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Кто убивает мигрантов в лесу? Польский центр рассказал о странных травмах у беженцев
18 ноября 2021, 23:55 • 22 • Политика
Фонд "Польский центр международной помощи" рассказал о странных травмах у беженцев, застрявших на границе. Кто убивает мигрантов в лесу?
Фонд отметил, что многим просителям убежища, которые живут возле белорусско-польской границы, нужна медицинская помощь. У некоторых из них обнаружены травмы неясного происхождения.
- пишет организация в Twitter.
Польский центр также сообщил о мигранте с сильными болями в животе. Молодой человек был голоден и обезвожен.
Отметим, что польские власти обвиняют в миграционном кризисе Белоруссию, которая якобы намеренно организовала подвоз беженцев к польской границе. В Минске эти обвинения отрицают. Белорусская сторона утверждает, что мигранты сами направляются в сторону Польши. Задержать их нельзя, поскольку они никак не нарушают белорусского миграционного законодательства.
В то же время Польша, как утверждают в Минске, действительно подвергает жизнь мигрантов опасности. Польские пограничники не только отказываются пускать беженцев на территорию Евросоюза, но и поливают их из водомётов в мороз.
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