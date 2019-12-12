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Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод

12 декабря 2019, 12:54  •  38 • Политика
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по "Северному потоку - 2". Документ пришёл от Польской экологической организации (ПЭО).
Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря подали экологи из Польши. Об этом свидетельствуют документы из Апелляционного совета Дании по вопросам энергетики.
Автором жалобы значится Польская экологическая организация (ПЭО). Документ содержит целых 7 пунктов. В нём утверждается, что российский газопровод якобы негативно повлияет на жизнь охраняемых видов Балтики, а также оспариваются формулировки Датского энергетического агентства во время консультаций в рамках конвенции Эспо.
"Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе", - говорится в жалобе поляков.
Напомним, что "Северный поток - 2" не только снижает ценность Польши как страны-транзитёра, но и угрожает польскому проекту газопровода Baltic Pipe. Его воплощение станет невозможным без разрешения России, так как польская труба будет пересекать российский газопровод.

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