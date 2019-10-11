Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пытаются навязать чуждую систему ценностей": Шойгу призвал противосто...
США сдали курдов. Украине приготовиться? Военкор сделал тонкий намёк Киеву
Путин дал Зеленскому урок политической воли
Путин «слил» Сирию Эрдогану: За что ведет торг Кремль с Анкарой
Главная / В мире

Кто врёт и зачем? Пронько удивлён заниженными данными Росстата по эмигрантам

11 октября 2019, 16:09  •  75 • В мире
Ведущий программы "Сухой остаток" Юрий Пронько удивился тому, насколько разнятся данные по эмигрантам у Росстата и агентств других стран. Несоответствие колоссальное.
Экономиста Юрия Пронько удивили данные по эмигрантам, составленные Росстатом. Год назад, согласно официальной статистике, Россию покинуло 377 тысяч человек. По сравнению с 2012-м, число эмигрантов выросло в три раза. За последние семь лет, опять же по оценке Росстата, из страны уехал 1 миллион 700 тысяч человек. Правда, если сравнивать со статистикой других государств по прибывшим из России, получается, что официальные данные занижены в разы.
"Так, департамент внутренней безопасности США насчитал у себя в 6 раз больше приехавших российских граждан, чем фиксировал Росстат. Сильнее всего цифры занижены по Чехии и Венгрии - в 12 и 14 раз соответственно. В целом, в 24 страны, по которым доступны данные, только за один год из нашей страны выехало в 6 раз больше людей, чем представила официальная статистика", - сообщил Пронько.
Россия занимает третье место в мире по количеству "потерянных" из-за эмиграции граждан. По данным на 2017 год, 6 миллионов российских граждан покинули свою родину. Это больше уехавших с Украины, Белоруссии и Молдавии вместе взятых.
Если же исключить из расчётов пенсионеров, то наша страна лишилась почти 10% граждан трудоспособного возраста и детей.
Причина такого серьёзного расхождения, скорее всего, в том, что многие граждане просто не снимаются с регистрационного учёта и не попадают, таким образом, в число эмигрантов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 16:09
"Я вас, тварей, не боюсь!": Лейтенант СБУ послал "по матери" начальника, не дававшего отпуск
10 октября 2019, 17:24
Азаров крылатым выражением Лаврова без мата оценил срыв разведения сил националистами
10 октября 2019, 20:39
"Так кто же там действительно влип?": Нож в спину курдам и "злой" Эрдоган - детально о Сирии
11 октября 2019, 12:54
Дайджест СМИ: Турция вошла в Сирию, Трамп празднует победу, но победила Россия
10 октября 2019, 23:54
Сотрудник военной разведки США "сливал" секретную информацию своей девушке
10 октября 2019, 20:24
Письма с угрозами: как демократы собирают материалы для импичмента Трампа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 18:56
Киев согласен: Порошенковцы требуют от Зеленского объяснений за "формулу Штайнмайера"
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
05 октября 2019, 19:08
Контуры постчеловечества. Что идёт на смену капитализму. В. Полеванов
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
07 октября 2019, 21:09
Страшный сон США. А вот это серьёзно! Очень серьёзно!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.