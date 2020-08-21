Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
Главная / Политика

Кто такой агент Персей? В США обещают раскрыть легенду советского шпионажа

21 августа 2020, 18:15  •  70 • Политика
Американская компания Activision обещает раскрыть в новой части Call of Duty легенду советского шпионажа и ответить на вопрос, кто такой агент Персей.
Сюжет новой игры Call of Duty: Black Ops Cold War будет разворачиваться во времена холодной войны и концентрироваться на противостоянии американских и советских шпионов. В анонсирующем трейлере уже засветился бывший сотрудник КГБ Юрий Безменов - реальная историческая фигура, которая оказалась перебежчиком.
Однако куда больший интерес вызывает некий секретный агент Персей, который так и не был раскрыт. В экспертном сообществе до сих пор продолжаются споры, существовал этот человек на самом деле или нет.
Бывший глава управления технической разведки Лос-Аламосской лаборатории Дэнни Стиллмэн считает, что Персей действительно работал на территории США. По его словам, секретный агент украл у Штатов секрет создания водородной бомбы, хотя официально было объявлено, что советские учёные сами разработали технологию этого оружия.
Отметим при этом, что рассчитывать на документальность игры от Activision всё же не стоит. Американские сценаристы часто берут известные исторические факты вроде восстания заключённых в Воркуте, однако полностью их переосмысливают в угоду художественному замыслу. В последней игре серии Call of Duty сценаристы изобразили аллюзию на войну в Сирии, где русские солдаты убивают мирное население. Кроме того, они приписали российской армии "Шоссе смерти" - военное преступление, которое в действительности совершили американские солдаты в 1991 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
21 августа 2020, 12:45
У Навального обнаружили смертельно опасное вещество? Соратники выдали пугающую сенсацию
21 августа 2020, 14:35
Переговоров не будет: в Грузии жестко ответили Лаврову
21 августа 2020, 09:05
"Заклятый враг" Навального предложил оплатить его лечение в России: "Нам нельзя его потерять"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой за свой белорусский призыв
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.