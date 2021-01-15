Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах

Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот о стереотипах, связанных с американцами, евреями и русскими. Шутка прозвучала в одном из последних выпусков передачи "Место встречи".

По сюжету анекдота американец, еврей и русский пошли на рентген. Там их просветили лучами и выяснили, у кого что находится в сердце, желудке, а главное - в печёнке. В результате выяснилось следующее.

У американца в сердце женщины, в желудке мясо, в печёнке - негры. У русского в сердце Родина, в желудке водка, а печёнке - тёща. У еврея в сердце жена, в желудке курочка, а в печёнке - налоговый инспектор.