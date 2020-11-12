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Кто впустил чужую войну в Россию: Политолог заявил о предательстве чиновников
12 ноября 2020, 21:15 • 132 • Политика
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян рассказал, кто впустил чужую войну в Россию, комментируя беспорядки и стычки армян и азербайджанцев в Москве и других городах после заключения мирного договора по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Политолог заявил о предательстве чиновников на местах.
Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян высказался о беспорядках и стычках армян и азербайджанцев, начавшихся в городах РФ после заключения мирного договора по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Правоохранителям приходится пресекать акции протеста, автопробеги и выступления представителей кавказских диаспор после многочисленных обращений москвичей и жителей других российских городов, передают Telegram-каналы, в частности - ресурс "Новости на каждый день".
Десятки участников беспорядков уже были задержаны. В том числе в столице, Санкт-Петербурге, Самаре.
По мнению собеседника Царьграда, в этой ситуации, когда речь идёт не о простых демонстрациях, а о нарушении общественного порядка, должны активно работать именно сотрудники ФСБ и полиции.
Он привёл в пример ситуацию во Франции, где мэры отдельных городов пытались умиротворить беженцев, идя им навстречу в общественной жизни. Например, путём введения женских и мужских дней в бассейнах.
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