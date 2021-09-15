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Кто точно не попадёт в Госдуму: В прямом эфире прозвучали факты о торговле детьми
15 сентября 2021, 22:40 • 92 • Политика
В эфире "Первого русского" депутат Госдумы Инга Юмашева и учредитель Царьграда Константин Малофеев подводили итоги "Народного голосования", в том числе напоминая о тех, кто отстаивал прямую торговлю детьми. Малофеев подчеркнул: такие депутаты в новый состав Думы не попадут.
"Народное голосование" - проект-исследование, позволяющее оценить, насколько видение кандидатов в депутаты соответствует традиционным ценностям. Мы задаём пять вопросов:
По мере сбора сведений формируется рейтинг кандидатов в депутаты, который в режиме онлайн доступен на сайте проекта.
Как подчеркнул в эфире Царьграда учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, за указанный перечень вопросов голосовали зрители и читатели "Первого русского" - это то, что хотят знать люди о своих кандидатах. Но не всегда кандидаты отвечают на неудобные вопросы:
В сегодняшнем эфире принимала участие и депутат Госдумы Инга Юмашева. Она отметила, что высоко оценивает проведённую работу. И среди действующих депутатов есть те, кто не разделяет многие традиционные ценности. В частности, некоторые из слуг народов наносили удары по семье. Ещё одним неприятным моментом стали дебаты вокруг запрета на вывоз наших детей, рождённых суррогатными мамами для иностранцев. Подобное запрещено в большинстве стран мира, у нас же одобрена прямая торговля детьми, с которой следует бороться:
Константин Малофеев в ответ подчеркнул, что такие "слуги" больше в парламент не попадут:
Инга Юмашева добавила, что хотелось бы не видеть в новом составе Госдумы и "наследников" подобных депутатов: "Преемственность тут может быть опасна".
Вся дискуссия доступна в видеоформате передачи.
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