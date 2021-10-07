Кто тут в слуги народа крайний? В Госдуме делят самые большие кабинеты • 55 • Политика 12 октября обновлённая Государственная дума соберётся на первое заседание. До сих пор не до конца ясно, как будет выглядеть структура и руководящий состав нижней палаты парламента. Обоснованный прогноз – в материале Царьграда. Вы не обращали внимание, как в последнее время стало модно рекламировать автомобили, выходящие на рынок под старыми привычными названиями? Маркетологи делают это так: пишут "совершенно новая", после чего следует привычное название модели. Если бы Государственная дума России нуждалась в коммерческой рекламе, я бы посоветовал именно этот приём: сразу стало бы понятно, что название старое, а вот внутри очень много нового. Начальство определяется в кулуарах Самое интересное в новой Думе – то, что за несколько дней до первого заседания ещё почти ничего не известно о том, как она будет работать. Точнее, известно очень многое, но лишь предположительно – всё может измениться. Формально это правильно, так и должно быть: 12 октября, после выступления старейшего депутата (в этой роли выступит Валентина Терешкова), пройдут выборы председателя Думы, его заместителей и председателей комитетов и комиссий. Однако правильное формально не всегда является таким на практике. "Старожилы не упомнят", чтобы буквально накануне первого заседания были неизвестны кандидаты на роль руководителей целого ряда комитетов. Полная определённость есть только с фигурой председателя. После того как Владимир Путин лично заявил, что Вячеслав Володин достоин возглавить Думу во второй раз, интриги на этом направлении больше нет. "Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего, восьмого созыва", – сказал президент. Однако определиться с председателем – это меньше чем полдела. Для работы Думы важно, кто возглавляет комитеты, в которых происходит обсуждение законопроектов до пленарных заседаний. Тексты законопроектов "обкатываются" именно в комитетах. В комитетах происходит большая часть непубличной работы над законами. В этом смысле структура Государственной думы определяется, как говорили ещё в прошлом веке, "пакетным соглашением" – то есть договорённостью между всеми партиями, которые сформировали в Думе фракции, о том, сколько и каких комитетов будет контролировать каждая из них. В последних созывах словосочетание "пакетное соглашение" практически не использовалось, но суть от этого не изменилась: кулуарная договорённость о руководстве комитетами достигается до первого формального заседания. И договорённость эта должна быть такой, чтобы каждая партия получила под своё управление правильное число комитетов – в примерном соответствии с процентом полученных на выборах голосов. В принципе, без этого можно было бы и обойтись, просто проголосовав за руководителей комитетов на пленарном заседании. Но в этом случае "Единая Россия", располагая конституционным большинством, просто получила бы под свою руку все комитеты и комиссии Думы. Такое решение соответствовало бы, может быть, букве (все решает большинство), но не духу российских законов: остальные партии потеряли бы значительную часть возможностей по реализации своих программ и защите интересов своих избирателей. Собственно, без комитетов им просто нечего было бы в Думе делать – разве что бездумно голосовать против всех инициатив большинства. Конституционное большинство ЕР образовалось в результате почти тотальной победы кандидатов партии в одномандатных округах. А вот что касается голосования по партийным спискам, единороссы получили примерно половину голосов избирателей – а другая половина досталась оппозиции, в первую очередь четырём партиям, прошедшим пятипроцентный барьер. Распределение руководства комитетами должно отражать именно эту реальность. В таком случае небольшие фракции смогут отстаивать свои законопроекты – и не будут ущемлены организационно. Персонально ваши На сегодня наиболее полный прогноз того, какая партия получит в Думе какие комитеты и кто эти комитеты возглавит, выглядит так: Во-первых, число комитетов увеличится с 26 до 32, а число комиссий, напротив, уменьшится с 5 до 3. Зачем это делается? Очевидно, затем, чтобы свою долю в руководстве Думы получила каждая фракция, но при этом у "Единой России" оказалось чуть больше половины руководящих позиций – в соответствии с результатами выборов. Политолог Александр Асафов связывает прогноз распределения комитетов между фракциями с предложением председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева: Часть комитетов получит думская оппозиция, включая "Новых людей". У "Единой России" как у партии власти будет 17 комитетов против 13 в прошлом созыве – это было предложением лидера единороссов Дмитрия Медведева. Во-вторых, "Единая Россия" получает все три комиссии и 17 комитетов. Часть депутатов возглавят те же комитеты, что и в предыдущем созыве, однако новаций также будет немало. Руководство комиссий и комитетов Государственной думы России VIII созыва. Прогноз по информации на 7 октября Единая Россия Комиссии: По регламенту – Виктор Пинский

По вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов – Отари Аршба

