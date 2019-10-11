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Кто врёт и зачем? Пронько удивлён заниженными данными Росстата по эмигрантам
11 октября 2019, 16:09 • 75 • В мире
Ведущий программы "Сухой остаток" Юрий Пронько удивился тому, насколько разнятся данные по эмигрантам у Росстата и агентств других стран. Несоответствие колоссальное.
Экономиста Юрия Пронько удивили данные по эмигрантам, составленные Росстатом. Год назад, согласно официальной статистике, Россию покинуло 377 тысяч человек. По сравнению с 2012-м, число эмигрантов выросло в три раза. За последние семь лет, опять же по оценке Росстата, из страны уехал 1 миллион 700 тысяч человек. Правда, если сравнивать со статистикой других государств по прибывшим из России, получается, что официальные данные занижены в разы.
Россия занимает третье место в мире по количеству "потерянных" из-за эмиграции граждан. По данным на 2017 год, 6 миллионов российских граждан покинули свою родину. Это больше уехавших с Украины, Белоруссии и Молдавии вместе взятых.
Если же исключить из расчётов пенсионеров, то наша страна лишилась почти 10% граждан трудоспособного возраста и детей.
Причина такого серьёзного расхождения, скорее всего, в том, что многие граждане просто не снимаются с регистрационного учёта и не попадают, таким образом, в число эмигрантов.
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