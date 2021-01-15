Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах

15 января 2021, 01:25  •  33 • Политика
Ведущий Андрей Норкин рассказал в эфире анекдот о том, кто сидит в печёнке у американца, еврея и русского.
Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот о стереотипах, связанных с американцами, евреями и русскими. Шутка прозвучала в одном из последних выпусков передачи "Место встречи".
По сюжету анекдота американец, еврей и русский пошли на рентген. Там их просветили лучами и выяснили, у кого что находится в сердце, желудке, а главное - в печёнке. В результате выяснилось следующее.
У американца в сердце женщины, в желудке мясо, в печёнке - негры. У русского в сердце Родина, в желудке водка, а печёнке - тёща. У еврея в сердце жена, в желудке курочка, а в печёнке - налоговый инспектор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 19:55
Тайная цель "Северного потока - 2" раскрыта - западную "сенсацию" оценил эксперт: "Почему бы и нет?"
14 января 2021, 21:45
"Трамп избрал правильную стратегию": Бабурин раскрыл план осаждённого президента США
14 января 2021, 22:40
На Украине заговорили о "компромиссах" по Крыму
14 января 2021, 23:35
Киеву не удаётся семь лет, но... Кравчук предложил компромисс по Крыму
14 января 2021, 21:45
Институт Катона избавился от "неправильного русского", который вместо России стал критиковать США
14 января 2021, 21:45
Худшие опасения сбылись: Греф покусился на цифровой след каждого ребёнка России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
08 января 2021, 14:30
Начало крупной революции: политолог о ситуации в США
08 января 2021, 16:20
Секретная миссия в Дамаск: "Визит Путина предотвратил большую войну на Ближнем Востоке"
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.