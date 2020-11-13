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Кто строил "Турецкий поток"... кроме американцев? США призвали Сербию сознаться по-хорошему

13 ноября 2020, 03:40  •  54 • Политика
Власти США призвали сербские компании сознаться по-хорошему: кто из них участвовал в строительстве европейской части "Турецкого потока". Сербы пока молчат, но среди "нарушителей" уже нашли американцев.
Госдепартамент США распространил обращение к ряду сербских компаний, спросив, кто из них участвовал в строительстве европейских веток "Турецкого потока", которые проходят через Сербию и Болгарию. Вашингтон обещает не наказывать санкциями сознавшиеся компании, если они немедленно покинут проект. Об этом рассказал Душан Баятович, глава компании "Сербиягаз", которая среди прочих получила предупреждение от Госдепа.
Все компании, участвующие в проекте, получили письмо от Госдепартамента США с запросом о своём участии в проекте, и пока никто не вводил санкций, потому что трубопровод практически завершён, - пояснил он сербскому изданию "Вечерние новости".
Летом этого года власти США включили строительство "Северного потока - 2" и европейской части "Турецкого потока" в список "нарушений", которые наказываются санкциями. Примечательно, что европейские отрезки "Турецкого потока" принадлежат не "Газпрому", а местным операторам, а болгарский участок не соединён с "Турецким потоком" напрямую.
Более того, в строительстве болгарской ветки принимала участие американская компания Sola Turbines, которая имеет собственное подразделение в Европе. Она должна обеспечить турбинами компрессорные станции.

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