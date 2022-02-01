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Кто такая Бриджит Бринк и зачем она едет в Киев

01 февраля 2022, 16:20  •  54 • Украина
На Украине встречают нового посла США – не дождалась-таки временная поверенная Кристина Квин назначения, ей предпочли Бриджит Бринк. И не то, чтобы Бринк была опытнее, просто опыт у неё специфический. В 1999 году, во время американской агрессии в Югославии, Бринк работала в Белграде, правда, не на первых ролях, зато в 2008-м, в Тбилиси, она была прямым куратором Саакашвили в американском посольстве. О Бринк ходит слава, как о «назначенце военного времени» – спроста ли её отправили в Киев?
Сюжет: Украинский кризис
Одно из значений английского слова brink – край пропасти. А слово brinkmanship означает «балансирование на грани войны». Между прочим, Бринк бегло говорит по-русски, а ещё она считается специалистом по Кавказу и Средней Азии. Ходят слухи, что выход Узбекистана из ОДКБ в 2012-м году готовился именно Бринк (в 2011-2012-м она зачастила «в гости» к семейству Ислама Каримова, подружилась с его младшей дочерью, а в 2014-м возглавила посольство США в Ташкенте). А ещё ходят слухи, что её скоропостижный отъезд из Ташкента в 2015 году мог быть связан с неудавшейся попыткой государственного переворота (Ислам Каримов умрёт через год). Убрали Бринк от греха подальше в Словакию, где она и трудилась до последнего времени. Вообще, узбекская эпопея Бринк достойна детального расследования, причём ещё с той поры, как она вторично вернулась в Тбилиси (это был 2011 год), но одновременно успела наследить и в Ереване, и в Ташкенте. Похоже, что в Братиславу опытную комбинаторшу, в самом деле, отправили «на передержку». А теперь – снова в бой!
Примечательно, что первые встречи в Киеве Бринк намеревается провести с двумя одиозными бой-дамами – с несостоявшимся министром обороны Ириной Верещук (она возглавляет министерство по делам оккупированных территорий) и с замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяной Безуглой. Верещук и Безуглая – ярые сторонницы войны до победного конца на Донбассе. Посмотрим, чего ждать от появления Бринк на Украине – неужели военного обострения, как указывают многочисленные украинские эксперты?

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