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Кто ушёл, кто пришёл? Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
11 января 2022, 16:05 • 45 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства. Глава государства подписал соответствующий указ.
Заместитель премьер-министра - глава МИД Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев сохранили свои должности.
Магзум Мирзагалиев покинул пост министра энергетики: на его должность назначен Болат Акчулаков. Роман Скляр стал первым заместителем премьер-министра республики, а вице-премьерами назначены Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.
Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Его кандидатуру предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это решение быстро одобрили в парламенте.
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