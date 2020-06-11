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Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда
11 июня 2020, 00:00 • 94 • Политика
Дело об убийстве экс-премьер-министра Швеции Улофа Пальме расследовали больше 30 лет и закрыли только теперь, когда вскрылась правда. Главный прокурор страны Кристер Петерссон назвал имя стрелявшего, однако тут же заявил о прекращении дела, поскольку виновного уже как 20 лет нет в живых.
Главный прокурор Швеции Кристер Петерссон в ходе пресс-конференции, проходившей 10 июня в столице страны, назвал имя убийцы экс-премьер-министра Улофа Пальме.
Он был застрелен в центре Стокгольма ещё в феврале 1986 года. Пальме вместе с супругой шли из кино, когда по ним внезапно открыли огонь из пистолета. Политик скончался прямо на месте.
Выяснилось, что стрельбу открыл Стиг Энгстрем, который был свидетелем по этому делу. Несмотря на установление личности виновного, расследование тут же закрыли.
Петерссон пояснил, что нападавший скончался ещё в 2000 году. Тогда, в частности, фигурировала версия о его суициде.
Он напомнил, что на непосредственную причастность Энгстрема к убийству до этого неоднократно указывали многие эксперты.
Постановление о закрытии дела позже также появилось на портале шведской прокуратуры.
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