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Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторожным

06 февраля 2020, 04:54  •  83 • В мире
Доктор Александр Мясников рассказал, кому нужно быть особенно осторожным. Он проанализировал информацию о новом типе коронавируса и выяснил, что чаще всего погибают пожилые пациенты и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, пневмосклероз).
Врач Александр Мясников рассказал, для кого может быть опасен новый тип коронавируса. Медик заявил, что пока чаще всего умирают пожилые больные и пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Например, гипертонией, диабетом, пневмосклерозом.
Мясников также считает, что почти бессмысленно сравнивать число умерших и выздоровевших. "Это неинформативно и лишено смысла", - написал Александр Мясников в своем Telegram-канале. По словам врача, обычно заболевание длится от одной до трех недель.
"В случае "особо опасной инфекции" (а именно такой сейчас статус у нового коронавируса) требуется лабораторное подтверждение, что человек "чист", за ним наблюдают. Так что подавляющее число больных сейчас в периоде выздоровления и ожидании лабораторного подтверждения, что вирус "скинут", - заявил Мясников.
Больше месяца назад из Китая стали поступать сообщения о появлении нового штамма коронавируса. Эпицентром его распространения стал город Ухань, а затронуло заболевание уже более 20 стран, вызвав панику в соцсетях всего мира. ВОЗ назвала вспышку этого заболевания "глобальной чрезвычайной ситуацией" в области здравоохранения. Число заболевших - больше 24 тысяч человек, погибло больше 400 человек.

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