По вопросам депутатской этики – Валентина Терешкова Комитеты По государственному строительству и законодательству – Павел Крашенинников По бюджетам и налогам – Андрей Макаров По экономической политике – Максим Топилин По энергетике – Павел Завальный По транспорту и транспортной инфраструктуре – Евгений Москвичев По обороне – Андрей Картаполов По безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев По контролю – Олег Морозов По охране здоровья – Дмитрий Хубезов По просвещению – Ольга Казакова По экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин По культуре – Елена Ямпольская По развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева По молодежной политике – Артём Метелев По строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов По информационной политике, информационным технологиям и связи – Александр Хинштейн По промышленности и торговле – Владимир Гутенев КПРФ, Комитеты По делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – вероятно, Леонид Калашников По аграрным вопросам – вероятно, Владимир Кашин По вопросам семьи, женщин и детей – вероятно, Тамара Плетнёва (?) По земельным и имущественным отношениям – прогноз затруднён По развитию Дальнего Востока и Арктики – вероятно, Николай Харитонов СРЗП, Комитеты По делам национальностей – прогноз затруднён По науке и высшему образованию – прогноз затруднён По финансовому рынку – вероятно (мнение большинства экспертов), Анатолий Аксаков По защите конкуренции – прогноз затруднён Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы ЛДПР, Комитеты По международным делам – Леонид Слуцкий По региональной политике и местному самоуправлению – прогноз затруднён, вероятно, Владимир Сипягин По физкультуре и спорту – прогноз затруднён По труду, социальной политике и делам ветеранов – Ярослав Нилов "Новые Люди" По малому и среднему предпринимательству – прогноз затруднён По туризму и развитию туристической инфраструктуры – прогноз затруднён Легко видеть, что авторы "пакетного соглашения" постарались сделать так, чтобы у каждой фракции были в распоряжении и весьма значимые, и менее интересные с точки зрения законотворчества комитеты. Равномерно постарались распределить и комитеты, которых раньше не было. Закончив знакомиться со списком, надо отметить два важных обстоятельства. Даже не просто важных, а, вероятно, решающих для прогнозирования работы будущей Думы. Без хаоса не обошлось Первое. Дисциплина и определённость в "Единой России" сильно выше, чем в остальных фракциях. Пока только ЕР сумела определиться с руководителями всех "своих" комитетов и поделиться этой информацией с общественностью. Остальные партии продолжают внутренние переговоры. Надо полагать, труднее всех в этом смысле ЛДПР – партии, которая потеряла, по сравнению с прошлым созывом, почти половину мест в парламенте. Тем не менее как минимум один ключевой комитет есть и у жириновцев: Леонид Слуцкий, по всей вероятности, сохранит руководство комитетом по международным делам. Впрочем, и у единороссов кадровые проблемы решились отнюдь не сразу, и не обошлось без эпизодов, вызвавших большое внимание общественности. Достаточно вспомнить странный изгиб карьерной траектории Ольги Баталиной. Заместитель министра труда России прошла в Госдуму и уволилась из министерства – а 6 октября снова была назначена, на этот раз первым заместителем того же министра труда. Очевидно, решение вопроса о том, должна ли госпожа Баталина работать депутатом или остаться в исполнительной власти, принималось в ходе сложных переговоров и, что называется, до последней минуты. Второе и главное. На самом деле, даже зная уже имена всех руководителей комитетов, о том, насколько большое влияние они будут оказывать на работу парламента, сколько важных законопроектов представят на пленарные заседания, мы не знаем почти ничего. Как справедливо замечает политолог Илья Гращенков, сейчас формируется только верхний слой устройства ГД, но гораздо важнее, как будет построена низовая работа. Именно это пространство наиболее интересно с точки зрения лоббизма и влияния на реальные законопроекты. Партия – наш рулевой Что достоверно известно, так это порядок работы в новой Думе партии "Единая Россия" – и он очень сильно отличается от того, что было раньше. В новой Думе фракция ЕР будет гораздо менее самостоятельной, чем в прежней, и гораздо более зависимой от партийного руководства. Во всяком случае, так задумано сразу после выборов. Теперь существует новое Положение о фракции "Единой России" в Государственной думе. Согласно этому документу, по словам председателя партии Дмитрия Медведева, …устанавливается необходимость фракции в своей деятельности руководствоваться решениями центральных и руководящих органов партии. Также теперь предусмотрена ежегодная отчётность фракции перед руководящими органами партии, которые определяют её стратегию. Политолог Дмитрий Орлов полагает, что депутаты теперь будут гораздо менее самостоятельны, чем раньше. Как и за что им голосовать, взялось определять партийное руководство. У этого руководства хватит авторитета хотя бы потому, что теперь важнейшие проблемы будут обсуждаться комиссиями, в которые войдут те лидеры партийного списка, которые в Думу не пошли, остались на нынешней работе, – Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва. Лекарства без рецепта онлайн: в России начинают эксперимент Меньшая самостоятельность депутатов (включая, очевидно, и председателя Думы) при бо́льших полномочиях (Дума, в соответствии с обновлённой Конституцией, определяет персональный состав правительства) – вот с такими вводными начинает работу VIII созыв нижней палаты парламента России. Что с того? Да, а зачем рядовому избирателю, обыкновенному гражданину всё это знать? Какую ценность для обывателя имеет информация о том, кто в Думе главный по сельскому хозяйству, малому предпринимательству, торговле или молодёжной политике? Ответ на этот вопрос для большинства из нас неочевиден. Между тем, если ты не интересуешься политикой, она тобой интересуется. Знать, как устроена законодательная власть (в том числе и о том, кто за что персонально в ответе), может быть очень важно для того, чтобы понимать, как принимаются те решения, которые прямо тебя – имярека обывателя, обычного человека – касаются. Кто – имя, фамилия, должность, биография, всё известно, не ленись только использовать интернет – предложил повысить налоги, перераспределить бюджетные расходы, выделить деньги на помощь странам Африки (а не на строительство социального жилья у тебя в квартале). Чем этот кто-то руководствовался, кто его начальник по партийной линии и "по жизни". Политика, в первую очередь самая открытая её часть, парламентская политика – это набор знаний. Знающий гораздо сильнее невежды. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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