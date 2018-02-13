Кто убивает русских наемников в Сирии

Стало известно, что 7 февраля в Сирии погибли четверо россиян — казак Владимир Логинов и член оппозиционной партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области. Это произошло во время бомбежки американцев, и мы уже писали о том, что там могли погибнуть и наши соотечественники, несмотря заявления Минобороны, что россиян среди погибших не было. Впрочем, и без бомбежек высняется, как могут погибать россияне на чужой для нас войне. Об этом сообщает турецкая сторона.

Турция, как известно, все активнее и активнее ведет свою военную кампанию в Сирии. Отряды народной самообороны сопротивляются как могут, и, похоже, Анкара не сможет завладеть Африном в короткие сроки. Связано это со многими факторами. Первый из них — турки недооценили потенциал своего противника. Второй — турки забыли, что военизированные курдские отряды не одиноки в борьбе за независимость своего самопровозглашенного государства. Их почти во всем поддерживают американцы. А вот Анкара хорошими отношениями со своим главным союзником по НАТО похвастаться не может.

В течение нескольких последних лет кризис в их отношениях развивается медленно, но верно. В современных реалиях, это может значительно навредить Турции. Так, например, в американских и европейских СМИ явно раскручивается антитурецкая кампания. Анкару критикуют за все, что угодно, но больше всего за войну с курдами. В целом, создается впечатление, что Запад поддерживает Отряды народной самообороны. Разумеется, без американской подачи ситуация была бы несколько иной.

Осознавая, что с ней борются не только оружием, но и пропагандой, Турция предпринимает ответные шаги. В турецких и прочих дружественных Анкаре СМИ началась кампания по критике курса США на Ближнем Востоке, но в первую очередь под раздачу попадают, конечно же, все те же Отряды народной самообороны. Уже около года масс-медиа активно обсуждают зверства, чинимые курдами на занимаемых ими территориях в Сирии. Доходит даже до того, что поступают обвинения в геноциде арабского населения и не только его. Насколько это правда, сложно сказать, но об это сообщали даже американские, российские и прочие, никак не связанные с пропагандой Анкары СМИ.

О том, насколько правдивы подобные сообщения, мы поговорили с турецким экспертом Керамом Йылдырымом.

«СП»: — Действительно ли Отряды народной самообороны представляют опасность для арабского населения Сирия?

— Это не совсем верный вопрос. Террористические организации представляют опасность не только для каких-то конкретных лиц, даже если они и позиционирует себя как борцы с чем-то или кем-то. Обычно они опасны для всех, кто может быть поблизости. Хорошим примером можно назвать Исламское государство*. Они называли себя мусульманами и объявили джихад неверным, но на самом деле больше всего они убили именно мусульман-суннитов. YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны на курманджи — авт.) тоже опасны для всех, кто может с ними контактировать. Это не только арабы, но и представители других народов Сирии. Все тюркские народности преследуется больше других. Это связано с этническим радикализмом этой группировки.

«СП»: — Какие виды дискриминации применяются по отношению к другим национальностям?

— Их очень много. Людей насильно переселяют. Они пытаются искусственно создать районы с преобладанием курдского населения в тех частях Сирии, где традиционно арабов было большинство. В Турции очень много беженцев из районов, которые оккупировали YPG. И все они рассказывают о том, как людей выселяют из их домов. Любое сопротивление приводит к ужасным последствиям. Чаще всего за неповиновение людей расстреливают. Но недавно стало известно о том, что по отношению ко всем неугодным применяются пытки.

«СП»: — Какие пытки?

— Больше всего страдают военнопленные. Многих из них калечат, ломая конечности. Некоторых доводят до крайней степени обезвоживания, а после регидратации их снова надолго оставляют без воды. Еще известно, что были случаи, когда людей, нуждавшихся в ампутации, оставляли без медицинской помощи, в результате чего они медленно и мучительно умирали. Сексуальное насилие применяется почти ко всем, причем к мужчинам чаще, чем к женщинам. Людей собирают в помещениях и заставляют полностью раздеваться, а потом их просто запирают. В этих тюрьмах нет кроватей, и полы ничем не покрыты. Насилие со стороны одних заключенных по отношению к другим никогда не пресекается, оно даже приветствуется. Особенно часто так бывает, когда запертыми вместе оказываются пленные из группировок, которые враждуют между собой. Это большая проблема, решать которую должна не только Турция, но и другие страны, так как их граждане тоже страдают. Например, нам известны случаи, когда пыткам подвергались граждане России, которые добровольно присоединились к Сирийской свободной армии. Среди пострадавших есть австралийцы, граждане США и других стран. Но пока за права этих людей борется только турецкая армия. Возможно ситуация изменится в будущем.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.