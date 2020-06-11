Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда

Главный прокурор Швеции Кристер Петерссон в ходе пресс-конференции, проходившей 10 июня в столице страны, назвал имя убийцы экс-премьер-министра Улофа Пальме.

Он был застрелен в центре Стокгольма ещё в феврале 1986 года. Пальме вместе с супругой шли из кино, когда по ним внезапно открыли огонь из пистолета. Политик скончался прямо на месте.

Выяснилось, что стрельбу открыл Стиг Энгстрем, который был свидетелем по этому делу. Несмотря на установление личности виновного, расследование тут же закрыли.

Петерссон пояснил, что нападавший скончался ещё в 2000 году. Тогда, в частности, фигурировала версия о его суициде.

По прошествии более 34 лет трудно поверить, что любое дальнейшее расследование предоставит нам какие-либо новые детали, - отметил главный прокурор Швеции.

Он напомнил, что на непосредственную причастность Энгстрема к убийству до этого неоднократно указывали многие эксперты.

Постановление о закрытии дела позже также появилось на портале шведской прокуратуры.