Кто убрал белорусского оппозиционера? Политолог выдвинул версию: "Слишком много совпадений"

Найденный мёртвым белорусский оппозиционер Виталий Шишов, вероятнее всего, был убит — такой версии придерживается политолог Юрий Кот. Он указал на подозрительные совпадения и вероятного "заказчика".

Сегодня стало известно, что гражданина Белоруссии Виталия Шишова, руководитель "Белорусского дома на Украине" и одного из организаторов акций против режима Лукашенко, обнаружили повешенным в парке неподалеку от дома. Примечательно, что произошло это спустя год после памятной провокации с задержанием 33-х граждан России в Белоруссии: об этом напомнил в комментарии Царьграду авторитетный политолог Юрий Кот. Он подчеркнул, что тогда скандал тоже не обошёлся без спецслужб Украины.

Все подобные события, по мнению Кота, происходят не случайно. "Понимаете, слишком много совпадений, чтобы говорить о случайности", - подчеркнул политолог, говоря о смерти такой громкой фигуры, как Виталий Шишов, человек, который занимал, по выражению эксперта, "миротворческий" пост:

По факту, что такое "Белорусский дом"? Это одна из серьезных миротворческих площадок, на которой можно пытаться вести параллельный диалог, параллельную с официальными властями дискуссию, настроенную на мирное решение, на дружеские отношения. И вот такого человека устраняют, вероятнее всего.

"Ведь не просто там нашли его повешенным, а он сначала пропал без вести, а потом его нашли повешенным, - напомнил Кот, - то есть очевидно, что версия об убийстве является одной из приоритетных".

Наш собеседник добавил, что Шишов всегда высказывался за трёхстороннее общение Белоруссии, России и Украины, считая их одним целым. "И я думаю, что к его смерти эта позиция может иметь прямейшее отношение", - не исключил Юрий Кот. По его словам, данное событие "вполне укладывается в логику действий Запада по расколу внутри русского народа, внутри украинцев и белорусов".