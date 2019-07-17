|
Кто теперь даст кредит Украине? МВФ в сентябре останется без главы
17 июля 2019, 00:09 • 18 • Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке. Уход связан с выдвижением её кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.
Кристин Лагард объявила об уходе с поста главы Международного валютного фонда (МВФ). Свою отставку она объяснила выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Уточняется, что отставка Лагард вступит в силу только с 12 сентября. До этого момента она продолжит исполнять обязанности руководителя МВФ. В это время исполнительный совет МВФ должен будет найти человека, который сможет заменить Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Отмечается, что пока исполняющим обязанности главы МВФ назначен Дэвид Липтон.
Напомним, что после госпереворота 2014 года на Украине МВФ очень плотно сотрудничал с новыми украинскими властями. Киеву были перечислены несколько платежей в обмен на увеличение тарифов ЖКХ, приватизацию госпредприятий и другой госсобственности, а также другие антинародные реформы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2019, 20:39
|
12 июля 2019, 22:39
|
14 июля 2019, 23:24
|
10 июля 2019, 05:39
|
15 июля 2019, 15:39
|
13 июля 2019, 05:09
|
12 июля 2019, 17:39