Кто устроил стрельбу на приднестровской границе?

Следствие рассматривает варианты причастности к ЧП как Молдовы, так и Украины

На заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК), в которую входит военное командование Молдовы, ПМР и России, контролирующей Зону безопасности, стало известно о вооружённом нападении на приднестровского пограничника со стороны неустановленных личностей с правого берега Днестра.

Автомобиль пограничника ПМР был обстрелян группой лиц, прибывших с территории Молдавии, стреляли из снайперской винтовки. Сделав несколько выстрелов, неизвестные сели в автомобиль и скрылись.

Нападение произошло ещё 2 мая, однако представители Тирасполя в ОКК подняли этот вопрос только в ходе очередного заседания. До сих пор нет никакой информации о нападавших, поэтому, пока шло следствие, о нападении не сообщали. Следствие же ни к чему не привело – виновные не установлены.

«Какие цели преследовали эти люди? Обострить ситуацию, накалить ситуацию? Создать какие-то определённые условия невозможности выполнения своих служебных обязанностей? Это предстоит ещё выяснить. Но сам инцидент достаточно серьёзный. Мы сегодня акцентировали внимание на этом происшествии в рамках заседания»,

– прокомментировал инцидент журналистам после заседания комиссии глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.

В Молдавии кое-кто уже обвинил в случившемся румынских националистов, которые выступают категорически против того, чтобы жители Приднестровья, имеющие молдавские паспорта, получили возможность участвовать в досрочных парламентских выборах.

Однако существует и другая версия, озвученная молдавским журналистом Александром Медведевым в статье, опубликованной в газете «Молдавские ведомости».

Происшествие так долго замалчивалось потому, что в Тирасполе рассматривают версию причастности к происшествию украинских диверсантов, сообщает журналист. В этом случае оснащение нападавших снайперской винтовкой легко объясняется, тогда как в Молдавии такую винтовку достать непросто.

«Политологи уже неоднократно обсуждали возможную агрессию Украины против Приднестровья. Кроме того, на ближайшей совместной тренировке ВСУ и подразделений НАТО «Нерушимая устойчивость», которая будет проходить на территории Одесской области, планируются к отработке всевозможные сценарии, связанные с проведением военных операций в регионе. Не трудно догадаться, что в качестве потенциального противника участники мероприятий боевой подготовки рассматривают исключительно силы самопровозглашённого Приднестровья и российских миротворцев, находящихся в регионе»,

– отмечают «Молдавские ведомости».

Журналист подчёркивает, что причастность ГУР ВСУ или СБУ к происшествию на границе с Приднестровской Республикой является лишь одной из версий следствия и будет обсуждаться до тех пор, пока не будут найдены реальные провокаторы, скрывшиеся на территории Молдовы.

«Хотелось бы верить, что нападавшие в состоянии алкогольного опьянения решили вспомнить о своём участии в гражданской войне 1992 года и этот инцидент станет единичным случаем применения оружия в Зоне безопасности на многие годы»,

– пишет Александр Медведев.