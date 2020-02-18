Кто там шагает правой?

В очередной раз губернатор Красноярского края Александр Усс объявил войну беспорядкам в лесной отрасли региона на выездном совещании в восточной группе районов. Воинственную риторику в адрес нарушений и нарушителей на этот раз за него озвучил советник губернатора, бывший начальник краевого ФСИН Владимир Шаешников.

Желание краевых властей, если не наводить порядок, то хотя бы говорить об этом, вполне понятно. Ушедший год, помимо многомиллионного ущерба лесному хозяйству Красноярья, нанесенного масштабными пожарами, отвесил чувствительную оплеуху и его главе - в ситуацию со стихийным уничтожением тайги был вынужден вмешаться федеральный центр. А неосмотрительные высказывания Усса относительно экономической нецелесообразности лесного пожаротушения, будучи растиражированными, поставили жирную кляксу на репутации чиновника.

Если же учесть, что всему этому предшествовали скандальный отчет тогда еще действующей главы счетной палаты края Татьяны Давыденко о многомиллионных хищениях в лесной отрасли и не менее скандальное ее увольнение, то становится очевидным превращение лесопромышленного комплекса региона в своеобразную зачетную книжку седьмого губернатора Красноярья.

Местные аналитики, весьма сдержанно оценивая предпринимаемые усилия главы края и его команды по наведению порядка в лесной отрасли, сходятся во мнении, что сколько-нибудь впечатляющих результатов в ближайшее время ожидать не стоит. Отсутствие собственного опыта хозяйственной работы, старые связи и обязательства, а также подобранная по принципу комфортности команда словно родовая травма не располагают к радужным ожиданиям.

И в этом смысле министр лесного хозяйства, дипломированный экономист Дмитрий Маслодудов, до своего последнего назначения к лесу отношения не имевший - яркая иллюстрация качества "боевого ядра" красноярского правительства.

Что же касается нового состава общественного совета при Минлесхозе края, то в его обновленный список не вошла, например, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института леса СО РАН Галина Полякова, позиция которой часто не совпадала с " главным течением" прежнего состава общественной структуры и, в этом смысле, ее исключение выглядит вполне логичным, хоть и печально предсказуемым.

В комментариях для "Нашей Версии" Галина Полякова сочла свою неуступчивую позицию единственной причиной "отставки". Те же основания для своего отсеивания из общественного совета видит теперь уже бывший его член, руководитель экологической организации "Плотина" Александр Колотов, который зачастую, как правило в единственном числе, поддерживал Галину Полякову.

Сам же институт общественных советов при отраслевых министерствах некоторые эксперты склонны считать органом, не несущим никакой ответственности за согласованные им, как правило, не очень популярные решения. И в этом - возможно, главное его назначение.

В качестве примера можно вспомнить недавнее согласование членами общественного совета при Минприроды повышенного содержания вредных веществ в атмосферных выбросах для флагмана компании Русал Олега Дерипаски - Красноярского алюминиевого завода. Само ведомство согласовывать такие параметры загрязнения воздуха, вероятно, посчитало для себя рискованным. А с общественников - какой спрос? В связи с этим, монолитно-покладистое "содержание" подобных образований, судя по всему, становится принципиальным условием их существования.

А пока региональное правительство в обстановке комфорта и согласия строем топчется на месте, город на Енисее продолжает заволакивать черная мгла, эшелоны неучтенного леса устремляются к границе, а тысячи красноярцев всерьез подумывают о переезде.

«Наша Версия-Сибирь»

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