Кто впустил чужую войну в Россию: Политолог заявил о предательстве чиновников

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян высказался о беспорядках и стычках армян и азербайджанцев, начавшихся в городах РФ после заключения мирного договора по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Правоохранителям приходится пресекать акции протеста, автопробеги и выступления представителей кавказских диаспор после многочисленных обращений москвичей и жителей других российских городов, передают Telegram-каналы, в частности - ресурс "Новости на каждый день".

Десятки участников беспорядков уже были задержаны. В том числе в столице, Санкт-Петербурге, Самаре.

По мнению собеседника Царьграда, в этой ситуации, когда речь идёт не о простых демонстрациях, а о нарушении общественного порядка, должны активно работать именно сотрудники ФСБ и полиции.

Категорически нельзя сейчас обращаться к лидерам диаспор с просьбой повлиять на отдельных своих представителей, которые бегают и творят непонятно что. Это должно быть табу. Потому что тем самым власти показывают и диаспорам, и всем остальным, что на территории РФ возможна двойная лояльность, что существуют другие структуры, обладающие такими же полномочиями, как органы власти. Что в нашей стране правопорядок и безопасность обеспечивают не спецслужбы и правоохранительная система. То есть нужно себя уважать, решая проблему, а не бегать от неё, усугубляя при этом обстановку, - подчеркнул политолог.

Он привёл в пример ситуацию во Франции, где мэры отдельных городов пытались умиротворить беженцев, идя им навстречу в общественной жизни. Например, путём введения женских и мужских дней в бассейнах.