Ситуация в Казахстане подозрительно напоминает Украину перед Майданом. Царьград выяснил, кто продвигает ненависть к русским в стране, и кто это всё оплачивает.

Недавние события в Казахстане заставили обратить внимание на судьбу русской диаспоры и в целом к положению русских в этой стране. И картина подозрительно напоминает ту, что была на Украине до Майдана 2014 года.

Речь идёт о вытеснении русского языка и русской культуры из страны, а также обвинение русских во всех возможных грехах, вплоть до казахского голодомора. Но кто стоит за всем этим? Расследование "Царьграда" выявило имена главных заводил травли русских в Казахстане.

Для начала стоит отметить, что нацисты не берутся из неоткуда. Так, большая диаспора украинских националистов существовала в Северной Америке ещё со времён Российской Империи. А когда Советский Союз развалился, эти проверенные кадры попросту экспортировали в Незалежную, а там они стали ядром новой украинской русофобии.

В Казахстане ничего такого не было, поэтому русофобов пришлось выращивать на месте. Они гордо называют себя "национал-патриотами" или "национал-демократами", хотя, по сути, практически ничем не отличаются от украинских неонацистов.

Одним из таких кадров является руководитель националистического политического движения "Дух и Язык" Жанболат Мамай. Не случайно его организацию финансирует Американское агентство по международному сотрудничеству. По сути, он является казахским аналогом Алексея Навального, изображающего из себя борца с коррупцией и обличителя режима.

К этой же категории относится политолог Досым Сатпаев. Он является получателем грантов сразу целой пачки иностранных организаций, включая фонд Сороса, Британский институт по освещению войны и мира, немецкого фонда Эберта и другие.

Также к одиозным русофобам Казахстана относятся Мухтара Тайжана и Айдоса Сарыма. Обоих объединяет не только ненависть к России и русским, но и финансирование со стороны Запада.

Однако одной политикой дело не ограничивается, не забывает Запад и русофобов от культуры. Среди них наиболее известной личностью является поэт и писатель Мухтар Шаханов. Он поёт о ненависти к русским стихам и требует перевести на латиницу не только казахский, но и русский язык в Казахстане.

При таком раскладе, новая дестабилизация Казахстана может быть лишь вопросом времени. А разменной монетой новой цветной революции неизбежно станут русские.