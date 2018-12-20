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Кто выиграет от вывода американских войск из Сирии

20 декабря 2018, 15:09  •  60 • Аналитика

Дональд Трамп не перестает удивлять. Вчера он удивил всех, приказав вывести из Сирии всех американских военнослужащих. О решении президента США объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она, правда, подчеркнула, что в случае необходимости Вашингтон и его союзники в любой момент могут вернуться, чтобы защитить американские интересы. 

Выводу войск предшествовал очередной «громкий» твит Дональда Трампа, объявившего о победе в Сирии над террористической организацией «Исламское государство», которая запрещена в России. 

«Мы победили ИГИЛ,- обрадовал соотечественников президент Трамп.- Мы разбили их. Мы им здорово всыпали! Мы забрали назад все территории. И вот сейчас настало время нашим войскам возвращаться домой».

Пока ни в Белом доме, ни в Пентагоне не сообщают никаких деталей. Вывод войск займет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, от 60 до 100 дней. Сотрудников Государственного департамента США эвакуируют значительно быстрее - в течение 24 часов. 

Решение Дональда Трампа о выводе войск вызвало шквал критики. Недовольны даже однопартийцы президента. Так, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм считает, что вывод войск ставит в трудное положение союзников США и в первую очередь курдов. По его мнению, вывод войск – «крупная ошибка в стиле Обамы».

Главный довод противников вывода американского контингента из Сирии состоит в том, что он играет на руку соперникам и противникам США.

«Больше всего от этого решения выиграют ИГИЛ, Иран, Россия и Асад»,- объяснил сенатор Грэм в интервью изданию Washington Post.

Среди американских законодателей и политологов сильны опасения, что решение президента фактически отдаст Сирию на откуп оси «сирийский режим – Россия – Иран». В результате союзники США в регионе останутся без поддержки, а стабильность вновь окажется в опасности.

В Америке считают, что главным бенефициарием вывода американского контингента из Сирии будет Москва. Судя по реакции российских официальных лиц, решение Трампа стало неожиданностью и для Кремля. Теперь, как прокомментировал решение президента США ТАСС, появляется надежда, которой не было, когда в Сирии находились американские войска. Без Америки, уверен Business Insider, ничто и никто не будет мешать России расширять и укреплять свое влияние в этой ближневосточной стране.

Что касается Ирана, то и здесь все лежит на поверхности. В последние пару лет Вашингтон ставил перед собой задачу не только разгромить «Исламское государство» в Сирии, но и вытеснить из этой страны Иран и поддерживаемые им вооруженные шиитские группировки. Несколько последних месяцев, когда разгром ИГ перестал вызывать сомнения даже у самых закоренелых скептиков, американские эксперты и официальные лица, включая военных из Пентагона во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, начали дружно говорить, что войска будут выведены лишь после того, как Сирию покинут все иранские формирования и союзники Тегерана. Об этом, например, осенью говорили госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. 

Что же касается Дональда Трампа, то он оба года пребывания в Белом доме относился к Ирану очень агрессивно и воинственно и без малейших колебаний вышел из ядерной сделки по Ирану и объявил о введении против Тегерана санкций. Однако сейчас президент про Иран напрочь забыл или из-каких-то тактических соображений сделал вид, что забыл. Если вспомнить союзнические отношения, которые существуют по Сирии между Тегераном и Москвой, то можно смело утверждать, что вывод американских войск облегчит и иранцам защиту своих интересов в САР.

Естественно, обрадовались решению Дональда Трампа и в Дамаске. США крайне негативно относятся к президенту Асаду. Их тактическая позиция по отношению к нему менялась от требования покинуть свой пост до отказа от требования о немедленной отставке, но в целом отношение к власти в Дамаске в Вашингтоне остается стабильно негативным.

Говоря о бенефициариях ухода американцев из Сирии, нельзя, конечно, забывать и «Исламское государство», которое президент Трамп в целях рекламы назвал окончательно разгромленным. Между тем, в Сирии и Ираке, по разным данным, остается от 10 до 70 тысяч боевиков в черном. Специалисты считают наиболее вероятной численность джихадистов в районе 30 тыс. 

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