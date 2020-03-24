Кто точно переживет этот кризис, кроме России • 58 • Аналитика © AFP 2020 / Getty Images / Bruce Bennett Вопреки стереотипам, которыми гипнотизировали себя годами передовые российские СМИ, россияне оказались намного устойчивее к синдрому шопинг-паники по сравнению с жителями стран, претендующих на звание сверхцивилизованных. Последовательные усилия по информированию граждан о недопущении дефицита чего бы то ни было, включение дополнительных производственных мощностей и оперативное восполнение скупаемых товаров в торговых сетях — да и общий уровень здравомыслия в обществе — позволили очень быстро купировать большинство проявлений покупательской нервозности. Совершенно другая, и гораздо более мрачная картина наблюдается в западных странах, где с новостных полос не сходят сообщения об опустевших за день магазинах и аптеках, драках за туалетную бумагу и даже нападениях вооруженных банд на караваны с припасами. Забавно, что при этом в западном обществе обнаружилась особая, достаточно многочисленная прослойка людей, для которых данный кризис стал не проблемой, а долгожданным моментом истины, триумфом и вознаграждением за годы издевательств, насмешек и пребывания в ранге фриков, париев и фактически неприкасаемых. Речь идет о так называемых выживальщиках, или сурвивалистах (survivalists) и препперах (preppers). Это люди, для которых неизбежное наступление кризисов (а за ними и полного цивилизационного коллапса) и системная подготовка к ним — не экстремальная, а нормальная часть картины мира и каждодневной жизни. Лучше всего философия и образ мыслей американских выживальщиков выражены бывшим сотрудником спецслужб, писателем и "выживальным евангелистом" Джеймсом Уэсли Роулзом: "Современное общество становится все более cложным, взаимозависимым и неустойчивым. С каждым годом технологические процессы и взаимосвязи все удлиняются. Возьмем розничную торговлю. Здесь за последние 30 лет цепочки поставок становились все длиннее и длиннее. Еда в вашем супермаркете уже давно не от местных фермеров: ее теперь обычно возят за сотни и тысячи километров, что создало крайне тревожную ситуацию в связи с необычайной уязвимостью таких поставок. <...> В какой-то момент это закончится". "Цивилизованность — это лишь тонкая оболочка на варварстве. Уберите законы, уберите порядок, и люди быстро превратятся в дикарей... Переход может произойти за одну ночь. Обычная семья имеет запасов еды не более чем на четыре дня. Лишь только эти скудные съестные припасы закончатся, мы увидим, как мгновенно улетучится этот налет цивилизованности и люди пойдут на самые страшные преступления, чтобы накормить себя и своих близких". Эти слова были написаны в начале 2000-х, но нынешние события показывают актуальность как минимум отдельных утверждений выживальщиков. Что любопытно, в своем современном виде сообщество препперов на Западе сложилось в 50-60 годах XX века на фоне массовой ядерной истерии, когда огромное количество людей пребывало в полной уверенности, что Советский Союз в любой момент начнет атомную бомбардировку. Стало модно строить ядерные бомбоубежища и заполнять их всяческими запасами. Но к началу 90-х годов общественное мнение стало воспринимать выживальщиков как правых экстремистов, склонных к неподчинению центральному правительству и формированию гражданских милиций. Окончившаяся ничем паника по поводу "проблемы 2000 года", основанная на апокалиптических предсказаниях майя, еще больше усугубила скепсис в их отношении. В период 2000-х, ознаменовавшихся атакой на Всемирный торговый центр, ураганом "Катрина" и другими бедствиями, из рядов сурвивалистов выделилась особая подгруппа — препперы. Они позиционируют себя в качестве менее радикальных и политизированных людей, которые не стремятся порвать все связи с цивилизацией, а живут обычной жизнью, но просто и буднично имеют серьезные запасы продовольствия, медикаментов, инструментов, оружия и боеприпасов на черный день. На данный момент движение выживальщиков — это многомиллиардная индустрия, которая на фоне нынешнего кризиса, в отличие от многих других отраслей западной экономики, ставит исторические рекорды по прибыли. По некоторым данным, до пандемии коронавируса в США насчитывалось минимум 52 миллиона активных выживальщиков — тех, кто систематически и целенаправленно вкладывал усилия и средства в подготовку к глобальным бедствиям. Если же добавить сюда тех, кто не побежал в магазины во время паники, поскольку имел дома достаточные запасы, то к выживальщикам в США себя причисляет примерно 55% населения. В среднем до кризиса выживальщики тратили на подготовку к Армагеддону по две тысячи долларов в год. Сейчас, конечно, эти цифры увеличиваются на глазах и превращают в миллионеров бывших чудаков, параноиков и маргиналов, которые пытались "для души" тихонько торговать сухпайками, фонариками и аптечками. По отзывам владельцев "выживальных" онлайн- и офлайн-магазинов, им в день удается зарабатывать столько, сколько они зарабатывали до кризиса за месяц. "Это безумие, безумие, безумие, — говорит Дэвид Сандерс, владелец онлайн-магазина Doomsday Prep. — Это беспрецедентно". На том же Amazon за последние 90 дней продажи, к примеру, только комплектов химзащиты (т. н. hazmat suits) выросли на 537%. Даже Ким Кардашьян с сестрами пытается поправить свои финансовые дела на фоне общей истерии, рекламируя в инстаграме проект по продаже комплектов для гламурных выживальщиков под названием Judi. Американские выживальщики исходят из того, что слой цивилизации на нашем обществе очень тонок, а под ним мы все звери и каждый за себя, то есть в итоге умнее и правее тот, у кого больше туалетной бумаги, консервов и патронов. Однако очевидно, что даже в случае кризиса и бедствий необходимо оставаться людьми, ведь консервы и фонарики — тоже плод коллективного и организованного труда. Поэтому российский вариант реагирования на кризис выглядит более обнадеживающим. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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