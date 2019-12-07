Кто виноват в расстрелах на военных базах США: Игорь Коротченко назвал виновников случившегося

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Ещё два человека погибли в результате стрельбы на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Инциденты прокомментировал военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его мнению, оба инцидента никак не связаны между собой. Эксперта предполагает, что причиной обеих трагедий стало желание стрелков поквитаться с сослуживцами. Он отмечает, что свою роль могло сыграть множество разных факторов: неуравновешенность психики, личные проблемы, обиды, желание отомстить.

"В любом случае это недоработка командиров, начальников. Отсутствие контроля за настроением в армейских коллективах, плохая работа военной полиции. Здесь могут быть любые версии. Как правило, это всё устанавливается в ходе расследования", - сказал Игорь Коротченко в интервью Царьграду.

Эксперт добавляет, что такие происшествия, к сожалению, бывают практически в любой армии мира. Они резонансные, неприятные, но никак не связаны друг с другом.