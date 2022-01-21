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Кто устраивает травлю русских в Казахстане: Поимённый список провокаторов
21 января 2022, 17:50 • 184 • Политика
Ситуация в Казахстане подозрительно напоминает Украину перед Майданом. Царьград выяснил, кто продвигает ненависть к русским в стране, и кто это всё оплачивает.
Недавние события в Казахстане заставили обратить внимание на судьбу русской диаспоры и в целом к положению русских в этой стране. И картина подозрительно напоминает ту, что была на Украине до Майдана 2014 года.
Речь идёт о вытеснении русского языка и русской культуры из страны, а также обвинение русских во всех возможных грехах, вплоть до казахского голодомора. Но кто стоит за всем этим? Расследование "Царьграда" выявило имена главных заводил травли русских в Казахстане.
Для начала стоит отметить, что нацисты не берутся из неоткуда. Так, большая диаспора украинских националистов существовала в Северной Америке ещё со времён Российской Империи. А когда Советский Союз развалился, эти проверенные кадры попросту экспортировали в Незалежную, а там они стали ядром новой украинской русофобии.
В Казахстане ничего такого не было, поэтому русофобов пришлось выращивать на месте. Они гордо называют себя "национал-патриотами" или "национал-демократами", хотя, по сути, практически ничем не отличаются от украинских неонацистов.
Одним из таких кадров является руководитель националистического политического движения "Дух и Язык" Жанболат Мамай. Не случайно его организацию финансирует Американское агентство по международному сотрудничеству. По сути, он является казахским аналогом Алексея Навального, изображающего из себя борца с коррупцией и обличителя режима.
К этой же категории относится политолог Досым Сатпаев. Он является получателем грантов сразу целой пачки иностранных организаций, включая фонд Сороса, Британский институт по освещению войны и мира, немецкого фонда Эберта и другие.
Также к одиозным русофобам Казахстана относятся Мухтара Тайжана и Айдоса Сарыма. Обоих объединяет не только ненависть к России и русским, но и финансирование со стороны Запада.
Однако одной политикой дело не ограничивается, не забывает Запад и русофобов от культуры. Среди них наиболее известной личностью является поэт и писатель Мухтар Шаханов. Он поёт о ненависти к русским стихам и требует перевести на латиницу не только казахский, но и русский язык в Казахстане.
При таком раскладе, новая дестабилизация Казахстана может быть лишь вопросом времени. А разменной монетой новой цветной революции неизбежно станут русские.
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