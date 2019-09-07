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Кто втягивает Молдову в конфликт с Турцией

07 сентября 2019, 22:54  •  110 • Украина
Orizont: «Они не подчинились режиму Эрдогана»
Год назад, 6 сентября 2018 года, в Молдавии были задержаны семеро турецких граждан и частным рейсом отправлены в Турцию. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы тогда сделала заявление, что граждане Турции задержаны в ходе «комплексной операции по предотвращению угроз национальной безопасности в нескольких населённых пунктах страны». Все высланные из страны работали преподавателями в сети молдавско-турецких лицеев Orizont и просили политического убежища в Молдавии. В СИБ отказались дать пояснения по поводу того, чем высланные преподаватели могут угрожать национальной безопасности Молдовы.
Не помогла ни просьба еврокомиссара Йоханнеса Хана к молдавским властям «соблюдать верховенство права и установленных юридических процедур», ни обращение депутатов Румынии к президенту Молдовы, которые ссылались на статьи Европейской конвенции по правам человека.
На сегодняшний день пятерым из семи высланных учителей уже вынесены приговоры в Турции. PR-директор сети лицеев Orizont Ясын Оздила приговорён к 12 годам лишения свободы, директор лицея Orizont в Дурлештах Риз Доган – к 7,5 годам, финансовый директор Муждат Челеби – к 9 годам тюрьмы, учитель турецкого языка из лицея Orizont в Бельцах Саркис Айри – к 9 годам лишения свободы, учитель турецкого языка лицея в Кишинёве Хусейн Байрактар – к 6 годам заключения.
Спустя год лицей Orizont обратился к гражданам Молдавии с призывом не забыть о том, что произошло год назад.
«Сегодня ровно через год после этого трагического события мы убеждены, что эти невинные люди пострадали только из-за того, что у них было другое видение и они не подчинились режиму Эрдогана», – сообщается в пресс-релизе лицея.Сеть лицеев Orizont Orizont в Турции обвиняют в связях с турецких проповедником Фетхуллахом Гюлен, который является политическим оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
11 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что власти Молдовы нарушили право на свободу и безопасность турецких граждан и обязал выплатить каждому потерпевшему около 25 тысяч евро.
Месяц назад городской прокуратурой Кишинёва было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Службы информации и безопасности и Бюро по миграции и убежищу.
Европа выразила обеспокоенность, в США даже прошли небольшие акции протестов, молдавские власти заявили что-то типа «да, некрасиво получилось», и только год спустя к вечеру 6 сентября генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что задержан экс-заместитель главы Службы информации и безопасности (СИБ). Пока – на 72 часа. Ему предъявлены обвинения «в превышении служебных полномочий в связи с высылкой из Молдовы семи граждан Турции, сотрудников лицеев Orizont». Директору Бюро по миграции и беженцам запретили покидать страну – против него также заведено уголовное дело.
С другой стороны, в Молдове немало тех, кто считает выдачу учителей лицея Orizont Турции справедливой, поскольку они были объявлены в розыск законными турецкими властями. Более того, раздувание дела о нарушении прав человека Молдовой, по мнению ряда экспертов, втягивает страну в противостояние с Турцией, что особенно чувствительно для Гагаузии, имеющей глубокие и прочные связи с этой страной.
То, что и США, и Европа шумят по поводу выданных Молдовой Турции учителей лицея Orizont, весьма показательно. Ни у Европы, ни у Америки не было рвения, к примеру, обвинить Украину в нарушении прав человека, хотя уж там-то явно преследовали людей за убеждения и держали за решёткой иностранных граждан по бездоказательным обвинениям.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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