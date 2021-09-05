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Кто угрожал убить Зеленского: после звонка в СБУ назвали имя
05 сентября 2021, 19:45 • 43 • Политика
Источник в Службе безопасности Украины назвал имя и род занятий человека, который угрожал убить президента Владимира Зеленского. Возбуждено уголовное дело.
Ранее звонок от неизвестного поступил в контакт-центр Службы безопасности Украины. Аноним сказал о готовящемся убийстве президента страны Владимира Зеленского, а также о возможном нападении на здание Верховной рады.
Издание Vesti.ua рассказало о работнице Киево-Печерской лавры, чьим телефоном воспользовался аноним. Она назвала имя звонившего - Владимир Георгиев. Женщина отметила, что у мужчины имеются психические расстройства и, вероятно, он бездомный, так как постоянно находится на Лаврской площади.
Эту информацию подтвердил источник в СБУ, пишет "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
"Звонившего быстро установили", - приводятся в сообщении слова представителя СБУ.
Рассекреченный аноним нищенствует, у него расшатана психика. Звонок он действительно сделал с чужого телефона, который одолжил на пару минут у женщины. Открыто уголовное производство.
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