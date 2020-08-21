Кто такой агент Персей? В США обещают раскрыть легенду советского шпионажа

Сюжет новой игры Call of Duty: Black Ops Cold War будет разворачиваться во времена холодной войны и концентрироваться на противостоянии американских и советских шпионов. В анонсирующем трейлере уже засветился бывший сотрудник КГБ Юрий Безменов - реальная историческая фигура, которая оказалась перебежчиком.

Однако куда больший интерес вызывает некий секретный агент Персей, который так и не был раскрыт. В экспертном сообществе до сих пор продолжаются споры, существовал этот человек на самом деле или нет.

Бывший глава управления технической разведки Лос-Аламосской лаборатории Дэнни Стиллмэн считает, что Персей действительно работал на территории США. По его словам, секретный агент украл у Штатов секрет создания водородной бомбы, хотя официально было объявлено, что советские учёные сами разработали технологию этого оружия.

Отметим при этом, что рассчитывать на документальность игры от Activision всё же не стоит. Американские сценаристы часто берут известные исторические факты вроде восстания заключённых в Воркуте, однако полностью их переосмысливают в угоду художественному замыслу. В последней игре серии Call of Duty сценаристы изобразили аллюзию на войну в Сирии, где русские солдаты убивают мирное население. Кроме того, они приписали российской армии "Шоссе смерти" - военное преступление, которое в действительности совершили американские солдаты в 1991 году.