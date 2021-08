Кто вы, доктор Шваб?

«Цирковой зазывала, выросший с серебряной ложкой во рту, чьему сердцу нечем поделиться с миром»

Доктор Клаус Мартин Шваб (Klaus Martin Schwab), президент Всемирного экономического форума (ВЭФ), с прошлого года стал одной из ключевых фигур мировой политики. В 2020 году он выдвинул план «Великой перезагрузки», призванный полностью перевернуть мировой порядок. Достаточно подробно этот план изложен Швабом в его книге COVID-19: the Great Reset (COVID-19: Великая перезагрузка), вышедшей летом 2020 года. Продолжил эту тему Шваб в книге Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet (Капитализм заинтересованных сторон: глобальная экономика, работающая на прогресс, людей и планету), появившейся в начале 2021 года.

Шваб, которому в марте исполнилось 83 года, находится, можно сказать, в зените славы. Правда, славы скандальной. Ибо план «Великой перезагрузки» предполагает захват небольшой группой «избранных» власти над миром. Естественно, вырос интерес к биографии Клауса Шваба. Интернет даёт подробнейшее описание жизни нашего героя, но почему-то только с того момента, когда он окончил школу и поступил в 1957 году на учебу в Федеральный швейцарский институт технологий.

А что до этого? Две-три строчки следующего содержания: родился 30 марта 1938 г. в немецком городе Равенсбург. Там же учился в гимназии, которую окончил в 1957 году. Ничего не сказано ни о родителях, ни о его предках и родственниках, ни об учёбе в гимназии, ни о друзьях детства, привычках. Такое ощущение, что кто-то поставил гриф «секретно» на биографию Клауса в период его жизни в Равенсбурге. Естественно, появились версии.

Некоторые из них имеют характер сенсаций. Например, в социальных сетях есть картинка, изображающая родословную Клауса Шваба. Из неё следует, что его отец – Фред Шваб (Fred Schwab), матерью его была Марианна Шваб (Marianne Schwab), урожденная Ротшильд (род. в 1919 году). В свою очередь отцом Марианны был Луи Ротшильд (1864-1942), банкир из немецкого города Бад-Хомбург. Позднее большая часть материалов принадлежности Клауса Шваба к клану Ротшильдов исчезла, поскольку авторы сенсационной новости допустили путаницу. Действительно, были такие Фред и Марианна Швабы, и Марианна действительно была из клана Ротшильдов, но среди их детей Клауса Шваба не было. Оказывается, Фред и Марианна – однофамильцы нашего Клауса.

И всё же выяснить, почему Клаус никогда не упоминает имени своего родителя. В наиболее концентрированном виде информация об отце Клауса собрана в материале Klaus Schwab and the Fourth Reich (Клаус Шваб и Четвертый рейх), опубликованном 18 марта 2021 года.

Отца Клауса звали Евгений Вильгельм Шваб (Eugen Wilhelm Schwab). Год рождения – 1899. Когда Клаус родился, отец был директором компании Escher-Wyss & Co., которая находилась в Равенсбурге. Евгений Шваб продолжал работать в компании в качестве почетного президента до своей смерти в 1982 году. Компания Escher-Wyss была основана в 1805 году. В ХХ веке она разработала уникальные высокопрочные материалы, предназначенные для производства газовых турбин, компрессоров, электрооборудования, тепловых насосов и иного теплового оборудования, гидравлики, кораблей, самолетов и др. Недавно были рассекречены материалы из архивов США, Германии, Великобритании и Швейцарии, позволяющие лучше понять, чем занималась компания Escher-Wyss под руководством Евгения Шваба перед Второй мировой войной и во время неё: компания находилась под особым покровительством Гитлера в силу её значимости в военно-промышленном комплексе Третьего рейха и удостоилась почетного звания «образцового национал-социалистического предприятия».

Escher-Wyss была, выражаясь современным языком, «градообразующим предприятием» Равенсбурга. В каком-то смысле отец Клауса Шваба управлял не только компанией, но и городом. А город известен тем, что там на практике осуществлялись принципы евгеники для убийства «бесполезных едоков»; Равенсбург был испытательным полигоном для отработки технологий, разработанных Институтом кайзера Вильгельма. Ещё Равенсбург, находящийся рядом с германо-швейцарской границей, известен тем, что в конце войны стал перевалочным пунктом, через который золото, награбленное нацистами в разных странах, направлялось в Швейцарию.

