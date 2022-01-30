Кто возглавит постмайданную Украину?

Дело идёт к закату украинской государственности в её нынешнем, нежизнеспособном виде. Возможно, в итоге появятся две Украины, лево- и правобережная, но в Киеве, так или иначе, в обозримом будущем появится новая власть. Кто же возглавит заново учреждённое украинское государство? Англичане говорят – Евгений Мураев. А мы сомневаемся!

Сюжет: Выборы, Украинский кризис

Было у миллиардера Рината Ахметова три всамделишных кандидата в президенты Украины, которых он, можно сказать, вскармливал лично: Мураев, Елена Бондаренко и Александр Вилкул. Несколько лет назад, когда ещё не закатилась за горизонт звезда политического влияния Владислава Суркова, эту троицу регулярно привечали на российских федеральных телеканалах. А не стало Суркова – пропали с российских радаров и выкормыши Ахметова. Бондаренко теперь не приглашают даже в шоу Владимира Соловьёва – а она была его постоянной участницей. Досрочные выборы в Раду 2019 года «Оппозиционный блок» Ахметова во главе с Вилкулом и Мураевым с треском продул, и Мураев, пожалуй, не раз пожалел, что недальновидно побил горшки со своим бывшим партийным боссом Вадимом Рабиновичем (сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь»).

Почему не Мураев? Потому, что табу на «ахметовских» Москва не отменяла. Было время, украинского олигарха обхаживали, даже Мариуполь ему подарили (осенью 2014-го ополчению ДНР скомандовали отменить наступление), но былого уже не вернуть. Так что с Мураевым – мимо. А на кого же тогда делается ставка? Вариантов на самом деле много.

Елена Лукаш, «хрупкая, но несгибаемая»

Елена Лукаш (фото: АР/ТАСС)

При Януковиче Лукаш была министром юстиции. Её считали неплохим профессионалом, но не сказать, чтобы она по тем временам чем-то особым запомнилась. А тут майдан. И Лукаш, мало того что не сбежала из страны, подобно множеству своих коллег (Азаров, Захарченко, Арбузов и пр.), – она не побоялась регулярно выступать в прессе с резкой критикой майданщиков. Как ни крути, это позиция. А затем Лукаш самостоятельно собрала материалы о погибших во время майдана. Особенность Лукаш – за ней никто из сильных мира сего не стоит. Она, можно сказать, нетипичный по украинским меркам самостоятельный политик. Был у Януковича такой советник, Андрей Портнов, этакий современный Остап Бендер. И о Лукаш порой говорят как о его партнёрше (особенно усердствует Анатолий Шарий). Может, и так, но это партнёрство – не политическое. Как и Монтян, Лукаш одинаково хорошо говорит по-русски и по-украински, она бесстрашна (что доказало её участие в развенчании «небесной сотни» – не побоялась мести националистов), а главное – у неё в отличие от Монтян имеется управленческий опыт министра.

Татьяна Монтян, «бой-баба»

Татьяна Монтян (фото: youtube.com)

Монтян и Анатолий Шарий – два самых популярных украинских блогера. Между собой они, мягко скажем, не ладят – сказывается взаимная ревность к успехам друг друга. Шарий в своё время поиграл в политику, но неудачно – его «красный шарик», что называется, старательно надували, но он не взлетел.

Ещё Шарию, очевидно, недостаёт базовой подготовки, и хотя в отличие от не чурающейся матерка показной хабалки Монтян он тщательно выбирает выражения, остаётся ощущение недоучки. Монтян же, напротив, при всей своей внешней «простонародности» базу имеет будь здоров (окончила юрфак МГУ, специализация – конституционное право, прославилась серией выигранных скандальных уголовных дел). А ещё в отличие от политэмигранта Шария Монтян живёт в Киеве. И при этом нередко бывает в Крыму, ДНР и ЛНР, не делая из своих поездок секрета. По украинским меркам это серьёзный вызов. Монтян нечасто мелькает по российскому ТВ, но её тем не менее узнают (да и не только обычные телезрители – бери выше). А ещё у Монтян подходящий бэкграунд – раньше она дружила с махровыми националистами и помогала им судиться с властями. К тому же Монтян безупречно говорит на литературном украинском. Такая многих устроит.

