Кто убил журналистов из России в ЦАР? Ответ спустя четыре года уместился в два символа

Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов озвучил ответ на вопрос, кто убил троих наших журналистов в этой республике четыре года назад. По предварительной версии, убийцами могут оказаться боевики из группировки, название которой составляют два символа - "3R".

Четыре года назад троих журналистов из России, работавших по заказу Центра управления расследованиями беглого олигарха Михаила Ходорковского, убили на дороге в ЦАР. Расследование дела об убийстве наших граждан ведёт Следственный комитет.

Тема убийства журналистов в ЦАР всплыла после пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, когда главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов пожаловался на то, что журналисту его СМИ, мол, не дали вопрос задать. А касался он как раз расследования этого убийства и нового посла России в ЦАР. Жёсткую отповедь на эту жалобу дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, любопытство Венедиктова теперь может быть удовлетворено. Посол России в ЦАР Александр Бикантов озвучил предварительную версию следствия. Ответ на вопрос "кто убил?" уместился в два символа.

"По предварительной версии, их (журналистов) остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R", - сообщил РИА Новости Бикантов.