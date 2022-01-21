Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Главная / Политика

Кто устраивает травлю русских в Казахстане: Поимённый список провокаторов

21 января 2022, 17:50  •  184 • Политика
Ситуация в Казахстане подозрительно напоминает Украину перед Майданом. Царьград выяснил, кто продвигает ненависть к русским в стране, и кто это всё оплачивает.
Недавние события в Казахстане заставили обратить внимание на судьбу русской диаспоры и в целом к положению русских в этой стране. И картина подозрительно напоминает ту, что была на Украине до Майдана 2014 года.
Речь идёт о вытеснении русского языка и русской культуры из страны, а также обвинение русских во всех возможных грехах, вплоть до казахского голодомора. Но кто стоит за всем этим? Расследование "Царьграда" выявило имена главных заводил травли русских в Казахстане.
Для начала стоит отметить, что нацисты не берутся из неоткуда. Так, большая диаспора украинских националистов существовала в Северной Америке ещё со времён Российской Империи. А когда Советский Союз развалился, эти проверенные кадры попросту экспортировали в Незалежную, а там они стали ядром новой украинской русофобии.
В Казахстане ничего такого не было, поэтому русофобов пришлось выращивать на месте. Они гордо называют себя "национал-патриотами" или "национал-демократами", хотя, по сути, практически ничем не отличаются от украинских неонацистов.
Одним из таких кадров является руководитель националистического политического движения "Дух и Язык" Жанболат Мамай. Не случайно его организацию финансирует Американское агентство по международному сотрудничеству. По сути, он является казахским аналогом Алексея Навального, изображающего из себя борца с коррупцией и обличителя режима.
К этой же категории относится политолог Досым Сатпаев. Он является получателем грантов сразу целой пачки иностранных организаций, включая фонд Сороса, Британский институт по освещению войны и мира, немецкого фонда Эберта и другие.
Также к одиозным русофобам Казахстана относятся Мухтара Тайжана и Айдоса Сарыма. Обоих объединяет не только ненависть к России и русским, но и финансирование со стороны Запада.
Однако одной политикой дело не ограничивается, не забывает Запад и русофобов от культуры. Среди них наиболее известной личностью является поэт и писатель Мухтар Шаханов. Он поёт о ненависти к русским стихам и требует перевести на латиницу не только казахский, но и русский язык в Казахстане.
При таком раскладе, новая дестабилизация Казахстана может быть лишь вопросом времени. А разменной монетой новой цветной революции неизбежно станут русские.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



184
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
21 января 2022, 12:00
Этого не покажут по ТВ: Тайная встреча главы офиса Зеленского раскрыла многоходовку Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не п...
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.