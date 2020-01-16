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Кто в СИЗО, а кто в Таиланд: Где и за чей счёт отдыхают Навальный и его соратники

16 января 2020, 21:09  •  93 • Политика
В каких тёплых странах тратит безработный Навальный деньги, пожертвованные на борьбу.
Автор:
Курганов Дмитрий
Праздничная традиция
Основатель признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), упомянутый гражданин, иной политик, различный активист (как он сам себя называет) Алексей Навальный продолжил уже полюбившуюся традицию снимать немалые деньги со своего биткойн-кошелька, а потом отдыхать на эти деньги за границей. Вот и накануне своего отпуска в Таиланде «оппозиционер» перевёл с платформы для пожертвований криптовалюту на 800 тысяч рублей. Уже находясь за рубежом вместе с супругой Юлией, он совершил ещё одну транзакцию размером в 200 тысяч, видимо, чтобы сделать число семизначным.
К слову, свой Instagram-аккаунт Навальный не обновляет с 6 января, что вполне логично — он явно не собирается светиться тем, как проводит время. Хотя обычно основатель ФБК делится со своими подписчиками (на сегодняшний день их около миллиона) событиями из жизни семьи. Вот, например, небольшое видео с «чинного новогоднего ужина» семьи Алексея:
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У всех нормальные семьи, а чинный новогодний ужин моей семьи выглядит так.
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
А вот так, по словам Навального, выглядит семья, которая в течение трёх дней ела по 16 часов в сутки:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так радостно и бодро выглядит семья, которая три дня подряд ела по 16 часов в сутки. Если произнести фразу «холодец ещё остался, надо доесть», то все ещё и заплачут.
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
Да и в ноябре 2019 года политик выкладывал снимки с отдыха в итальянской Пизе. Видимо, тогда всё было не так шикарно, и скрывать было нечего. Эдакая поездка в Европу среднестатистического гражданина России. Если тот подкопит года три. Однако теперь Алексею захотелось в Таиланд, а там сейчас самый сезон, и путёвки стоят недешёво. Тем более что семья Навального уже ездила в эту азиатскую страну на новогодние праздники. По подсчётам СМИ, тот отдых обошёлся «оппозиционеру» более чем в четыре миллиона рублей, из которых более миллиона рублей — перелёт (разумеется, не в «экономе»), ещё полтора — проживание в номере категории «люкс». Да и в этом году семья отправлялась в путешествие из зоны «приоритетной посадки», которой обычно пользуются пассажиры бизнес-класса.
Соратник Алексея господин Яшин предпочёл не отставать, также отправившись на отдых в Таиланд. Он улетел из столицы на Пхукет 6 января вместе с подругой Верой Мусаелян. На днях он вернулся в Москву и стал участником скандала в аэропорту. По информации Telegram-канала «Муниципальная песочница», политик увидел, что некий молодой человек снимает его на камеру. Илье Яшину это не понравилось, и он напал на него. Драки не случилось, но депутат муниципального уровня в течение некоторого времени преследовал парня и хватал его за руки.
Соратник Алексея Навального господин Яшин предпочёл не отставать и также отдохнул в Таиланде. Фото: NCKAHDEP / Shutterstock.com
Многие другие «навальнисты» также не стали отдыхать в России, отправившись кто куда. Причём выбранные ими страны нельзя отнести к категории бюджетных. Судите сами: Индонезия, Шри-Ланка, ОАЭ — в Азии, Германия, Нидерланды, Италия — в Европе. Сотрудники ФБК явно не собирались экономить на новогодних праздниках. Также среди временно уехавших — лидер Либертарианской партии России Михаил Светов, сопредседатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, сотрудник правозащитной организации «Мемориал» Сергей Давидис и другие общественные деятели, так или иначе связанные с Навальным.
«Сведи с ума депутата-единоросса — отправь донат в ФБК» — вот пример одного из твитов Навального, призывающего своих сторонников присылать пожертвования. Только вот на что они идут на самом деле? На оплату штрафов участников беспорядков и несакционированных протестных акций? На юридическую помощь тем, кто попал в СИЗО, выполняя установку «навальнистов»? Или всё-таки на отдых соратников Алексея и сотрудников фонда?
