Кто угрожал убить Зеленского: после звонка в СБУ назвали имя

Источник в Службе безопасности Украины назвал имя и род занятий человека, который угрожал убить президента Владимира Зеленского. Возбуждено уголовное дело.

Ранее звонок от неизвестного поступил в контакт-центр Службы безопасности Украины. Аноним сказал о готовящемся убийстве президента страны Владимира Зеленского, а также о возможном нападении на здание Верховной рады.

Издание Vesti.ua рассказало о работнице Киево-Печерской лавры, чьим телефоном воспользовался аноним. Она назвала имя звонившего - Владимир Георгиев. Женщина отметила, что у мужчины имеются психические расстройства и, вероятно, он бездомный, так как постоянно находится на Лаврской площади.

Эту информацию подтвердил источник в СБУ, пишет "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

"Звонившего быстро установили", - приводятся в сообщении слова представителя СБУ.

Рассекреченный аноним нищенствует, у него расшатана психика. Звонок он действительно сделал с чужого телефона, который одолжил на пару минут у женщины. Открыто уголовное производство.