Дмитрий Гордон, «клон Зеленского»

Дмитрий Гордон (фото: Николай Петров/БеИТА-ТАСС)

Трёх всамделишных кандидатов Ахметов в итоге похерил, а взамен вскормил трёх, как он сам их называет, «погремушек». Прикольных, чтобы народу нравились, но несерьёзных, в духе шутейных постановок «Квартала-95». Телеведущий Гордон, детский врач Евгений Комаровский и скандальный политик Олег Ляшко. Прима в этой тройке – Гордон, его и раскручивают пуще прочих (на канале Ахметова «Украина 24» он не просто «мелькает» – ощущение, что он там поселился навеки). Подоплёка раскрутки проста – украинцы больше не доверяют профессиональным политикам, но профессионалам, таким, как Гордон с Комаровским, они могут поверить, как поверили лучшему комику Украины Зеленскому.

Гордона подают всезнайкой, который сам себя сделал и который уж точно не станет тырить бюджетные деньги, потому что их у него и так завались. Убедительно получается, украинцы, во всяком случае, ведутся. Ляшко, к слову, раскручивают в аналогичной манере. Бывший воспитанник детского дома (сиротствующим принято сочувствовать), с детства работал в селе за копейки, но выбился в люди и стал депутатом. В общем, троица как на подбор, массовому украинскому избирателю именно такое нынче по вкусу.

Виталий Захарченко, «новый Янукович»

Виталий Захарченко (фото: wikipedia.org)

Профессиональные хозяйственники наперебой утверждают, что нет и не может быть на Украине более компетентного управленца, чем бывший премьер Николай Азаров. Но при всём уважении он – не политик. Впрочем, у Азарова имеется свой «новый Янукович» на случай второго пришествия во власть, это бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко. Если Азарова ангажируют восстанавливать Украину, будьте уверены, что они пойдут вместе с Захарченко. Выпускник ПТУ Захарченко после армии пристроился служить в милиции – водителем «Газика». Типичная карьера услужливого шофёра, уважающего своё начальство, – за какие-то 10 лет он пробился в замы главы горотдела милиции в Макеевке. А Макеевка – родовое гнездо донецкого клана. В феврале 2014-го Захарченко бежал в Россию. Два года спустя он чуть было не возглавил «теневое правительство» – Комитет спасения Украины, но предпочёл остаться на службе в «Ростехе». А в 2020-м киевские издания растрезвонили, что именно на Захарченко сделала ставку Москва как на вероятного сменщика Зеленского. Прошёл ещё год, и Захарченко сам подал голос – объявил, что готов возглавить «объединённый Донбасс», чтобы затем присоединить к нему остальную Украину. То есть речь шла о переучреждении украинского государства, и об этом впервые во всеуслышание объявил Захарченко. Что ж, поглядим – тандем Захарченко с Азаровым может оказаться жизнеспособным решением.

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады – Не стоит недооценивать шансы Юлии Тимошенко – вот уж кто устроит и Москву, и Вашингтон! Заметили, как она в последнее время преобразилась? Помолодела! Тимошенко всегда меняет свой имидж накануне больших перемен. Американцы могут рассуждать так: от Зеленского украинцы устали, Порошенко тоже их не устраивает, а не попробовать ли Юлию Владимировну? Это женское лицо украинской политики, лицо мира! Правда, если она придёт к власти, то покажет такую кузькину мать, что все вздрогнут.

Александр Охрименко, украинский экономист Александр Охрименко, украинский экономист – Из всех украинских политиков самый низкий антирейтинг – у бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. Все действующие политики, так или иначе, украинцам надоели, в них разочаровались. А Разумков чудесным образом не попал ни в один скандал, в котором теперь тонут «слуги народа». В интриги не ввязывался, не голосовал за сомнительные решения фракции. Несомненно, Разумков устроил бы многих и на востоке страны, и на западе.

