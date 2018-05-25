Кто стрелял: США отрицают причастность к ударам по Сирии

В Пентагоне утверждают, что ни США, ни возглавляемая ими международная коалиция не причастны к ракетному удару по сирийскому военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона.

Он подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты и коалиция сконцентрированы на операции по разгрому запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» к востоку от реки Евфрат, а не в западных частях Сирии.

24 мая сирийские ПВО отразили ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс. Об атаке сообщило сирийское национальное информагентство SANA. Информация о пострадавших или погибших в результате ракетных ударов не уточнялась.

Ранее в этот же день возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по позициям ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла».

Коалицией были атакованы две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 примерно в ста километрах от границе с Ираком. О том, что удар нанесли ВВС коалиции, заявил SANA военный источник в Сирии.«Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмеймима подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов [группировки] «Исламское государство», — сообщил собеседник агентства.

В Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что в результате коалиционных авиаударов погибли как минимум 12 человек. Правозащитники отметили, что жертвы не являлись гражданами САР. Однако, как уточняет агентство Associated Press, более подробную информацию о жертвах и пострадавших организация предоставлять отказалась.

Напомним, что ранее, 17 мая, министерство финансов США ввело санкции в отношении руководителей движения «Хезболла».

Санкции затронули, в частности, заместителя главы «Хезболлы» Наима Кассема, а также трех высокопоставленных функционеров движения, входящих в его Верховный совет. Под действие введенных ограничений попали также некоторые частные лица и связанные с движением организации. При этом лидер «Хезболлы» шейх Хассан Насралла к тому моменту уже находился под американскими санкциями.

Ранее, 23 мая, международная коалиция во главе с США намеренно разбомбила сирийские нефтяные месторождения. Эта операция была направлена на то, чтобы власти страны больше не могли их использовать, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

«Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», — заметил политик. Он добавил, что сегодня некоторые нефтяные месторождения находятся под контролем различных группировок, в частности, отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF).

«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что курды — это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни был — курд, араб или ассириец — работал в интересах других стран против интересов Сирии. Я надеюсь, что они это поймут», — отметил замглавы сирийского МИДа.

В ночь на 9 мая по меньшей мере 15 человек, в том числе восемь иранских военных советников и семеро бойцов шиитских формирований, стали жертвами ракетного удара, нанесенного Израилем по пригороду Дамаска.

Согласно предварительным данным, под ракетный обстрел попал склад с оружием «Корпуса стражей иранской революции» (КСИР), который находился в южном пригороде Эль-Кисва.

Почти за месяц до этого, 14 апреля, 103 крылатые ракеты, в том числе «Томагавки» морского базирования, управляемые авиабомбы, а также ракеты «воздух-земля» массированно атаковали объекты в Сирии.

Нападение было инициировано США, Великобританией и Францией без санкции Совбеза ООН. Главным мотивом военной агрессии было предполагаемое применение сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте в городе Дума. При этом данный факт до сих пор не доказан.

Комментируя авиаудар, президент США Дональд Трамп заявил, что все ракеты достигли цели. Однако Минобороны РФ эту информацию опровергало, утверждая, что 71 из более чем 100 выпущенных снарядов успешно сбили сирийские ПВО.