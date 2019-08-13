Кто убил кролика Эпштейна

Автор:

Покровский Александр

Джеффри Эпштейна нашли повешенным в камере. ФБР тут же высказало заключение, что это было самоубийство. Слишком тут же. Просто подозрительно быстро было высказано сие заключение.

Кроме того, очень примечательно, что как раз незадолго до смерти Эпштейн был снят с особого контроля, положенного над склонными к суициду заключёнными. Это тем более поразительно, что буквально за две недели до того арестованный миллиардер уже пытался покончить с собой. Правда, были подозрения, что это было инсценировкой, так как серьёзного вреда для здоровья Эпштейн избежал. Однако и инсценировка – сигнал, которым заключённый обращал внимание на то, что нуждается в повышенном контроле со стороны охраны. Значит, что-то Эпштейн подозревал ещё тогда. Или знал.

Потому что он вообще знал слишком много…

Эпштейн, девочки и большие люди

Джеффри Эпштейн был известен в качестве педофила. Настоящего, судом таковым определением награждённого. Дело в том, что он регулярно вербовал на работу массажистками юных тинэйджерок 13 – 15 лет, в основном из бедных семей, ну, а далее с помощью нехитрых, но действенных приёмов принуждал их заниматься проституцией.

Нет, понятно, что наивных золушек в нынешней Америке нет. И девушки, надо полагать, в большинстве прекрасно знали, на что идут, и что они на этом получат. Кстати, и получали. Теперь они, правда, возмущаются и требуют – требовали - Эпштейновой крови. Но такова уж практика, сложившаяся в Америке, где 70-летние бабульки "вспоминают" через сорок лет, как им больно было от похлопывания по руке.

Но в данном случае едва ли разгневанные "лолитки" устроили "самоубийство" своему обидчику. Тем более что он за это уже отсидел. Правда, недолго и в очень щадящем режиме, но формально он свою вину искупил передовым трудом. Без шуток: была у него рабочая зона в… собственном офисе. А жилая – в частном секторе тюрьмы.

Деньги помогли так устроиться? Ну, да, миллиардер может, наверное, повлиять так на Фемиду, что она отвернётся, пока будет перекладывать золото с чаш весов в надёжное хранилище. Да и "жертвам" своим Эпштейн хорошие суммы откупного выложил, кое кого даже миллионершами сделав. Но такую мягкость Фемиды под пристальными взглядами прессы одними деньгами не обеспечишь. Закон всё-таки и в Америке есть.

А вот связи…

Дело в том, что финансист не только – и даже не столько – об удовлетворении собственных похотей заботился. В своих весьма изысканно оборудованных для разных удовольствий резиденциях он развлекал весьма и весьма высокопоставленных лиц. В том числе с самых верхов американской политики, государственного управления, финансовой олигархии. И кое-кто из этих лиц ныне без душевного спокойствия вспоминает, как часто катался на борту эпштейнова самолёта с названием… "Лолита экспресс", да.

Кто же эти люди?

Витать среди облаков с юными нимфетками готовы были, как теперь пишет пресса, такие люди как бывший президент США Билл Клинтон, верховный судья США, министры, высокопоставленные служащие министерств. Десятки, если не сотни персон подобного уровня.

Фото: globallookpress.com

И надо полагать, старина Эпштейн тоже вряд ли был сказочным принцем с чистыми глазами. В этом, судя по его биографии, можно быть даже уверенным. А значит, не чужд был сластолюбивый миллиардер и технических новинок. Ну, видеокамер там, жучков, микрофонов. Можно полагать, что именно это обстоятельство помогло в 2008 году тогдашнему прокурору Алексу Акосте принять верное решение о неслыханно мягком приговоре педофилу – всего 13 месяцев лёгкого заключения вместо пожизненного тяжёлого, как для всех подобных извращенцев.

Кстати, Акоста, получивший в администрации Трампа пост министра труда ныне ушёл в отставку как раз в связи с проснувшимися обвинениями по тому поводу.

Впрочем, и сам Дональд Трамп называл Эпштейна своим другом. Хотя сегодня все, кто числился среди друзей миллиардера, заверяют, что были именно друзьями, и даже в самолёте с гордым именем "Лолита" летали строго по делам. На последнем, кстати, Билл Клинтон горячо настаивает. Тот самый Билл Клинтон, который своим сексуальным темпераментом даже Овальный кабинет Белого дома не пощадил.

