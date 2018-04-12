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«Кто-то чем-то отравил»: ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по делу Скрипалей

12 апреля 2018, 21:09  •  144 • В мире
В ОЗХО сообщили, что результаты расследования подтверждают версию официального Лондона об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В доступных общественности документах речь идёт об «отравлении токсином». В организации не назвали тип и состав вещества, отметив, что данные засекречены. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон уже заявил, что отчёт подтверждает использование боевого нервно-паралитического вещества A-234. При этом МИД Соединённого Королевства не стал отвечать на вопрос, содержится ли это название в докладе. Во внешнеполитическом ведомстве РФ призвали предоставить российским экспертам доступ к материалам, на основе которых были сделаны выводы об инциденте в Солсбери.
 
Солсбери, Великобритания AFP © ADRIAN DENNIS
 

Организация по запрещению химического оружия подтвердила позицию официального Лондона по делу об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Краткое содержание отчёта, состоящее из 12 пунктов, опубликовано на сайте организации.

«Результаты анализа проб из окружающей среды и биомедицинских материалов, сделанные назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Соединённого Королевства о наименовании химического вещества токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьёзно пострадали три человека», — заявили в организации.

Отмечается, что сотрудники ОЗХО собрали у всех пострадавших образцы крови, которые затем были доставлены в лаборатории. Пробы, взятые британцами, были проверены в лаборатории организации в Нидерландах.

«Результаты анализа биомедицинских проб демонстрируют воздействие токсичного химиката на госпитализированных», — говорится в отчёте.

Также в ОЗХО заявили, что в веществе, использованном при покушении, отсутствуют примеси. Отмечается, что вещество, «по неподтверждённым данным», является нервно-паралитическим.

При этом в организации не стали называть само вещество. Согласно докладу, информация о его названии и составе засекречена и содержится в полной версии доклада, доступной для стран — участниц ОЗХО.

Однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поспешил заявить, что в ОЗХО подтвердили применение «боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» (A-234. — RT)». Как сообщает РИА Новости, в то же время британский МИД отказался подтвердить, что слово «Новичок» упоминается в отчёте, сославшись на секретность доклада. 

Как отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, от расследования ОЗХО вряд ли стоит ожидать какой-либо конкретики.

  • Борис Джонсон
  • Reuters
  • © Hannah McKay

«В ОЗХО подтвердили, что кто-то чем-то отравил Скрипаля. Что он отравился. Что касается специальных данных, они закрыты. Все прекрасно понимают, что если бы тот пафос британского премьер-министра про отравляющие боевые вещества какого-то наступательного плана оказался правдой, то давно бы не было никаких Скрипалей и половины города Солсбери тоже», — заметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что окончательные выводы об отравлении можно будет сделать при получении доступа к материалам анализа проб.

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«Россия готова и открыта к проведению совместной работы и не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипаля до тех пор, пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объёму имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по инциденту», — подчеркнула она. 

Она добавила, что ситуация с делом Скрипалей «началась как детектив, но превратилась в триллер».

Реакция Лондона

Для обсуждения дела Скрипаля Лондон намерен созвать заседание исполнительного совета ОЗХО, сообщил Джонсон.

«Мы будем неустанно работать с нашими партнёрами, чтобы помочь положить конец гротескному использованию такого оружия. Мы созвали заседание исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Россия должна дать ответы», — говорится в заявлении министра.

Кроме того, Британия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl

— UK at the UN

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