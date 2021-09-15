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Кто точно не попадёт в Госдуму: В прямом эфире прозвучали факты о торговле детьми

15 сентября 2021, 22:40  •  92 • Политика
В эфире "Первого русского" депутат Госдумы Инга Юмашева и учредитель Царьграда Константин Малофеев подводили итоги "Народного голосования", в том числе напоминая о тех, кто отстаивал прямую торговлю детьми. Малофеев подчеркнул: такие депутаты в новый состав Думы не попадут.
"Народное голосование" - проект-исследование, позволяющее оценить, насколько видение кандидатов в депутаты соответствует традиционным ценностям. Мы задаём пять вопросов:
  • Чей Крым?
  • Бог есть?
  • Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
  • В какой стране учатся ваши дети?
  • Вы за гей-парады?
По мере сбора сведений формируется рейтинг кандидатов в депутаты, который в режиме онлайн доступен на сайте проекта.
Как подчеркнул в эфире Царьграда учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, за указанный перечень вопросов голосовали зрители и читатели "Первого русского" - это то, что хотят знать люди о своих кандидатах. Но не всегда кандидаты отвечают на неудобные вопросы:
В своих предвыборных кампаниях и обещаниях депутаты особое внимание перечисленным вопросам не уделяют, а народ это интересует. Поэтому мы хотели, чтобы будущие депутаты высказались. Опрошены были порядка двух тысяч человек, а всего в качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы около 5 тысяч, поэтому у нас получилась фантастическая выборка. Когда проводят соцопросы, в исследовании могут участвовать 1600 человек на всю страну. А это, собственно говоря, 40% от всех кандидатов в депутаты. Поэтому в нашем распоряжении настоящая релевантная выборка, по которой мы можем понять, кто хотел избираться и что они думают.
В сегодняшнем эфире принимала участие и депутат Госдумы Инга Юмашева. Она отметила, что высоко оценивает проведённую работу. И среди действующих депутатов есть те, кто не разделяет многие традиционные ценности. В частности, некоторые из слуг народов наносили удары по семье. Ещё одним неприятным моментом стали дебаты вокруг запрета на вывоз наших детей, рождённых суррогатными мамами для иностранцев. Подобное запрещено в большинстве стран мира, у нас же одобрена прямая торговля детьми, с которой следует бороться:
Казалось бы, прямая торговля детьми - это зло. Но среди наших парламентариев нашлись те, кому запрет не по душе, они выступили против инициативы. Мы заметили, что порой это те же депутаты, кто выступал и за лоббирование закона о семейно-бытовом насилии. Из этого можно сделать вывод о мировоззрении таких политиков, - объяснила Юмашева.
Константин Малофеев в ответ подчеркнул, что такие "слуги" больше в парламент не попадут:
Из хорошего: мы должны сказать, что они не войдут в следующий состав Госдумы, эти депутаты.
Инга Юмашева добавила, что хотелось бы не видеть в новом составе Госдумы и "наследников" подобных депутатов: "Преемственность тут может быть опасна".
Вся дискуссия доступна в видеоформате передачи.

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