Для Москвы торгаш Порошенко пусть и неудобный, но внятный и способный договориться переговорщик – в отличие от «кидалы» Зеленского. И если однажды Украина станет не одна, а две, справа и слева от Днепра, то Порошенко вполне мог бы возглавить её западную часть

Пётр Порошенко, «шоколадный рояль в кустах»

Пётр Порошенко, «шоколадный рояль в кустах» (фото: РИАН)

Казалось бы, нет для Москвы худшей кандидатуры. Порошенко и войну развязал в Донбассе, и прорыв через Крымский мост в Азовское море организовал, и за санкции против России агитировал западных партнёров – пробы негде ставить. И тем не менее с президентом Порошенко всегда можно было договориться. Порошенко подписал удобный Москве «Минск-2». Порошенко закупал у Донбасса уголь, у России – электричество, а у Белоруссии – бензин и солярку. И запросто торговал со «страной-агрессором» и «сепаратистами» своими «рошеновскими» сластями. Тихо, без помпы, но – системно. Не срывая контрактов. И не испортив отношений ни с руководством народных республик, ни с Путиным и Лукашенко. Для Москвы торгаш Порошенко пусть и неудобный, но внятный и способный договориться переговорщик – в отличие от «кидалы» Зеленского. И если однажды Украина станет не одна, а две, справа и слева от Днепра, то Порошенко вполне мог бы возглавить её западную часть. Ярко при этом полемизируя с Москвой и критикуя её руководство, а на деле успешно проворачивая делишки с российским бизнесом. В январе Порошенко, находясь в Польше, предпринял несколько встреч с российскими «сырьевиками» первой величины – казалось бы, о чём они могли договариваться со «сбитым лётчиком»?

Пушилин и Пасечник, «страшный сон бандеровцев»

Денис Пушилин (фото: Станислав Тихомиров/ТАСС)

Тут надо объяснять издалека. Предположим, что Украина всё-таки реализует военный сценарий в Донбассе – об этом свидетельствуют поставки «на передок» боеприпасов и топлива, а выигранные в ходе встречи советников глав «нормандской четвёрки» две недели как раз и были нужны, чтобы подготовить наступление ВСУ. Сценарий самоубийственный, но не так чтобы совсем нереальный. Понятно, что народная милиция ДНР и ЛНР будет вынуждена перейти в наступление, но интрига в том, где оно закончится – на границах Донецкой и Луганской областей или же у Днепра? Не станем фантазировать сами – обратимся к западным публикациям с картами захваченных «сепаратистами» украинских областей. Выходит, что ДНР с ЛНР могут прирасти территорией. И тут ещё одна интрига. А зачем непременно устраивать новые выборы с переучреждением украинского государства здесь и сейчас, если можно взять паузу, чтобы «остановиться, оглянуться»? А пока суд да дело, территорией может управлять либо Денис Пушилин, либо Леонид Пасечник – на правах победителей, глав народных республик. Отчего нет? Есть и другой сценарий, менее кровожадный. Допустим, Киев, припёртый к стенке американскими кураторами, реализует минские соглашения. В Раде окажутся представители народных республик, а на следующих президентских выборах эти республики делегируют своих кандидатов – в лице глав республик. И высокие шансы, что юго-восток этих кандидатов поддержит. То есть Пушилин и Пасечник в перспективе могут возглавить Украину даже безотносительно военного сценария. Волею разочарованных в Зеленском избирателей русскоязычных (да и не только) областей.

ЕЭК – регулятор развития ЕАЭС Медведчук много раз заявлял, что у него нет намерения баллотироваться в президенты Украины (хотя в Москве его неоднократно пытались в этом разубедить). Как бы там ни было, но именно Медведчук – единственное на сегодняшний день звено большой политики, связывающее Россию и Украину. Возможно, решая украинский вопрос Кремль поставит именно на Медведчука, как на первое лицо обновлённой Украины

Александр Дубинский, «новый слуга народа»

Александр Дубинский (фото: president.gov.ua)

