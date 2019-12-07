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Кто виноват в расстрелах на военных базах США: Игорь Коротченко назвал виновников случившегося
07 декабря 2019, 02:54 • 67 • Политика
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, два человека погибли. Двое раненных при стрельбе на базе Перл-Харбор также скончались. Обе трагедии произошли через короткий промежуток времени друг после друга. "Это недоработка командиров, начальников. Отсутствие контроля за настроением в армейских коллективах, плохая работа военной полиции", - считает военный эксперт Игорь Коротченко.
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Ещё два человека погибли в результате стрельбы на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Инциденты прокомментировал военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его мнению, оба инцидента никак не связаны между собой. Эксперта предполагает, что причиной обеих трагедий стало желание стрелков поквитаться с сослуживцами. Он отмечает, что свою роль могло сыграть множество разных факторов: неуравновешенность психики, личные проблемы, обиды, желание отомстить.
Эксперт добавляет, что такие происшествия, к сожалению, бывают практически в любой армии мира. Они резонансные, неприятные, но никак не связаны друг с другом.
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