коломойским, которому нужен слабый и решающий его шкурные интересы президент, и между Зелей и американцами, которым нужен уверенно сидящий в своем кресле президент и безоговорочно выполняющий их команды. Какой центр силы будет побеждать, пока трудно сказать, процесс этот сложный, он завиит от многих факторов внутри и вне Украины. Очередной этап борьбы за власть на Украине после парламентских выборов приближается к финишу. В сентябре станет понятно, какая власть установилась в этом раздираемом противоречиями государстве. В эту борьбу втянуты как внутренние, так и внешние силы, цели и интересы которых принципиально отличаются. Из внутренних сил это Зеленский со своими единомышленниками, олигархи, пронацистские и «пророссийские» силы и население страны. Из внешних игроков — две сверхдержавы: США, олицетворяющие «коллективный» Запад, и Россия.Выборы показали, каких результатов добились внутренние и внешние силы в борьбе за власть на Украине. Формально Зеленский и его партия «Слуга народа» завоевали неоспоримое большинство, у него карт-бланш на всю полноту власти в стране и самостоятельное формирование государственных структур управления. Внешне это выглядит именно так, но не надо забывать, что к власти он пришел не самостоятельно. За его спиной стоит «крестный отец» Коломойский, а также люди Трампа, которые вели и ведут его, начиная с предвыборной кампании. Сейчас на политическом олимпе действуют три центра силы: Зеленский с ближайшим окружением и люди Трампа и Коломойского в его команде. Новый президент и хотел бы быть самостоятельной фигурой и проводить свою политику, но кто же ему это позволит! Два других центра расставили вокруг него смотрящих и четко обозначают коридор его возможностей.В связи с этим Зеленский далеко не самостоятелен в принятии решений, вся его деятельность будет носить поиск компромиссов между этими центрами силы, и кем он станет, самостоятельным государственным деятелем или марионеткой в руках американцев или Коломойского, зависит от многих факторов. Пока что он не проявил своей воли, попытки его окружения представить его президентом Зе не имеют успеха, в массах его уже за бесхребетность уже нарекли Зелей. Выданный населением кредитом доверия он пока не воспользовался, другие центры силы его обыгрывают.Примерно такая же ситуация в конце 90-х была в России, когда окружение Ельцина приводило к власти Путина. Тогда президент нашел силы и отстоял государственные интересы, хотя остатки ельцинизма до сих пор пристроены во власти.Главным бенефициаром на Украине, конечно же, являются США, для них эта партия изначально была беспроигрышной. Кто бы ни выиграл выборы, он будет проводить на Украине проамериканскую политику, другого здесь не дано. Спровоцировав переворот на Украине США преследовали цель создать из Украины антироссийский плацдарм для давления на Россию. Развязывание войны на Донбассе и нацистский террор, организованный режимом Порошенко, превратили Украину в русофобское государство, и вернуть его в довоенное состояние будет очень сложно. Украина стала другой, и концепция действий США по сравнению с 2014 годом стала меняться. Военные действия на Донбассе требуют от США только расходов, а бизнес хочет зарабатывать деньги на этой территории.Западные корпорации хотели бы вложить деньги в пахотную землю, порты, железную дорогу и банковскую сферу и зарабатывать на этом. Поэтому Зеле вбили в голову, что приватизация земли неизбежна, и он уже неоднократно об этом заявлял. Как известно, «деньги любят тишину», и для того чтобы они заходили на Украину, стране нужен мир, и прекращение войны на этом этапе может работать на интересы США. Стремление подавляющей части населения к миру и заявления Зели хорошо вписываются в эту концепцию. Война на Донбассе может быть остановлена не потому, что этого хочет население Украины, а потому, что это может быть выгодно США, они теперь хотят не тратиться на Украину, а зарабатывать на этой территории, и война только мешает этому.Прекращение войны и установление торговых, но не дружественных и тем более союзнических, отношений Украины с Россией уменьшит расходы американцев на содержание вороватой украинской власти, и они могут здесь зарабатывать. Тем более что все это вписывается в стратегию Трампа по экономической окупаемости политических действий за рубежом. В этом направлении США могут взаимодействовать и с Россией, но Украина должна оставаться русофобским государством и при новой власти. Эти тенденции давно уже уловил Коломойский, и его «миролюбивая» риторика и попытки понравиться России говорит о проницательности этого циника.Украинская олигархия (кроме Коломойского) на этих выборах понесла серьезные потери, почти все прикормленные политические тяжеловесы, на которых олигархи всегда ставили, пролетели. Олигархам удалось все-таки завести своих людей в парламент по партийным спискам, но большинство из них далеко не из первого эшелона политиков, им предстоит еще набирать политический вес для решения задач, на которые они туда делегированы.Самые серьезные потери понес Ахметов, впервые у него не будет своих фракций в парламенте и, по всей видимости, не будет и влиятельных фигур во власти. Пинчук в этой кампании ориентировался на Сороса и американских демократов с их выкормышем Вакарчуком и партией «Голос», которую американцы с трудом пропихнули в парламент. Эта партия получила менее шести процентов голосов и не будет иметь никакого влияния в парламенте. Тем более что позиции Пинчука не так устойчивы в свете непримиримой вражды Трампа с демократами. Фирташа американцы заблаговременно исключили из игры, обвинив его в финансовых махинациях и добившись экстрадиции в США, где его ждет американский суд. Этим ходом США лишили партию ОПЗЖ Медведчука – Бойко главного «финансового мешка».