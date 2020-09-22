|
Кто убил 300 человек на борту MH17? Антипов рассказал, почему ничего не ждёт от суда в Гааге
22 сентября 2020, 02:55 • 32 • Политика
Известный технический эксперт Юрий Антипов рассказал, почему ничего не ждёт от суда в Гааге. По его словам, западные страны не заинтересованы в раскрытии правды о том, кто убил 300 человек на борту злополучного рейса MH17.
Процесс в Гааге будет продолжаться ещё чуть больше недели, однако Антипов считает, что суд так и не раскроет правду о крушении малайзийского самолёта, в результате которого погибли 298 человек. Он обратил внимание, что ни одна европейская страна не дала площадки для выступления немецкого детектива Йожефа Реша, который собрал множество доказательств, касающихся истинной причины катастрофы.
По словам эксперта, в трагедии с "Боингом-777" заинтересованы в первую очередь Украина и США, которые первыми выдвинули версию о "Буке". Кроме того, сокрытие правды о крушении самолёта выгодно Нидерландам. Ведь если причиной авиакатастрофы стала не ракета, а взрывное устройство, заложенное внутри самолёта, то ответственность в этом случае падает на Нидерланды, поскольку лайнер вылетел из голландского аэропорта Схипхол.
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2020, 16:15
|
16 сентября 2020, 14:00
|
18 сентября 2020, 17:20
|
18 сентября 2020, 06:20
|
19 сентября 2020, 07:05
|
18 сентября 2020, 03:35
|
20 сентября 2020, 15:10