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Кто угрожает убить русских депутатов в Казахстане

31 августа 2021, 18:45  •  163 • Политика
Скандальное заявление сделали казахстанские активисты. Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью русским депутатам.
Нескольким депутатам Государственной думы России в связи с "посягательством на территории Казахстана" последовали угрозы. Заявление записали председатель казахского "Союза ветеранов" и глава незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев. Сказанное ими активно тиражируется в социальных сетях.
Так называемые общественники полагают, что русские депутаты надеются захватить земли Казахстана. В том числе, обвинения выдвинуты Владимиру Жириновскому, Вячеславу Никонову, Павлу Шперову и Евгению Фёдорову. Мухамеджанов заявил, что гарантирует депутатам "два метра тишины, два метра глубины".
Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет, - заявил Мухамеджанов.
Более того, скандальные активисты назвали представителей "Офицеров России" клоунами из-за жалоб в адрес президента Казахстана. Оскорбительные заявление в организации уже оценили, заявив, что ждут реакции на сказанное Мухамеджановым и Альтаевым.
Стоит добавить, ранее Мухамеджанов и Альтаев организовали в Казахстане так "языковые патрули". Более того, они известны несколькими националистическими акциями. Как настаивают эксперты, именно эти активисты продвигают антирусские идеи в Казахстане.

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