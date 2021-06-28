Кто в Средиземном море хозяин? Русские подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3

Вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" истребители МиГ-31К, а также бомбардировщики Ту-22М3 провели учебные полеты над Средиземным морем, выполнив задачи "по освоению воздушного пространства в морской зоне".

В Минобороны России отметили, что во время учебных полётов над Средиземным морем "особое внимание уделялось противодействию самолётам, вертолётам и беспилотным летательным аппаратам условного противника".

Русские показали условному противнику, кто в Средиземноморье хозяин, приведя в качестве убедительных аргументов вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" истребители МиГ-31К, а также бомбардировщики Ту-22М3.

В военном ведомстве уточнили, что участники манёвров "выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне". Учебно-боевые задачи русские лётчики выполняли совместно с экипажами подлодок "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

В частности, МиГ-31К ударили по условному противнику ракетами. Речь шла об электронных пусках. Кроме того, оборудование и технику испытали в сложных климатических условиях, включая работу при высоких температурах.