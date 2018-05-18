Кто войдет в новый состав правительства России. Полный список

На встрече Путина и Медведева в пятницу, 18 мая, был объявлен состав нового правительства России. Глава кабмина зачитал президенту свои предложения по кандидатурам на посты, и Владимир Путин с ними согласился.

Вот кто войдет в новый состав правительства России:

Вице-премьеры

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер Алексей Гордеев.

Вице-премьер Виталий Мутко.

Вице-премьер Дмитрий Козак.

Вице-премьер Ольга Голодец.

Вице-премьер Юрий Борисов.

Вице-премьер Максим Акимов.вице

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Федеральные министры

Министр энергетики Александр Новак

Министр экономического развития Максим Орешкин

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр обороны Сергей Шойгу

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин

Министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр высшего образования и науки Котюков Михаил

Министр просвещения Ольга Васильева

Министр культуры Владимир Мединский

Министр спорта Павел Колобков

Министр транспорта Евгений Дитрих

Министр юстиции Александр Коновалов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев

КАК ЭТО БЫЛО

Представляя Путину новых министров, Медведев так волновался, что перепутал отчество Шойгу

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину на утверждение структуру правительства, пообещав в через два дня приехать уже со списком персоналий. И действительно, в пятницу он прибыл в сочинскую резиденцию главы государства — эта встреча была настолько важна, что стояла в графике Путина даже раньше визита Ангелы Меркель.

- В соответствии с частью второй статьи 112 Конституции председатель правительства должен представить президенту кандидатуры, - церемонно начал Медведев. - Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать (подробности)