Кто угрожает убить русских депутатов в Казахстане

Скандальное заявление сделали казахстанские активисты. Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью русским депутатам.

Нескольким депутатам Государственной думы России в связи с "посягательством на территории Казахстана" последовали угрозы. Заявление записали председатель казахского "Союза ветеранов" и глава незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев. Сказанное ими активно тиражируется в социальных сетях.

Так называемые общественники полагают, что русские депутаты надеются захватить земли Казахстана. В том числе, обвинения выдвинуты Владимиру Жириновскому, Вячеславу Никонову, Павлу Шперову и Евгению Фёдорову. Мухамеджанов заявил, что гарантирует депутатам "два метра тишины, два метра глубины".

Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет, - заявил Мухамеджанов.

Более того, скандальные активисты назвали представителей "Офицеров России" клоунами из-за жалоб в адрес президента Казахстана. Оскорбительные заявление в организации уже оценили, заявив, что ждут реакции на сказанное Мухамеджановым и Альтаевым.

Стоит добавить, ранее Мухамеджанов и Альтаев организовали в Казахстане так "языковые патрули". Более того, они известны несколькими националистическими акциями. Как настаивают эксперты, именно эти активисты продвигают антирусские идеи в Казахстане.