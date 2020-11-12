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Кто впустил чужую войну в Россию: Политолог заявил о предательстве чиновников

12 ноября 2020, 21:15  •  132 • Политика
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян рассказал, кто впустил чужую войну в Россию, комментируя беспорядки и стычки армян и азербайджанцев в Москве и других городах после заключения мирного договора по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Политолог заявил о предательстве чиновников на местах.
Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян высказался о беспорядках и стычках армян и азербайджанцев, начавшихся в городах РФ после заключения мирного договора по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Правоохранителям приходится пресекать акции протеста, автопробеги и выступления представителей кавказских диаспор после многочисленных обращений москвичей и жителей других российских городов, передают Telegram-каналы, в частности - ресурс "Новости на каждый день".
Десятки участников беспорядков уже были задержаны. В том числе в столице, Санкт-Петербурге, Самаре.
По мнению собеседника Царьграда, в этой ситуации, когда речь идёт не о простых демонстрациях, а о нарушении общественного порядка, должны активно работать именно сотрудники ФСБ и полиции.
Категорически нельзя сейчас обращаться к лидерам диаспор с просьбой повлиять на отдельных своих представителей, которые бегают и творят непонятно что. Это должно быть табу. Потому что тем самым власти показывают и диаспорам, и всем остальным, что на территории РФ возможна двойная лояльность, что существуют другие структуры, обладающие такими же полномочиями, как органы власти. Что в нашей стране правопорядок и безопасность обеспечивают не спецслужбы и правоохранительная система. То есть нужно себя уважать, решая проблему, а не бегать от неё, усугубляя при этом обстановку, - подчеркнул политолог.
Он привёл в пример ситуацию во Франции, где мэры отдельных городов пытались умиротворить беженцев, идя им навстречу в общественной жизни. Например, путём введения женских и мужских дней в бассейнах.
Когда местные управленцы, мэры и так далее занимаются тем, что пытаются как-то делить полномочия с диаспорами, это, извините, 275-я статья о предательстве. Речь о действиях в интересах другого государства против РФ. Надо за это сажать. Если у нас в маленьких городах и областях будут действовать не российские законы, а шариат или какие-то местные обычаи, то настанет хаос. Чем больше местные власти работают с диаспорами в ущерб интересам и законам РФ, тем больше русские начинают задавать вопросы - а почему так, - отметил Мирзаян.

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