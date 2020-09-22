Кто убил 300 человек на борту MH17? Антипов рассказал, почему ничего не ждёт от суда в Гааге

Процесс в Гааге будет продолжаться ещё чуть больше недели, однако Антипов считает, что суд так и не раскроет правду о крушении малайзийского самолёта, в результате которого погибли 298 человек. Он обратил внимание, что ни одна европейская страна не дала площадки для выступления немецкого детектива Йожефа Реша, который собрал множество доказательств, касающихся истинной причины катастрофы.

Я от суда в Гааге совершенно не жду поиска правды. Потому что нет ни одной заинтересованной стороны в этом судебном процессе. Иначе бы Реш был вызван в суд уже на первом же заседании, - отметил Антипов.

По словам эксперта, в трагедии с "Боингом-777" заинтересованы в первую очередь Украина и США, которые первыми выдвинули версию о "Буке". Кроме того, сокрытие правды о крушении самолёта выгодно Нидерландам. Ведь если причиной авиакатастрофы стала не ракета, а взрывное устройство, заложенное внутри самолёта, то ответственность в этом случае падает на Нидерланды, поскольку лайнер вылетел из голландского аэропорта Схипхол.