Коломойский со своим проектом «Слуга народа», который он запустил в 2016 году с выпуском одноименного фильма, получил наибольшие дивиденды в этой кампании. Этот циник — самый серьезный игрок на украинском политическом поле, и он постарается по максимуму использовать результаты победы Зели в приумножении своих капиталов. У Коломойского в парламенте по оценке экспертов порядка пятидесяти своих депутатов, и у него может оказаться «золотая акция» при принятии принципиальных решений в парламенте.Между двумя центрами силы, американцами и Коломойским, есть серьезные противоречия, интересы у них совпадают далеко не во всем. США — более сильный центр влияния, за ними стоит мощь сверхдержавы, поэтому Коломойский вынужден будет действовать только в роли подчиненного в рамках отведенного ему коридора, в котором он может обворовывать государство. Зная его неуемные аппетиты и беспринципность в достижении коммерческих целей, американцы не очень бы хотели видеть его в окружении нового президента, но он уже там, и его люди вошли в ближайший круг значимых фигур, и не так просто даже американцам оттуда его удалить. Тем не менее, между ними может быть достигнут компромисс, к примеру, сейчас руками Коломойского идет процесс «раздевания» Порошенко, на очереди могут оказаться другие олигархи, и прагматичные американцы не брезгуют пользоваться его услугами для развязывания олигархической войны.Нацистская власть в главе с Порошенко в этом политическом цикле потерпела сокрушительное поражение. С 2014 года президент, парламент с конституционным большинством и государственная вертикаль обеспечивали построение нацистского государства, вся полнота власти была в их руках. Теперь все это потеряно, и они уходят в оппозицию. В парламент прошли только три пронацистских партии с мизерным результатом, все вместе они владеют менее 17% голосов, и в основном это лица не из первого эшелона политиков, они уже ничего не могут решать в парламенте, и их удел устраивать провокации и истерику о предательстве идеалов путчистов.От населения Юго-востока представительства в парламенте нет, так называемые «пророссийские» силы в лице ОПЖЗ Медведчука — Бойко, заявляющие, что они представляют Юго-восток, никакого отношения к нему не имеют, под этой «крышей» они решают свои чисто коммерческие вопросы. Эта партия будет иметь свою немногочисленную (до 50 депутатов) фракцию, которая будет в оппозиции и также ничего решать не сможет. Польза от этой фракции все-таки будет, на парламентском уровне она может заявлять о необходимости нормализации отношений с Россией и отстаивать свою позицию.Эта партия особой поддержкой на Украине не пользуется, так как не раз проявила себя предательской сущностью, в ее списках только одиозное окружение бенефициаров этого партийного бизнес-проекта Медведчука и Фирташа, там нет ни одного представителя Юго-востока. На эту группу ориентируется российское руководство, поскольку опереться больше не на кого, как говорится, на безрыбье и рак рыба.По всей видимости, самый главный вывод из происшедшего заключается в том, что в обществе стихийно созрел массовый протест против правящей и оппозиционной камарильи. Самое интересное, за это никто практически не агитировал, население массово по всей стране само отказало в доверии правящему режиму. Такого единодушия на Украине еще не было, это было протестное голосование против системы власти, построенной нацистами, и приговор проводимому ими курсу. Остались только островки старой власти, которые ведут арьергардные бои и уходят в маргинальное поле.Это, несомненно, достижение, общество массово не захотело видеть во власти обанкротившихся нацистов, и это заслуга не Зели, если бы на его месте был кто-то другой, произошло бы то же самое, народ просто устал от военной и нацистской истерии и хочет мира и спокойствия в стране. Общество еще не победило нацизм, оно пассивным голосованием без оружия и баррикад приостановило его эволюцию, но результаты могут быть далеко не те, которых ожидали.Пришедшая к власти виртуальная партия «Слуга народа» и ее экзотический лидер ничего не говорят конкретного о путях решения стоящих перед страной проблем, но зато уверенно утверждают о реализации идей либертарианства, которые предполагают снятие с государства практически всех социальных обязательств по защите населения. Для поднятия жизненного уровня населения также необходимы громадные инвестиции в разрушенную экономику Украины, но никто пока не собирается туда что либо вкладывать, без этого уровень жизни будет только падать.Встает естественный вопрос: получит ли население удовлетворение своих запросов, массово проголосовав за Зелю в надежде, что он будет проводить политику в интересах общества? Думаю, что всех ждет полное разочарование, их кумир одержал победу и получил всю полноту власти, но ресурсов для реализации обещанного у него никаких нет. Эта победа может быть пирровой, у него нет настоящей команды и специалистов для проведение преобразований. Отсутствует и программа необходимых действий, в его окружении слишком много людей, мягко говоря, преследующих совершенно другие цели, и главный бенефициар США не ставит цель создания на Украине процветающего государства.На данном этапе существует серьезное противостояние между тремя центрами силы, между Зелей и его ближайшим окружением, стремящимся сделать его сильным и самостоятельным президентом, между Зелей и Коломойским, которому нужен слабый и решающий его шкурные интересы президент, и между Зелей и американцами, которым нужен уверенно сидящий в своем кресле президент и безоговорочно выполняющий их команды. Какой центр силы будет побеждать, пока трудно сказать, процесс этот сложный, он завиит от многих факторов внутри и вне Украины. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





292 Источник Похожие новости Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся? Япония вместо Турции. Чем привлекательна программа F-35 для союзников США Цивилизация Россия. Вызовы и ответы День ВДВ, фонтан и водка Под прикрытием экологического сотрудничества. Американская милитаризация Амазонии России нужны разные корабли Новости партнеров