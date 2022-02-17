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Кто устроил обстрел детсада? Корреспондент в Донбассе рассказал о произошедшем

17 февраля 2022, 23:10  •  147 • Политика
Украинские силовики заявили об обстреле детсада в Станице Луганской в Донбассе. "Похоже на хитрый вброс, к тому же стёкла подозрительно целые и побиты только на первом этаже", - сообщает корреспондент "Ридуса".
Украинские военные заявили в четверг об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе: снаряды попали в здание детского сада, и двое гражданских получили контузии. Находящийся в Донбассе корреспондент издания "Ридус" рассказал, что происходит в регионе на самом деле.
Речь идёт о сообщении, будто бы ополченцы Донбасса обстреляли Станицу Луганскую и попали одним из снарядов в детский сад. В подтверждение опубликованы фото здания снаружи и изнутри.
Народ толпой постит фотки пробитой стены якобы детского садика, якобы только что вот было. Похоже на хитрый вброс, к тому же стёкла подозрительно целые и побиты только на первом этаже. Это, кстати, мой знакомый боец ЛНР отметил,
- сообщила собственный корреспондент "Ридуса" в зоне конфликта на юго-востоке Украины Анна Долгарева.
Знакомые с обстрелами и их последствиями жители Донбасса выявили и другие нестыковки в украинской истории. Так, они указывают, что ни миномёт, ни противотанковая ракета не могли попасть по детсаду, так как в том районе очень плотная застройка. Она просто не пропустила бы снаряд в детсад.

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