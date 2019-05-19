Кто в США готовит войну в Персидском заливе?

Развитие событий вокруг Ирана напоминает подготовку американского вторжения в Ирак в 2003 году

16 мая два ракетных эсминца США из состава авианосной группы вошли в акваторию Персидского залива. Обстановка в регионе продолжает накаляться.

18 мая официальные представители разведки США, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили агентству NBC, что они имеют доступ к расследованию атаки против четырёх танкеров в Персидском заливе 12 мая. Результаты расследования якобы представляют собою фотографии и криминалистическую экспертизу причинённых разрушений, из которых следует, что все пробоины явились результатом срабатывания небольших взрывных устройств и указывают на «высокую вероятность» (highly-likely) причастности к диверсии Ирана или «контролируемых ими групп».

Однако анонимность авторов этого сообщения и отсутствие конкретных доказательств позволяют предполагать, что речь идёт об информационной атаке на Иран. США отслеживают движение иранских кораблей, вооружённых ракетами в Персидском заливе и прилегающих водах, но отмечают, что за последние сутки их интенсивность уменьшилась. Предполагается, что иранские военные намеренно «затихли», чтобы приобрести выгодную позицию для «неожиданных сюрпризов». Так или иначе, два американских ракетных эсминца USSMcFaul и USSGonzales, оснащённых крылатыми ракетами «Томагавк», прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив без инцидентов. Ранее в подобных случаях иранские малые корабли часто появлялись во время прохождения американцами этого узкого участка. С двумя американскими эсминцами, появившимися в Персидском заливе 16 мая, такого не случилось.

Однако сдержанное поведение Ирана не останавливает Соединённые Штаты. В Вашингтоне продолжают утверждать, что «угроза шиитской милиции и ее ставленников остается высокой». Государственный департамент принял решение эвакуировать «неосновной» персонал посольства в Багдаде и генконсульства в Ирбиле. Федеральное авиационное управление США выпустило официальное предупреждение для всех авиалиний мира. В нём ситуация в заливе характеризуется как критическая для воздушного сообщения, а полёты над этой зоной – потенциально опасными. На фоне растущего напряжения между США и Ираном самолёты рискуют быть неверно идентифицированы. 30 лет назад американский военный корабль «ошибочно принял» иранский лайнер с 290 пассажирами на борту за самолет иранских ВВС и сбил его.

Неожиданным диссонансом с информационной кампанией в США прозвучало заявление одного из командующих международной антитеррористической коалиции британского генерала Кристофера Гика (Сhristopher Ghika), который заявил, что Иран и его союзники не дают поводов для особого беспокойства. «Со стороны группировок, поддерживаемых Ираном в Сирии и Ираке, роста опасности здесь нет, – заявил генерал. – …Мы наблюдаем за ними и за другими силами, в окружении которых находимся… и если регистрируем повышение угрозы, то принимаем необходимые меры».

Однако сообщение британского генерала опровергли в Пентагоне: «Последние заявления заместителя командующего объединенной группировкой противоречат точным и достоверным данным об угрозах, полученным разведкой США и союзников относительно сил, которые Иран поддерживает в регионе… Объединенная группировка находится в высшей степени готовности, и мы продолжаем внимательно следить за угрозами войскам США в Ираке».

В прессе появились предположения, что сфабрикованные разведкой данные используются советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном для развязывания войны с Ираном. По мнению СМИ, это делается в манере, напоминающей подготовку вторжения в Ирак в 2003 году.