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Кто в августе 41-го смог бомбить центр нацистского Берлина

12 августа 2018, 16:54  •  231 • В России

8 августа 1941 года командиру 81-й авиадивизии Михаилу Водопьянову было приказано совершить налет на столицу Третьего рейха. Минобороны представило на своем сайте прежде совершенно секретные документы того горького и героического периода.

Сталин отправил Героя Советского Союза №6 бомбить Берлин в ночь с 9 на 10 августа «или в один из последующих дней» . Причем сделал сноску на «условия погоды». Лидер СССР был так взбешен атаками люфтваффе Геринга на Москву и Ленинград, что обязал наших красных соколов «кроме фугасных бомб сбросить также зажигательные». Но, судя по тексту приказа, вождь первой страны социализма ценил жизнь своих асов. Так и написал - «если моторы по пути начнут сдавать - бомбить Кенигсберг». Что это? Это - шанс выжить.

Удивительно, но раньше знаменитого спасителя «Челюскина» Водопьянова, еще до подписанного красным карандашом приказа Сталина, в ночь с 7 на 8 августа пять самолетов ДБ-3Ф 1-го авиаполка полковника Преображенского достигли Берлина. Они сбросили 250-килограммовые бомбы на военные объекты в центре немецкой столицы. А самолет Водопьянова, немногим позже отбомбившись над столицей рейха, попал под плотный зенитный огонь. И вынужденно сел на территории Эстонии (через сутки дошли до наших).

Приводятся наградные документы на лейтенанта 3-го авиаполка Леонтия Драмарецкого, который, год спустя после огненного тарана Николая Гастелло, повторил его отчаянный шаг — направил свой подбитый штурмовик в колонну немецких танков.

Минобороны напомнил про подвиг старшего лейтенант Екатерины Зеленко. Подвиг тот получил свою высшую оценку лишь в 1990-м году. Тогда девушке-асу присвоили звание Героя Советского Союза. В самом начале войны 24-летняя Катя Зеленко вместе со своей группой бомбардировщиков уничтожила 45 немецких танков и 20 машин пехоты. Старший лейтенант успела совершить 40 боевых вылетов. Она погибла в бою в ноябре 41-го.

Потрясает история самого молодого летчика той войны - Аркадия Каманина. Уроженец Владивостока совершил свой первый боевой вылет в 15 лет - в 1943-м! А уже через год на его боевом счету было несколько сот вылетов и - Орден Красной Звезды на кителе! В наградных бумагах подчеркивалось, что герой —очень юн, но с авиатехникой «на ты», словно великий Чкалов.

Гордость вызывают документы о том, как вели себя советские самолеты в горящем небе 40-х. Показательно, в частности, что лучшим самолетом начала войны был определен По-2 (он же У-2), позже названный «кукурузником» - «простой в ремонте и надежный в воздухе».

Опубликованные Минобороны документы в очередной раз подтверждают - советские летчики не могли програть наше небо самоуверенным «ястребам Геринга».

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