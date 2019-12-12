Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод

Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря подали экологи из Польши. Об этом свидетельствуют документы из Апелляционного совета Дании по вопросам энергетики.

Автором жалобы значится Польская экологическая организация (ПЭО). Документ содержит целых 7 пунктов. В нём утверждается, что российский газопровод якобы негативно повлияет на жизнь охраняемых видов Балтики, а также оспариваются формулировки Датского энергетического агентства во время консультаций в рамках конвенции Эспо.

"Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе", - говорится в жалобе поляков.

Напомним, что "Северный поток - 2" не только снижает ценность Польши как страны-транзитёра, но и угрожает польскому проекту газопровода Baltic Pipe. Его воплощение станет невозможным без разрешения России, так как польская труба будет пересекать российский газопровод.