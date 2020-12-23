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Кто ведёт войну с русским языком: Депутат Рады назвал главных виновников

23 декабря 2020, 10:45  •  6 • Политика
Порошенко и Зеленский объявили войну русскому языку на Украине. "При Януковиче было всё в порядке с русским языком", - напомнил депутат Верховной рады.
Война с русским языком на Украине началась с президента Петра Порошенко и продолжается при Владимире Зеленском. Так прокомментировал депутат Верховной рады Украины и доктор экономических наук Алексей Плотников введение штрафов за неиспользование украинского языка.
По его словам, это наглядно доказывает, что в стране существует насильственная борьба с другими языками, кроме государственного. В частности, дискриминации подвергается русский язык.
При Януковиче было всё в порядке с русским языком. Это уже ввели Порошенко и Зеленский. В какой-то мере здесь срабатывает пропагандистский лозунг,
- цитирует Nation News слова парламентария.
Политик отметил, что в продвижении украинского языка в массы следует использовать только естественные ненасильственные методы.
Напомним, что, помимо русского языка, гонениям также подвергается венгерский язык, на котором разговаривают в Закарпатье. Из-за этого отношения Украины с Венгрией сейчас сильно испорчены, а в Закарпатье всё громче звучат разговоры о выходе из состава Незалежной.
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