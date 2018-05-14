Кто в Евросоюзе против признания сепаратистской «Республики Косово»

О визите президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса в Белград

Когда 10 лет назад косовские сепаратисты в Приштине в одностороннем порядке объявили о независимости «Республики Косово», пять стран-членов Европейского союза – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия – отказались признать сепаратистскую государственность.

Позиция Афин, Мадрида, Никосии, Будапешта и Братиславы абсолютно понятна – они сами могут стать жертвами поддерживаемого извне сепаратизма. Европа запуталась в своих территориальных проблемах ещё в 1974 году, когда возник Северный Кипр, живущий как самостоятельное государство, с собственным правительством, президентом, парламентом. Государство под названием Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) не признано ни одной страной мира, кроме Турции.

Попытка примирить греков-киприотов и турок-киприотов предпринималась, в частности, накануне принятия Кипра в ЕС в мае 2004 года. На референдуме греки-киприоты тогда проголосовали против. В результате Кипр вступил в Евросоюз разделённым. Объединение острова и по сей день выглядит проблематично. И это несмотря на то, что еще в 2007 году снесли стену, разделяющую Никосию на две части – турецкую и греческую.

Власти Кипра уже 10 лет на саммитах ЕС поддерживают территориальную целостность Сербии. В Никосии понимают: если Косово признают независимым, турки-киприоты тут же напомнят о себе и потребуют отдельного государства. Позиция Никосии состоит в том, что независимость Косово не будет признана никогда – она юридически безосновательна и представляет собой нарушение территориальной целостности Сербии.

Попытки Брюсселя, а также Вашингтона воздействовать на Кипр, Грецию, Испанию, Румынию, Словакию в косовском вопросе успеха не дают и не смущают президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, побывавшего на днях с официальным визитом в Белграде. Во время переговоров с сербским президентом Александром Вучичем стороны подчеркнули, что «косовскую проблему» можно решать только на основе Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой автономный край Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии.

В ходе переговоров с Вучичем Анастасиадис подчеркнул, что отношения между двумя странами построены на историческом, православном, дружеском фундаменте. «У Кипра и Сербии много общих интересов в экономических сферах, и в ближайшее время на Кипре будет проведен деловой форум, посвященный расширению сотрудничества в экономике, торговле и туризме», – отметил Никос Анастасиадис. В то же время Кипр поддержит стремление Сербии стать членом Европейского союза. Александру Вучичу, который пообещал в Москве не вступать в НАТО и сохранять военный нейтралитет, поддержка одного из членов ЕС актуальна. Особенно в свете предстоящего 17 мая в Софии Саммита стран-членов Евросоюза и государств Западных Балкан.

Соб. корр. ФСК