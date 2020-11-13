Кто строил "Турецкий поток"... кроме американцев? США призвали Сербию сознаться по-хорошему

Госдепартамент США распространил обращение к ряду сербских компаний, спросив, кто из них участвовал в строительстве европейских веток "Турецкого потока", которые проходят через Сербию и Болгарию. Вашингтон обещает не наказывать санкциями сознавшиеся компании, если они немедленно покинут проект. Об этом рассказал Душан Баятович, глава компании "Сербиягаз", которая среди прочих получила предупреждение от Госдепа.

Все компании, участвующие в проекте, получили письмо от Госдепартамента США с запросом о своём участии в проекте, и пока никто не вводил санкций, потому что трубопровод практически завершён, - пояснил он сербскому изданию "Вечерние новости".

Летом этого года власти США включили строительство "Северного потока - 2" и европейской части "Турецкого потока" в список "нарушений", которые наказываются санкциями. Примечательно, что европейские отрезки "Турецкого потока" принадлежат не "Газпрому", а местным операторам, а болгарский участок не соединён с "Турецким потоком" напрямую.

Более того, в строительстве болгарской ветки принимала участие американская компания Sola Turbines, которая имеет собственное подразделение в Европе. Она должна обеспечить турбинами компрессорные станции.