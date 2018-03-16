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Кто-то неизвестный дал команду отступать: На Украине объяснили потерю Крыма

16 марта 2018, 19:09  •  114 • Политика
Экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что украинские десантники в марте 2014 года уже готовы были высадиться в Крыму, но уже в воздухе получили команду отступать.
Генерал-полковник Владимир Замана, занимавший до февраля 2014 года должность начальника Генштаба ВСУ, раскрыл в интервью изданию "Гордон" новые подробности о выводе украинской армии из Крыма. По словам экс-командующего Вооруженными силами, сразу после Майдана Киев не только не хотел выводить с полуострова войска, но даже начал перебрасывать туда новые части.
Замана утверждает, что к переброске в Крым готовились одновременно полк спецназа и четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ. Наконец, в начале марта 2014 года украинский Генштаб распорядился отправить в Крым три самолета Ил-76 и два десятка вертолетов с армейским десантом.
Тем не менее этому десанту так и не суждено было высадиться на полуострове. Очень скоро украинским солдатам было приказано вернуться в места постоянной дислокации их частей.
"Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму", - сетует генерал. Впрочем, чей именно то был приказ, Владимир Замана не уточняет.
Напомним, что жители Крымского полуострова приняли решение о присоединении к России по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Тогда за возвращение региона в состав России высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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