Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
Главная / Война

Кто устроил стрельбу на приднестровской границе?

23 мая 2021, 02:05  •  20 • Война
Следствие рассматривает варианты причастности к ЧП как Молдовы, так и Украины
На заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК), в которую входит военное командование Молдовы, ПМР и России, контролирующей Зону безопасности, стало известно о вооружённом нападении на приднестровского пограничника со стороны неустановленных личностей с правого берега Днестра.
Автомобиль пограничника ПМР был обстрелян группой лиц, прибывших с территории Молдавии, стреляли из снайперской винтовки. Сделав несколько выстрелов, неизвестные сели в автомобиль и скрылись.
Нападение произошло ещё 2 мая, однако представители Тирасполя в ОКК подняли этот вопрос только в ходе очередного заседания. До сих пор нет никакой информации о нападавших, поэтому, пока шло следствие, о нападении не сообщали. Следствие же ни к чему не привело – виновные не установлены.
«Какие цели преследовали эти люди? Обострить ситуацию, накалить ситуацию? Создать какие-то определённые условия невозможности выполнения своих служебных обязанностей? Это предстоит ещё выяснить. Но сам инцидент достаточно серьёзный. Мы сегодня акцентировали внимание на этом происшествии в рамках заседания»,
– прокомментировал инцидент журналистам после заседания комиссии глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.
В Молдавии кое-кто уже обвинил в случившемся румынских националистов, которые выступают категорически против того, чтобы жители Приднестровья, имеющие молдавские паспорта, получили возможность участвовать в досрочных парламентских выборах.
Однако существует и другая версия, озвученная молдавским журналистом Александром Медведевым в статье, опубликованной в газете «Молдавские ведомости».
Происшествие так долго замалчивалось потому, что в Тирасполе рассматривают версию причастности к происшествию украинских диверсантов, сообщает журналист. В этом случае оснащение нападавших снайперской винтовкой легко объясняется, тогда как в Молдавии такую винтовку достать непросто.
«Политологи уже неоднократно обсуждали возможную агрессию Украины против Приднестровья. Кроме того, на ближайшей совместной тренировке ВСУ и подразделений НАТО «Нерушимая устойчивость», которая будет проходить на территории Одесской области, планируются к отработке всевозможные сценарии, связанные с проведением военных операций в регионе. Не трудно догадаться, что в качестве потенциального противника участники мероприятий боевой подготовки рассматривают исключительно силы самопровозглашённого Приднестровья и российских миротворцев, находящихся в регионе»,
– отмечают «Молдавские ведомости».
Журналист подчёркивает, что причастность ГУР ВСУ или СБУ к происшествию на границе с Приднестровской Республикой является лишь одной из версий следствия и будет обсуждаться до тех пор, пока не будут найдены реальные провокаторы, скрывшиеся на территории Молдовы.
«Хотелось бы верить, что нападавшие в состоянии алкогольного опьянения решили вспомнить о своём участии в гражданской войне 1992 года и этот инцидент станет единичным случаем применения оружия в Зоне безопасности на многие годы»,
– пишет Александр Медведев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
17 мая 2021, 15:00
Baltic Word: Страны Балтии – территория геополитических игр
17 мая 2021, 16:50
RTA: Черноморский регион готовят к войне
21 мая 2021, 11:35
В Гренландии нет места НАТО
22 мая 2021, 12:20
Польша и Эстония готовятся к войне с Россией на Балтике
19 мая 2021, 00:55
Идеологический манифест Chatham House
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.