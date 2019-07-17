Кто теперь даст кредит Украине? МВФ в сентябре останется без главы

Кристин Лагард объявила об уходе с поста главы Международного валютного фонда (МВФ). Свою отставку она объяснила выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Уточняется, что отставка Лагард вступит в силу только с 12 сентября. До этого момента она продолжит исполнять обязанности руководителя МВФ. В это время исполнительный совет МВФ должен будет найти человека, который сможет заменить Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда.

"Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя", - говорится в заявлении Лагард.

Отмечается, что пока исполняющим обязанности главы МВФ назначен Дэвид Липтон.

Напомним, что после госпереворота 2014 года на Украине МВФ очень плотно сотрудничал с новыми украинскими властями. Киеву были перечислены несколько платежей в обмен на увеличение тарифов ЖКХ, приватизацию госпредприятий и другой госсобственности, а также другие антинародные реформы.