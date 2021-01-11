Кто такие архонты Экуменического патриархата

Как бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС и бывший директор ЦРУ стали кавалерами одного ордена

Греческая интернет-газета «Русские Афины» опубликовала статью, в которой утверждается, что за церковным расколом на Украине стоит так называемый Орден архонтов (Орден святого апостола Андрея), действующий из США. Об этом рассказал Джордж Михалопулос, американский журналист греческого происхождения.

«Архонты лоббируют интересы Константинопольского патриархата в правительстве США, – утверждает Михалопулос. – Варфоломей активизировал деятельность рыцарей святого апостола Андрея, или архонтов, многие из которых имеют обширные политические связи в США…»

Кто такие эти архонты? В древнегреческих полисах так называли высших должностных лиц. В Византийской империи архонтами именовали правителей провинций, признававших власть императора. Когда турки захватили Константинополь, отмечают греческие историки, турки и греки образовали некий симбиоз: турки обеспечивали военное и политическое покровительство, различные льготы, а предприимчивые греки делали деньги. Вскоре в Константинополе, переименованном в Стамбул, образовались богатые греческие династии. Кучка богатых греков обрела в Стамбуле такую власть, что могла возводить патриархов на престол и смещать с престола.

Со временем эти богатые греческие семейства выстроили себе дома возле патриархии в районе Фанар и стали называться архонтами. В те времена турецкая администрация давала разрешение на занятие высших церковных должностей через куплю-продажу (т. н. система бератов); турки брали за это с богатых греков-архонтов большие деньги.

Сегодня слово «архонт» за пределами грекоязычного мира звучит двусмысленно. В греческом оригинале Евангелия выражение άρχων του κόσμου τούτου (князь мира сего) означает дьявол.

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Орден святого апостола Андрея или Архонты Экуменического патриархата – организация, аффилированная с Греческой православной архиепископией Америки, была зарегистрирована в США в 1966 году. Её членами являются богатые и влиятельные представители греческой общины Америки. А в 1991 году Синод Экуменического патриархата учредил отдельный орден для архонтов, проживающих за пределами США, – Братство оффикиалов (архонты) «Пресвятая Дева Блаженнейшая».

Духовным наставником Ордена святого апостола Андрея является на сегодняшний день архиепископ Элпидофор (Ламбриниадис). В 2018 году Фонд стратегической культуры посвятил ему статью «Рафинированный ЦРУшник или убеждённый пантюркист». Ламбриниадис – автор концепции верховенства Экуменического патриарха как «первого без равных».

При этом неформальным лидером Ордена архонтов считается протопресвитер Алекс Карлуцос, сын которого Майк Карлуцос возглавляет протокол Государственного департамента США. Члены Ордена называют между собой Карлуцоса-старшего «папа Алекс». Он имеет обширные связи в американской правящей верхушке, оказывая ощутимое влияние на принятие решений по Украине. Его называют главным архитектором политики раскола православия на Украине.

«Папа Алекс… – это глаза и уши патриарха Варфоломея в США, у католиков есть для этого слово – папский нунций», – сообщает Михалопулос.

Алекс Карлуцос и Джо Байден более сорока лет дружат семьями... Именно Байден организовал вручение томоса «Святейшей церкви Украины», а орден архонтов был тем механизмом, с помощью которого осуществлялся раскол. Что касается Карлуцоса-младшего, Майка, то он недавно высказался в том смысле, что Байден «будет президентом, который хочет, чтобы Америка лидировала, а не сидела в стороне».

«Со временем, – говорит глава протокола Госдепа Майк Карлуцос, – мой отец и избранный президент смогли развить отношения. А затем эти отношения в конечном итоге переросли в отношения между мной, избранным президентом, а также и его сыном и семьей…. Это действительно стало очень личным, и я очень дорожу этим». Так что некоторые не без оснований считают Орден архонтов частью «глубинного государства», свергнувшего Дональда Трампа.

И ещё одна деталь. Миссией Ордена архонтов является не христианская проповедь, а влияние на политику. О направлении влияния можно судить по списку кавалеров наград, которые вручаются архонтами ежегодно. Так, в 2019 году награда была вручена Епифану Думенко, в 2015-м – тогдашнему вице-президенту США Джо Байдену, в 2011 году – Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами США в Европе Джеймсу Ставридису.

А в 2005 году патриарх Варфоломей возвёл в архонты и великие риторы Константинопольского патриархата… бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва. На следующий день архонтом стал бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, служивший церемониймейстером при возведении в архонты Горбачёва.