Кто врёт и зачем? Пронько удивлён заниженными данными Росстата по эмигрантам

Экономиста Юрия Пронько удивили данные по эмигрантам, составленные Росстатом. Год назад, согласно официальной статистике, Россию покинуло 377 тысяч человек. По сравнению с 2012-м, число эмигрантов выросло в три раза. За последние семь лет, опять же по оценке Росстата, из страны уехал 1 миллион 700 тысяч человек. Правда, если сравнивать со статистикой других государств по прибывшим из России, получается, что официальные данные занижены в разы.

"Так, департамент внутренней безопасности США насчитал у себя в 6 раз больше приехавших российских граждан, чем фиксировал Росстат. Сильнее всего цифры занижены по Чехии и Венгрии - в 12 и 14 раз соответственно. В целом, в 24 страны, по которым доступны данные, только за один год из нашей страны выехало в 6 раз больше людей, чем представила официальная статистика", - сообщил Пронько.

Россия занимает третье место в мире по количеству "потерянных" из-за эмиграции граждан. По данным на 2017 год, 6 миллионов российских граждан покинули свою родину. Это больше уехавших с Украины, Белоруссии и Молдавии вместе взятых.

Если же исключить из расчётов пенсионеров, то наша страна лишилась почти 10% граждан трудоспособного возраста и детей.

Причина такого серьёзного расхождения, скорее всего, в том, что многие граждане просто не снимаются с регистрационного учёта и не попадают, таким образом, в число эмигрантов.