Один из цехов предприятия Escher-Wyss. Фото: www.e2a.ch

В гитлеровском государстве компания Escher-Wyss занимала особое место в военно-промышленном комплексе, поскольку на нее была возложена задача создания… ядерного оружия. Это оружие Гитлеру создать не удалось, но некоторые наработки в компании Escher-Wyss были сделаны, они нашли применение в послевоенное время.

После получения высшего технического образования в Швейцарии Клаус под руководством родителя работал на компанию Escher-Wyss. Ему было поручено провести слияние немецкой компании Escher-Wyss и швейцарской компании Sulzer AG. Клаус Шваб решал задачи, связанные с нелегальными поставками компанией Escher-Wyss в Южную Африку компонентов для производства ядерного оружия. Этим он занимался по крайней мере до 1971 года, когда он учредил Всемирный экономический форум (тогда он назывался European Management Forum). Поставки материалов и компонентов для производства ядерного оружия были запрещены по решению ООН.

European Management Forum, 1975 г. Шваб – крайний справа

Не подлежит сомнению, что Клаус Шваб участвовал в их контрабандных поставках компонентов ядерного оружия в ЮАР, но избежал наказания. Поэтому он боится даже упоминать имя своего отца.

А что касается матери Клауса Шваба, то никаких упоминаний о ней до недавних пор не было вообще. Удивительно, но в 2021 году Клаус Шваб впервые публично назвал имена своих родителей. Книга Шваба «Капитализм всех заинтересованных сторон» имеет посвящение родителям: To my parents, Eugen Wilhelm Schwab and Erika Epprecht who taught me firsthand the value of education, collaboration, and the stakeholder principle. Названо имя не только отца, но и матери – Эрика Эппрехт (Erika Epprecht), но это бесстыдная ложь. Эрика Эппрехт – мачеха Клауса Шваба. А его кровная мать – Эмма Гизела Текелиус Шваб (Emma Gisela Tekelius Schwab), в девичестве Килиан (Kilian), первая жена Евгения Вильгельма Шваба. Она была 100-процентной еврейкой. Вскоре после рождения Клауса в Германии усилились гонения на евреев, и мать вынуждена была покинуть страну. 9 декабря 1938 года Эмма Шваб эмигрировала в США под именем Гизела Шваб, оставив грудного ребенка по имени Клаус. Дальнейшая её судьба неизвестна.

Вскоре отец женился вновь. Его супругой и стала та женщина, имя которой обозначено в посвящении Клауса Шваба на его книге, – Эрика Эппрехт. Мачеха Клауса, как отмечает автор публикации «Клаус Шваб и Четвертый рейх», «была крепкой арийкой, приемлемой для нацистов». При этом записей о разводе с Эммой или повторном браке с Эрикой не обнаружено. Возможно, Эрика Эппрехт была не вполне законной мачехой будущего президента Всемирного экономического форума.

Клаус Шваб, воспитанный в раннем детстве в духе национал-социализма, всячески скрывал, кто на самом деле является его матерью. Ещё в молодости наш Шваб вошел в роль 100-процентного арийца. Арийский дух постарался передать ему его отец. Наверное, после бегства Эммы Евгений Шваб вздохнул облегченно: она помешала бы его карьере в Третьем рейхе.

У Клауса Шваба есть старший брат, который родился в семье Евгения и Эммы Шваб в 1927 году. Его зовут Ганс Шваб (Hans Schwab). Он себя в отличие от Клауса всегда считал полноценным евреем (еврейство определяется не по отцу, а по матери), от своей матери не отрекался, но и с отцом поддерживал отношения. В Бразилии было создано предприятие, которое вошло в состав Escher-Wyss, им и стал управлять Ганс. Как-то Клаус Шваб проговорился, что Евгений и Эрика Эппрехт в 1960 году посещали Бразилию…

Давосскому форуму - 50 лет, фото: Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Автор статьи «Клаус Шваб и Четвертый рейх» пишет: «Клаус Шваб почти никогда не улыбается. Теперь мы знаем почему. Он знает, что он мошенник – цирковой зазывала, выросший с серебряной ложкой во рту, чьему сердцу нечем поделиться с миром».

Такой человек – удобная фигура для тех, кто задумал «Великую перезагрузку». Нет, он не из Ротшильдов. А вот агентом и ставленником Ротшильдов он является несомненно. Об этом я пишу в своей книге «Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и Великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества» (М.: Книжный мир, 2021).