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Кто в маске рядом с Путиным? Показана новая президентская дистанция
06 апреля 2020, 22:35 • 55 • Политика
Как работает власть, когда все теперь – дистанционно? Кто в кабинете Путина находится в маске? Как всё устроено? Об этом и многом другом рассказывается в программе "Москва. Кремль. Путин", где журналисты показали, что же это такое – "президентская дистанция".
Первый вопрос, который Владимир Путин задал, войдя в кабинет:"Вы здоровы?". Дело в том, что заместитель пресс-секретаря президента России Юрий Свиридов на работу пришёл в маске. Но в этом нет ничего удивительного: такие меры предосторожности стараются соблюдать уже все. К примеру, оператор, который вёл съемку в кабинете Михаила Мишустина, тоже был в маске.
Минувшая неделя стала первой, когда высшая власть в стране тоже работает в режиме самоизоляции – все соблюдают дистанцию. В этом режиме проходили и заседание Совета безопасности, и совещание с правительством, и другие мероприятия недели.
Напомним, Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России продлил режим дистанционной работы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Практику решено продлить ещё как минимум на неделю. Пресс-секретарь не исключил, что она может продолжиться и дальше.
Дмитрий Песков напомнил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Этот случай показал, что "лучшее и единственное эффективное средство – это именно сократить физическое общение". Это и было сделано президентом.
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