Да и старина Донни, бывающий порою излишне торопливым в высказываниях, в каких-то уж больно двусмысленных выражениях рассказывал в 2002 году о своей былой дружбе с покойничком: "Я знаком с Джеффом уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним всегда очень весело". А дальше читаем с интонацией и по слогам: "Говорят даже, что он любит красивых женщин. Так же, как и я. И многие из них довольно молоды"…

Мог ли кто-то из этих высокопоставленных друзей повлиять на то, чтобы дружище Джеффри решил самоубиться аккурат в тот момент, когда сразу обе камеры видеонаблюдения в его узилище, поставленные для контроля каждого шага заключённого, внезапно отключились?

Обозначим этот вопрос риторическим…

Кто подставил… э-э, убил кролика Эпштейна?

Накануне самоубийства Эпштейна его видели в помещении, где арестанты встречаются со своими юристами. И выглядел тот, по словам свидетелей, "как обычно".

Фото: globallookpress.com

Итак, ниточка первая: адвокаты. Ниточка вторая: генеральный прокурор США Уильям Барр. Уж больно эмоционально, прямо-таки с излихом тот заявил, что "был потрясён, когда узнал, что Джеффри Эпштейн был найден мёртвым". Это сказал человек, работавших в ЦРУ и на разных должностях в генеральной прокуратуре США, в том числе и генеральным прокурором в администрации Джоржда Буша-старшего в начале 1990-х годов.

Ниточка третья: Дональд Трамп намекнул в своём Twitter на причастность к загадочной смерти педофила-миллиардера бывшего президента США Билла Клинтона, который якобы более 10 раз летал на "Лолита экспрессе". Точнее, тут же и четвёртая ниточка – сам Трамп, который любит "довольно молодых" женщин.

Впрочем, в близком знакомстве с Эпштейном в разные годы были замечены ещё и такие личности как британский принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании Тони Блэр и Израиля Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, девелопер Томас Баррак, кинорежиссер Вуди Аллен, профессор Гарварда Алан Дершовиц, миллиардер Лесли Векснер и многие другие. Получается, по факту, что в друзьях у Эпштейна ходила половина западной элиты мужского рода!

И вот здесь начинает проглядывать ответ на многочисленные вопросы вокруг Джеффри Эпштейна. Ибо что могло привязывать цвет мировой элиты мужского пола к еврею, слухи о миллиардах которого деловая авторитетная пресса Америки опровергает - мнения Forbes достаточно?

В конце концов, по меркам американского бизнеса, Джеффри Эпштейн занимался отнюдь не выдающимся делом. Да, по его словам, он консультировал миллиардеров по финансовым вопросам, но мы позволим себе в это не поверить. Во-первых, звание миллиардера уже само по себе является ответом, нужны ли им ещё финансовые консультации. Если только за этим не кроется пошлая лоббистская деятельность. А во-вторых, известен только один клиент Эпштейна – тот самый миллиардер Лесли Векснер, который поставил Джеффри управлять своим личным состоянием, но в 2007 году разорвал с ним все контакты. Это, кстати, ответ на вопрос о лоббистских возможностях Эпштейна: не та слава у этого человека, чтобы с ним иметь дела в важных и весьма щекотливых вопросах. Ибо лоббизм есть всего лишь изящно оформленная законом взятка.

Итак, признаем, в таком сонме "друзей" мы концов ниточек, ведущих к убийству Эпштейна, не найдём. Но можем твёрдо понимать: убило его обнаружение агентами ФБР в его квартире на Манхеттене фотографий и видеозаписей "непристойного характера". Или даже убеждённость представителей западной элиты мужского пола в том, что такие свидетельства против них у их "друга" могут найтись. И что друг может заговорить, если ему опять не гарантировать отбытия наказания в домашних условиях во Флориде. А это сложно, ибо, во-первых, рецидив, а во-вторых, вся мировая пресса со вкусом наблюдает за всем этим спектаклем.

И вот теперь Джеффри Эпштейн уже не заговорит никогда. Элиты Запада останутся чистенькими.