Кто убивает мигрантов в лесу? Польский центр рассказал о странных травмах у беженцев

Фонд "Польский центр международной помощи" рассказал о странных травмах у беженцев, застрявших на границе. Кто убивает мигрантов в лесу?

Фонд отметил, что многим просителям убежища, которые живут возле белорусско-польской границы, нужна медицинская помощь. У некоторых из них обнаружены травмы неясного происхождения.

В помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины - ножевое ранение голени. Их годовалый ребёнок умер в лесу,

- пишет организация в Twitter.

Польский центр также сообщил о мигранте с сильными болями в животе. Молодой человек был голоден и обезвожен.

Отметим, что польские власти обвиняют в миграционном кризисе Белоруссию, которая якобы намеренно организовала подвоз беженцев к польской границе. В Минске эти обвинения отрицают. Белорусская сторона утверждает, что мигранты сами направляются в сторону Польши. Задержать их нельзя, поскольку они никак не нарушают белорусского миграционного законодательства.

В то же время Польша, как утверждают в Минске, действительно подвергает жизнь мигрантов опасности. Польские пограничники не только отказываются пускать беженцев на территорию Евросоюза, но и поливают их из водомётов в мороз.