Делегируя в большую политику Зеленского, его, образно говоря, папа Карло, олигарх Игорь Коломойский, смастерил ему клона – на случай, если что-то пойдёт не так. Журналист Александр Дубинский прошёл в Раду не по общему списку «слуг народа», а победил в округе – и поэтому, с треском вылетев год назад из фракции, он тем не менее не лишился своего кресла. Целый год у разругавшихся в пух и прах Зеленского с Дубинским действовал запрет на взаимную критику. Но на днях мораторий истёк. Стало быть, Коломойский решил, что пора бы Дубинскому выйти на первый план. Дубинский прославился как автор громких разоблачений в прессе (сказать о нём «журналист-расследователь» – не поворачивается язык, все его «сенсации» инициированы Коломойским). В том же духе он теперь, видимо, и продолжит – популярность его, может, и не такая, как у Гордона, но сопоставимая. Интрига же в том, захочет ли Коломойский второй раз войти в одну и ту же речку – по слухам, на днях он вернулся в Киев из-за границы, но лишь затем, чтобы собрать манатки. Но если рисковый Беня всё-таки решит остаться и сыграть ещё одну партию, он выставит именно Дубинского. Других кандидатов у него нет.

Вадим Рабинович, «небедный еврей»

Вадим Рабинович (фото: ZUMA/ТАСС)

Медведчук много раз заявлял, что у него нет намерения баллотироваться в президенты Украины (хотя в Москве его неоднократно пытались в этом разубедить). Как бы там ни было, но именно Медведчук – единственное на сегодняшний день звено большой политики, связывающее Россию и Украину. Возможно, решая украинский вопрос, Кремль поставит именно на Медведчука как на первое лицо обновлённой Украины. Но кто сказал, что в парламентско-президентской республике первое лицо – президент? Медведчук станет спикером Рады, а президентом станет его давний партнёр Рабинович – отчего нет?! На днях на Рабиновича завели уголовное дело – по всей видимости, Зеленскому всё-таки разъяснили, кто на самом деле может стать его сменщиком в самое ближайшее время. Шансы Рабиновича высоки: его любят украинские телезрители (депутат за словом в карман не лезет и выражается максимально образно), ему доверяет бизнес, причём как украинский, так и российский, и, что немаловажно, у него подходящая для сменщика Зеленского национальность – точно не упрекнут в антисемитизме. Впрочем, если Рабинович по каким-то причинам не захочет идти в президенты, у Медведчука имеются ещё два кандидата на выбор – депутаты Нестор Шуфрич и Ренат Кузьмин.

Дмитрий Фирташ, «чёртик из табакерки»

Дмитрий Фирташ (фото: Владислав Содел/Коммерсант)

Все последние годы Фирташ провёл в Вене в ожидании судебного приговора и выдачи в США, где ему светит немалый тюремный срок. Ходили слухи, что украинские партнёры миллиардера собирались его выкрасть, чтобы вернуть в Киев, но, видимо, дело не задалось. Между тем в Киеве у Фирташа остался надёжный товарищ – депутат из ОПЗЖ Сергей Лёвочкин. В 2013-м Лёвочкин с Фирташем вместе затеяли майдан, чтобы «взять на понт» Януковича и заставить его поделиться реальной властью и денежными потоками. Но комбинаторы сами себя перехитрили – в итоге майдан оседлали другие люди. Впрочем, Лёвочкин смог пересидеть нервные времена под крылышком Виктора Медведчука (знал ли тот, что, подобно Януковичу, пригрел у себя на груди змею?!), а затем, не выходя из его фракции, «сыграться» со «слугами народа». Вообще-то у Лёвочкина с Фирташем имелся свой кандидат в президенты – «сырьевик» Юрий Бойко, которого хоть и не особо привечали в Москве, но тем не менее хорошо знали. Но, по всей видимости, угодивший под домашний арест и тут же оттёртый соратниками от рычагов управления фракции Медведчук успел сказать своё веское слово – и контакты с Бойко в Москве прекратились. А на днях незаметный обычно Фирташ неожиданно опубликовал статью «Почему Украина не может быть Швейцарией Евразии», в которой обозначил свои претензии на президентство. Стало быть, парочка Фирташ – Лёвочкин что-то затевает.