И это при том, что только за 2017-2018 годы за публикацию «шокирующих» расследований «оппозиционер» получил на свой биткойн-кошелёк более 62 миллионов рублей. Информацию об этом публиковал, в частности, анонимный Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», где приводился пример: «21 ноября прошлого (2018-го. — Прим. Царьград) года пришли 19,9 биткойна, а 22 ноября вышло видео о британском гражданстве Сергея Брилёва».
За видео о британском гражданстве Сергея Брилёва получено 19,9 биткойна. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
В то время много говорилось о том, что Навальный хочет, чтобы его дочь Даша продолжила учёбу в США. Так в итоге и случилось, она поступила в Стэнфордский университет. При этом либералы, в том числе и сам Алексей, с пеной у рта кричат на каждом углу о том, как политики и государственные деятели отправляют своих детей учиться за границу, и как это плохо. При этом сами не чураются такой же практики.
Неудивительно, что основатель ФБК в последнее время лишается части поддержки тех, кто ещё недавно помогал ему в продвижении заказных расследований в Сети. Так, Telegram-канал «Проект "Сканер"», известный своей либеральной направленностью, разместил у себя публикацию канала «Фонд бабла с коррупцией» про биткойн-кошельки фонда, в которой как раз детально описывается схема вывода немалых денежных сумм и анализируются передвижения самого Навального и сотрудников ФБК.
В Сети справедливо задаются вопросом, насколько это этично и уместно — выпрашивать пожертвования у сочувствующих, включая школьников и студентов (которые ради возможности внести свою скромную лепту идут сдавать кровь), а потом на эти деньги улетать на отдых в тёплые края. По мнению политолога, заместителя директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, которое приводит «ПолитЭксперт», в последние три года наблюдается тенденция, когда от Навального отворачивается всё больше единомышленников, а экс-сотрудники ФБК начинают сливать в интернет неудобные факты о том, как функционирует организация.
Эксперт отметил, что среди сторонников Навального по-прежнему есть фанатики, которые готовы поверить любому слову «оппозиционера». Однако число тех людей, кто внимательно присматривается к его деятельности, а не слепо ей доверяет, неизменно растёт. И они всё чаще с ней не соглашаются.
Они как раз ещё не потеряли способность критически мыслить. И у них должны возникать вопросы: на какие средства человек, который ещё расплачивается за штрафы, ездит регулярно за границу и ведёт довольно успешный экономически образ жизни,
— подвёл черту Фельдман.
Среди сторонников Навального по-прежнему есть фанатики, которые готовы поверить любому слову «оппозиционера». Фото: Mila Larson / Shutterstock.com
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К слову, бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов вместе с другими заинтересованными людьми гадает, как Навальному удалось получить загранпаспорт, будучи судимым, да и вообще удивительно, как он спокойно пересекает границу. Далеко не все его соратники обладают такой возможностью, становясь своеобразным «пушечным мясом» на тех же протестных акциях.
Тут вопрос только к Алексею Навальному, кому он так хорошо помогает своими "разоблачениями" и "расследованиями",
— говорил Серуканов. В общем, пока одни сидят, другие преспокойно отдыхают на широкую ногу.
Тем временем, как сообщает «РИА Новости», 15 января Черёмушкинский суд Москвы взыскал с организаторов незаконных акций в российской столице почти 2,5 миллиона рублей. Решение было принято по иску прокурора, в котором указывалось, что из-за призыва к участию в несанкционированных митингах для обеспечения порядка пришлось задействовать дополнительные силы Росгвардии, на что были потрачены средства сверх бюджетного лимита.
Навальнятам эту сумму легко компенсируют их спонсоры из-за рубежа,
— комментируют новость в Сети. Да и донаты не помешают. Тем более что впереди 8 марта, майские праздники, потом летний отдых. Деньги-то надо откуда-то брать.

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