Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторожным

Врач Александр Мясников рассказал, для кого может быть опасен новый тип коронавируса. Медик заявил, что пока чаще всего умирают пожилые больные и пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Например, гипертонией, диабетом, пневмосклерозом.

Мясников также считает, что почти бессмысленно сравнивать число умерших и выздоровевших. "Это неинформативно и лишено смысла", - написал Александр Мясников в своем Telegram-канале. По словам врача, обычно заболевание длится от одной до трех недель.

"В случае "особо опасной инфекции" (а именно такой сейчас статус у нового коронавируса) требуется лабораторное подтверждение, что человек "чист", за ним наблюдают. Так что подавляющее число больных сейчас в периоде выздоровления и ожидании лабораторного подтверждения, что вирус "скинут", - заявил Мясников.

Больше месяца назад из Китая стали поступать сообщения о появлении нового штамма коронавируса. Эпицентром его распространения стал город Ухань, а затронуло заболевание уже более 20 стран, вызвав панику в соцсетях всего мира. ВОЗ назвала вспышку этого заболевания "глобальной чрезвычайной ситуацией" в области здравоохранения. Число заболевших - больше 24 тысяч человек, погибло больше 400 человек.