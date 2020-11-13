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Кто строил "Турецкий поток"... кроме американцев? США призвали Сербию сознаться по-хорошему
13 ноября 2020, 03:40 • 54 • Политика
Власти США призвали сербские компании сознаться по-хорошему: кто из них участвовал в строительстве европейской части "Турецкого потока". Сербы пока молчат, но среди "нарушителей" уже нашли американцев.
Госдепартамент США распространил обращение к ряду сербских компаний, спросив, кто из них участвовал в строительстве европейских веток "Турецкого потока", которые проходят через Сербию и Болгарию. Вашингтон обещает не наказывать санкциями сознавшиеся компании, если они немедленно покинут проект. Об этом рассказал Душан Баятович, глава компании "Сербиягаз", которая среди прочих получила предупреждение от Госдепа.
Летом этого года власти США включили строительство "Северного потока - 2" и европейской части "Турецкого потока" в список "нарушений", которые наказываются санкциями. Примечательно, что европейские отрезки "Турецкого потока" принадлежат не "Газпрому", а местным операторам, а болгарский участок не соединён с "Турецким потоком" напрямую.
Более того, в строительстве болгарской ветки принимала участие американская компания Sola Turbines, которая имеет собственное подразделение в Европе. Она должна обеспечить турбинами компрессорные станции.
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